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    Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять

    «Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать?

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    Мануэль Пеллегрини
    Мануэль Пеллегрини
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    У Мануэля Пеллегрини проблемы в «Вест Хэме», но есть ли у него подходящие игроки, чтобы что-то поменять? Автор Sky Sports Адам Бэйт оценивает неудачный старт «молотобойцев» и вызов, с которым столкнулся чилийский тренер.
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    Для болельщиков «Вест Хэма» на «Лондон Стэдиум» гол от «Вулверхэмптона» в компенсированное время, который довел число поражений в первых четырех турах АПЛ до четырех, лишь подчеркнул проблему. Дело не только в том, что Карлос Санчес опоздал на мяч и был обокран полузащитником «Волков» Рубеном Невесом. Проблема в том, что подобных скоростей не хватало их собственной игре.

    Летнее назначение Мануэля Пеллегрини сопровождалось обещаниями играть в более привлекательный футбол после прагматичной и «функциональной» игры под руководством Дэвида Мойеса. Расходы в размере 100 млн. фунтов стерлингов на новых игроков должны были дать ему инструменты для осуществления столь необходимых изменений. Но, несмотря на репутацию Пеллегрини, пока мало что указывает на то, что его игровая философия прижилась.

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    • Сразу после назначения чилиец заявил, что его футбол «всегда радовал фанатов», и прессинг является важной частью его тактики. «Я хочу, чтобы мы возвращали мяч как можно ближе к чужой штрафной», — сказал он однажды. «И когда мы владеем мячом, тогда начинается игра». Но статистика подтверждает, что этого пока не происходит.

    Всего за четыре игры нового сезона АПЛ, соперники «Вест Хэма» «перебегали» их более чем на 20 километров в сумме. В домашнем матче с «Борнмутом», проигранным со счетом 1:2, лондонцы уступили гостям почти на восемь километров. Конечно, футбол — это не только бег, но на данный момент — это было бы неплохим стартом.

    Отсутствие игровой интенсивности вызывает тревогу. Вопреки заявлениям Пеллегрини, «Вест Хэм» с радостью отдает мяч своим оппонентам. Можно понять, когда это случается в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но даже в домашнем матче против поднявшихся из Чемпионшипа «волков», в игре, которая давала прекрасную возможность набрать первые очки, игроки «Вест Хэма» даже не пытались прессинговать.

    Это отражают и цифры. В своей предыдущей игре против «МЮ», «волки» удачно завершили только 69,8% пасов на своей половине поля. Во встрече против «Вест Хэма» процент завершенных пасов «Вулверхэмптона» достиг 92,9% — лучший показатель сезона. «Ливерпуль» и «Арсенал» также выдали свою лучшую игру в пас против команды Пеллегрини.

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    • Хотя «Вест Хэму» удалось доставить проблемы «канонирам», особенно в контратаке. Именно во время одной из них Марко Арнаутович и открыл счет на «Эмирейтс», и он вполне мог бы сделать то же самое после очередного прорыва в следующей игре против «Вулверхэмптона». Но основная тема каждого из матчей «Вест Хэма» заключается в том, что против «молотобойцев» просто слишком легко играть.

    Учитывая, что предыдущей командой Пеллегрини в АПЛ был «Манчестер Сити», можно предположить, что он просто плохо подходит для руководства более скромной команды. Но его статистика в Испании с «Вильярреалом» и «Малагой» показывает, что он может заставить работать и не топовый клуб. Можно предположить, что Пеллегрини хочет построить агрессивную атакующую команду в «Вест Хэме».

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    • Есть ли у него подходящие игроки — другой вопрос. Сложно ждать, что, например, капитан команды Марк Ноубл адаптируется к новому стилю. В «Вест Хэме» Пеллегрини воссоединился с 33-летним Пабло Сабалетой. Но, как и в случае с 30-летним Чичарито — их лучшие дни остались в прошлом. Да и с молодыми талантливыми приобретениями не все гладко.

    Джек Уилшир — техничный футболист с точным пасом, но, как и Ноблу, ему не хватает мобильности, и для команды, которая редко владеет мячом, это недостаток, которы еще больше ослабляет ее. Пеллегрини решил поставить их в пару в полузащите против «Борнмута», но это не сработало, а учитывая, что и у Санчеса те же недостатки, возможно, Шейка Куяте будет не хватать сильнее, чем предполагалось.

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    • На других позициях есть обнадеживающие признаки. Лукаш Фабиански хорош в воротах, в то время как автогол Иссы Диопа в матче с «Арсеналом» не должен затмевать тот факт, что у 21-летнего центрального защитника есть огромный потенциал. С подстраховкой получше, его дуэт с другим новичком Фабианом Балбуэна мог бы вскоре стать очень успешным.

    К сожалению, время — роскошь для лондонцев. Их предстоящий выезд в гости к «Эвертону», пока непобедимому на «Гудисон Парк», уже приобрел огромное значение. Не только из-за четырех игр, которые предшествовали ему, но из-за двух последующих игр, в которых «Вест Хэм» будет принимать на своем поле «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Пеллегрини обеспокоен.

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    • «Мы заранее знали, что нас ждет тяжелый старт, семь сложных игр», — сказал он Sky Sports после поражения от «Вулверхэмптона». «Я не думаю, что это плохой старт, это очень плохой старт. Мы не думали, что мы потеряем шесть очков дома. Мы проигрываем дома из-за того, что слишком нервничаем. Но я думаю, что в клубе все спокойно. Нам нужно успокоиться».

    Но спокойствия-то в «Вест Хэме» и не хватает. И в то время как большинство считает, что неудачная серия Пеллегрини должна прерваться, более пессимистично настроенные болельщики чувствуют, что они все это уже видели раньше. Игроки разные, но культура игры одинакова. Пеллегрини должен изменить это, если он хочет с честью выйти из ситуации. И матч с «Эвертоном», безусловно, должен стать началом перемен. 0

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