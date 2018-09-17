«Спартаку» нужно учиться жить без Промеса

Московский «Спартак» на своем проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ. Отметим, что эта игра стала первой для грозненского клуба под руководством Рашида Рахимова. В активе команды Массимо Карреры осталось 14 очков, и теперь москвичи проигрывают лидирующему «Зениту» пять очков.

Неслучившееся рукопожатие

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает предматчевую интригу, которая так и не разрешилась.

«Пауза на матчи сборных завершилась, и РПЛ вернулась к соскучившимся зрителям. После основных конкурентов на футбольное поле вышли и красно-белые. Весенний матч против "Ахмата" завершился фиаско со счетом 1:3, которое в немалой степени способствовало чемпионству "Локомотива". И невыходу в групповой этап Лиги чемпионов, который потянул за собой продажу лидера Квинси Промеса. К сожалению для спартаковцев, исправиться за то поражение им не удалось.

Перед началом встречи болельщики внимательно следили за тренером москвичей Массимо Каррерой. Пожмет ли он руку своему бывшему помощнику Роману Пилипчуку, покинувшему "Спартак" за несколько туров до конца прошлого сезона? Сейчас он трудится в Грозном и помогает Рашиду Рахимову. Вместе в кадр Пилипчук и Каррера не попали, а вот очень теплые объятия с Рахимовым попали в объектив телекамеры и на экраны стадионного табло.

Вернулся в основу Дмитрий Комбаров, которого в последних матчах на позиции левого защитника подменял (и весьма успешно) Лоренсо Мельгарехо. Вполне вероятно, что сыграло роль наличие российского паспорта, поскольку в центре полузащиты вместо Дениса Глушакова вышел Ивелин Попов. В отсутствие Дениса с капитанской повязкой партнеров вывел Георгий Джикия».

Шанс для Ханни и рвение Попова

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко отмечает, что кадровые проблемы «Спартака» подарили шанс ряду футболистов.

«Хозяйская основа была примечательна наличием в ней Ханни. Софьян с третьего тура не показывался на поле и всё более активно демонстрировал недовольство таким положением дел в соцсетях. Смешно полагать, что Каррера принял решение по его кандидатуре, пролистав ленту "твиттера" Ханни. Или Евгения Кафельникова. Очевидно, игрок добросовестно тренировался в "окно ФИФА".

Плюс травмы Мельгарехо и Самедова ограничили итальянцу выбор кондиционных фланговых исполнителей. В итоге левый край "алленаторе" укомплектовал футболистами, не игравшими больше месяца (в защите Ханни "подпирал" Комбаров), а правый — недавними дублёрами Рассказовым и Ломовицким.

Будет преувеличением сказать, что Ханни всё всем доказал. После такой состязательной паузы ждать от него бенефиса было наивно. Но свои 83 минуты Ханни отработал усердно. Пару голевых моментов имел — не забил.

Очень хотел себя проявить Попов, впервые в чемпионате вышедший в стартовом составе. Но это-то рвение сыграло с болгарином злую шутку. Он, конечно, руководствовался только благими намерениями, придя на выручку защитникам в середине первого тайма. Только оборонительных навыков Ивелину не хватило. Зацеп Бериши привёл к пенальти, а удар Родолфо с "точки" — к голу».

Проблемы с реализацией

Егор Прокудин, специальный корреспондент «Спорта День за Днем», не слишком высоко оценивает спартаковскую атаку и игру красно-белых в первом тайме.

«Первая половина встречи развивалась достаточно предсказуемо. Зе Луиш потерялся в "трех соснах" — рослых центральных защитниках грозненцев, участие же Попова в созидательных действиях уже минуте к тридцатой намекало на его скорую замену. Фланги поначалу у красно-белых тоже работали не особо эффективно, хотя первый острый момент пришел именно с правой бровки. Роман Зобнин, получив мяч в центре штрафной, пытался пробить с разворота, но удар успели заблокировать те самые "три сосны".

Кстати, Зобнин при своем привычном адском объеме работы в центре поля чаще других спартаковцев в первом тайме успевал угрожать воротам "Ахмата". Однажды он, взмыв в воздух в стиле Зе Луиша, пробил головой — но не слишком опасно. А в другом эпизоде заработал штрафной метрах в 25 от ворот, который Фернандо не смог реализовать, попав в голову игроку гостей.

Была у спартаковского "опорника" и еще одна попытка забить со "стандарта" — и она получилась более близкой к голу. Примерно с той же точки бразилец зарядил в перекладину. А затем, исполняя угловой с левого фланга, едва не закрутил мяч в дальнюю девятку. Так что моментов у "Спартака" хватало, но привычно для нынешнего сезона хромала реализация».

«Спартак» снова забивает со стандартов

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев выделяет проблемы со спартаковской атакой, которая сильна лишь стандартными положениями.

«К тому времени судейский корпус как мог пытался погасить страсти. Бериша уже в следующем моменте на эмоциях въехал в ноги Джикии. "Чисто же в мяч сыграл!" — кричал Рахимов так, что его было слышно на трибунах, но Казарцев был непреклонен. К перерыву на желтых карточках были пять человек — трое у гостей, двое у хозяев.

Сила "Спартака" прямо сейчас — "стандарты". Фернанду так исполняет штрафные и угловые, что когда мяч не залетает в сетку, остается только винить судьбу. В первом тайме бразилец несколько раз доставлял мяч в штрафную, еще раз попал в перекладину, но не шло. А вот после перерыва — получилось. Подачей с углового Фернанду нашел Джикию, и новоиспеченный капитан "Спартака" без проблем переиграл Евгения Городова. Все шесть своих голов в этом чемпионате красно-белые забили со "стандартов"!

Могли спартаковцы забить и с игры — уже чуть ли не в следующей атаке, а потом еще и еще. До штрафной "Ахмата" мяч доходил без особых проблем, а вот нанести последний удар не получалось.

Грозненская команда умело контратаковала. Однажды Магомед Митришев, заменивший Беришу, остался совсем один перед пустыми воротами "Спартака", но попасть не сумел. Однако его оплошность исправил Антон Швец, легко замкнувший передачу Уциева с, надо отметить, правого фланга. Отыграться во второй раз у "Спартака" уже не было времени.

Рахимов и Пилипчук стартовали в "Ахмате" с победы над Спартаком».

Комбаров стабильно плох

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин указывает на одного из виновников регулярных неудач «Спартака», отмечая, что выбора у Массимо Карреры все равно нет.

«Есть еще в мире стабильность. Осенью обязательно выходит новый IPhone, Собянин продолжает преображать Москву, и "Спартак" пропускает с фланга Комбарова. Когда золотая медаль чемпионата оказалась на шее Дмитрия, она всей своей тяжестью как будто сбросила с игрока навыки позиционной игры. А вместе с оборонительными скиллами полетели и атакующие. Когда Комбаров встречается с мячом в районе центрального круга, то болельщикам "Спартака" становится так страшно, как страшно самому Дмитрию. Потому что, судя по его действиям, игра сводится к знаменитому правилу Константина Зырянова. И неважно, есть польза команде или нет, главное "не привезти".

Тоже самое можно сказать и об Андрее Ещенко. Массимо Каррера выпускал его явно для усиления давления на фланг "Ахмата". Но кто сейчас вспомнит, в каком последнем матче Ещенко сумел усилить игру "Спартака" в атаке? Кто расскажет о каком-нибудь невероятном (или хотя бы вероятном) пасе Андрея? Вряд ли. Если бы такие моменты были, то никто из красно-белых не радовался, что в команде появился такой молодой да дерзкий Рассказов, который, несмотря на зеленость, не боится играть вперед. Пусть случаются перехваты, потери (у Ломовицкого их вообще много), но только так можно забить, а не перепасовкой в середине поля.

Провалы Дмитрия Комбарова — это традиционная рубрика всех матчей "Спартака". Когда Мельгарехо отправляется в лазарет, это головная боль для всех, кто переживает за красно-белый клуб. Может, Массимо Каррера таким образом показывает руководству клуба о том, что команде нужно усиление? Иначе как объяснить попадание в состав Комбарова и Ещенко, которых на "Открытии" просто казнили Бериша с Мохаммади, соответственно».

У «Спартака» нет выстроенной игры

Блогер Soccer.ru Синклейр обвиняет «Спартак» в том, что красно-белые больше полагаются на эмоции, чем на выстроенную игру, а эмоций им не хватает.

«А что "Спартак"? Можно говорить о статистическом превосходстве, но эта игра показала, что не обязательно владеть мячом и чаще бить в сторону ворот. Можно просто уметь работать против конкретного противника. "Спартак" так и не понял, что именно нужно предпринимать для обострения. Красно-белым не хватало скорости. Они начали встречу излишне академично, а ускоряться принялись только после пропущенного мяча. Это определенные плоды давало.

Безусловно, грозненцы были не очень хорошо готовы к скорости, на которую потенциально способен "Спартак", а также к стандартам — противодействие им восстановить за короткий срок работы Рахимов не смог бы в полной мере. Но "Спартак" сам все сделал, чтобы даже эти козыри не сработали. Из огромного числа стандартов получилось реализовать лишь один угловой. А скорость красно-белые включали только эпизодами. Страшнее всего "Ахмату" стало после пропущенного мяча, когда потерялась та самая плотность в центре поля, Рахимов начал суетиться и пытался вразумить своих подопечных, чтобы те взяли себя в руки. Гости справились с этим подобием раннего навала.

В том числе и потому, что сам "Спартак" не знал, где этот переключатель, как стабильно поддерживать такой ритм, раскачивающий построения "Ахмата". В этом проблема "Спартака". Если у него что-то получается, он не знает, как именно это у него выходит, чтобы повторить, сделать из этого что-то работающее на постоянной основе. А это признак классной команды. На эмоциях "Спартак" способен выдавать отличные отрезки, давить, рвать футболки на груди. Но эмоции — это не способ построения игры. А с этим у красно-белых проблемы. И пусть статистика не вводит в заблуждение».

«Спартаку» нужно менять схему

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что в «Спартаке» настало время тактических перемен, поскольку старые рецепты перестали работать.

«Не то чтобы прямо "Спартак" сегодня наиграл на поражение — ничья больше была бы по делу. Но на поле была сплошная суматоха и очень мало футбола. Лидеры так играть не должны. А когда "наелся" Рассказов, и в отсутствие Мельгарехо (микротравма) по краям обороны стали играть Комбаров и Ещенко, воцарилась совсем уж полная тоска. Когда от Ещенко по краю убежали как от стоячего, и Митришев должен был забивать с линии вратарской, "Ахмат" уже должен был выйти вперед.

Не имея позиционной атаки, "Спартак" к тому же попал на предельно мотивированного соперника (новый тренер, каждому игроку надо все заново доказывать), отлично умеющего выбегать в контратаки. И если при необходимости больше играть от обороны 4-3-3, как в Питере, еще работает, то тут — вообще пустота. Все сложилось один к одному.

Пусть это поражение побудит тренеров придумать что-то более интересное, чем то, что приносило очки, но при минимуме голов и посредственном качестве игры, в первую очередь — атакующей. Кроме первого тайма с "Динамо", ее в этом году у команды толком нет.

А ведь в следующем туре — дерби с ЦСКА, к тому же дома у армейцев. И если уж игроки "Ахмата", внимательно послушав тренеров, решили спартаковское тактическое упражнение без сверхусилий, то прогрессирующей новой команде Виктора Гончаренко эта задача тем более окажется по зубам».

«Спартаку» не стоит увольнять Карреру

Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров призывает руководство красно-белых не принимать необдуманных кадровых решений в свете последних неудач команды.

«Как любой амбициозный человек, Каррера не может не думать о своем будущем. Тем более, когда это будущее туманно. Логику руководства "Спартака" понять можно: а вдруг к концу первой части чемпионата команда будет безнадежно отставать от "Зенита", вылетит из Кубка России и Лиги Европы? В таком случае импульсивный Федун вообще может уволить итальянца уже в декабре.

Данный сценарий станет худшим из возможных для "Спартака" и его болельщиков. Потерять Карреру зимой — значит начать все с нуля. И далеко не факт, что от этого команде будет лучше.

Главная проблема "Спартака" сейчас — создание опасных моментов с игры. Шесть мячей из семи в РПЛ команда Карреры забила после стандартов. Спартаковские нападающие никак не могут набрать стабильную форму, а качественная доставка мяча до форвардов вообще отсутствует как класс. Как и четкий переход из обороны в атаку. Ни Попов, ни Глушаков с ролью связующих явно не справляются.

Каррера проиграл "Ахмату", потому что не имел плана "Б". Массимо нужно сделать команду более гибкой. Способной перестроиться и изменить игру, которая складывается не по сценарию "Спартака". Кроме того, есть не менее важная проблема — замены. Этот аспект вообще не поддается объяснению. Зачем Каррера выпускает Глушакова и Ещенко в игре с "Ахматом", когда команде нужно отыгрываться? Вы не понимаете? Так почти никто не понимает.

На вопрос о том, что "Спартак" тяжело играет против команд, выставляющих автобус, Каррера не может дать внятного ответа. Видимо, тот самый план "Б" он пока не разработал. С решением этого вопроса итальянцу нужно спешить».

«Спартаку» не хватает Промеса

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отмечает, что красно-белым не хватает проданного в «Севилью» лидера атак Квинси Промеса.

«Запомнят и беззубость "Спартака" в атаке. Самый яркий эпизод первого тайма — крестовина после удара Фернанду, это был штрафной. Гол после перерыва — результат углового. Ценное умение. Важное. Но что еще? Где голы с игры? Где спартаковский футбол?

Можно найти много оправданий. Например, сказать, что в РПЛ большинство команд используют оборонительную тактику. Турнир не зря называют "автобус-лигой". И принято считать, что в атаку играют только трое — "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Но смотрите — красно-белые проводили свой матч вскоре после "быков", и какая разница! Да, там был разобранный "Анжи", но — в Махачкале и в пять защитников. Здесь же крепкий "Ахмат", зато — в Москве и при полном стадионе.

Что могло спасти "Спартак" по такой тяжелой игре? Возможно, Промес, но надо учиться жить без него, а это тоже будет непросто. Когда на протяжении стольких лет у тебя в составе был футболист, способный в любом матче сделать гол из ничего, как-то к этому привыкаешь. Сейчас таких людей нет. И в этом сезоне вряд ли будут.

Уже на неделе — еврокубки. Все дружно едут на выезд. "Локо" — в Стамбул, ЦСКА — в Пльзень, "Зенит" — в Копенгаген, "Спартак" — в Вену, а "Краснодар" — в турецкий Ахисар. А еще через неделю — дерби. Да и "Локомотив" едет в Петербург. Это будет очень горячая неделя. Приготовьтесь». 0