Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. Команда Юрия Семина с 66-й минуты действовала в меньшинстве после удаления поляка Гжегоша Крыховяка. «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 4-е место, «Локомотив» остался восьмым.

Ставка Хохлова сыграла

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров оценивает, как повлияли на игру вынужденные изменения в составах обеих команд.

«Смолов лишь за несколько дней до игры вернулся к тренировкам в общей группе и вряд ли успел приобрести оптимальный тонус. Отчасти по этой причине, а отчасти держа в уме ближайший матч с "Галатасараем" в Лиге чемпионов, в котором Федор в любом случае не выйдет на поле из-за дисквалификации (а состав было бы неплохо попробовать наиграть уже сейчас), Семин решил не выпускать форварда с первых минут.

Не нашлось места в "старте" и Фарфану, который в сборную как раз уезжал. На острие атаки вышел Эдер, а в центре поля наконец-то воссоединилась братская связка Миранчуков — впервые с начала августа.

У бело-голубых тоже не обошлось без кадровых изменений. Из-за дисквалификации "Динамо" не могло рассчитывать на ведущего опорника Соу. Казалось, есть варианты с Сосниным, но нет — Дмитрий Хохлов предпочел опустить в глубину поля на помощь Тетте маленького Жоаузинью, тогда как фланговую позицию доверил новичку Кардозу.

Ставка оправдала себя уже на 5-й минуте: португалец открыл счет, откликнувшись на подачу Рауша с левого фланга. А два подряд подбора в той атаке совершил как раз Жоаузинью, который, несмотря на скромные габариты, отпахал в своей зоне добросовестно и без брака».

Концерт был бодрее игры

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков жалуется на пассивность публики в «Черкизово» и отмечает успешный дебют португальского новичка «Динамо».

«С нового сезона "Локо" повышает уровень узнаваемости музыкантов, которые разогревают зрителей до матча. Организовать выступление Noize MC перед "Динамо" — крутая идея, так как сама игра проходила вечером в пятницу. Музыканта поначалу смущала пассивность публики, но старые треки и фристайл помогли раскачать толпу.

Концерт в итоге получился бодрее самой игры. Не помог даже быстрый гол гостей. Команды в основном боролись в центре поля, не делая рискованные передачи вперед. 17 тысяч зрителей время от времени впадали в спячку.

Шесть минут понадобилось португальскому новичку Мигелу, чтобы забить свой первый гол за "Динамо". Максимально ему в этом помогли соперники: никто из опорников "Локо" не опустился глубже, и против Кардосо играть было некому.

Португальца подписали в последний день трансферного окна. Дмитрий Хохлов тогда заметил, что главные качестве новичка: быстрый, техничный и командный. Кроме гола португалец толком не проявил себя. Но в целом давление на свой фланг он оказывал сильно больше игравшего на противоположном краю Фёдора Черных».

Крыховяк-шоу

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак выделяет в составе «Локомотива» польского новичка, который успел в этом сезоне стать одним из лидеров команды.

«Уже к истечению получаса Смолов, грустно глядя на поле, начал разминку на бровке. И в этот момент на помощь железнодорожникам, по традиции, пришел стандарт в исполнении Мануэла Фернандеша. На удар Гжегожа Крыховяка с нескольких метров Антон Шунин среагировать успел, но но был бессилен перед добиванием Антона Миранчука. Некоторое время динамовцы пытались убедить арбитра, что поляк был в офсайде, но мяч пришел к нему после рикошета от динамовца, так что футбольный закон нарушен не был.

Вообще Крыховяк был самым заметным участником первого тайма. Все самые интересные эпизоды в опасной близости от ворот Шунина связаны именно с его активностью. Сложно определить, какова позиция поляка на поле. Он открывался справа на фланге, пытался замкнуть прострел на линии вратарской и завершить атаку ударом с границы штрафной. Очень нетипично для опорника, но это та свежая струя, в которой так нуждаются железнодорожники.

Зато на флангах у гостей стало получаться больше, а это позволило проводить излюбленные контратаки. Скорости выросли, игра раскачалась, и атаки в одну сторону стали сменяться на атаки в другую. В пылу борьбы Крыховяк, у которого во втором тайме стало получаться значительно меньше, врезался в Жоаозиньо, увидел в руках арбитра Алексея Матюнина второе предупреждение и досрочно покинул поле. Против "Зенита" в Петербурге в следующем туре он не сыграет».

Фернандеш не хуже Крыховяка

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, что потеря удаленного Гжегоша Крыховяка не станет трагедией в матче 8-го тура с «Зенитом».

«Крыховяка многие называют лучшим игроком "Локомотива" на стартовом отрезке, при этом отмахиваясь от того, что крутая игра новичка пагубно сказывается на братьях Миранчуках (хотя, конечно, они и сами виноваты в провальном начале сезона). Матч с "Зенитом" Гжегож будет смотреть с трибуны, но фанатам "Локо" не нужно особо париться по этому поводу. Причина простая — Мануэл Фернандеш.

Сейчас все обсуждают его фигуру исключительно в свете пролонгации контракта с "Локомотивом", при этом не замечая, какой вклад в игру команды Ману вносит и сейчас.

В игре с "Динамо" у португальца не особо клеилось с обостряющими передачами (из 3 не прошло ни одной), но он второй игрок РПЛ после Дзюбы по количеству ключевых передач (21), лидер чемпионата по числу передач в штрафную (59) и второй в лиге по числу обводок (45). К тому же, Крыховяк и Фернандеш — два футболиста, на которых больше всего фолят во всей РПЛ (по 19) раз. С уверенностью можно говорить, что Ману — лучший креативный игрок всей лиги на данный момент.

Четвертый номер "Локо" — чуть ли не единственный, чьи показатели не упали по сравнению с чемпионским сезоном. Он по-прежнему держит 11% от общекомандного количества передач, повысил процент успешных обводок на 7%. К тому же Фернандеш — лучший игрок чемпионата по отрезанию защитников (Impect) — 30% от общекомандных цифр, в прошлом сезоне показатель равнялся 21%».

Фактор сборной

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин сравнивает, какой из команд матчи национальной сборной оказали худшую услугу.

«Матчи российской премьер-лиги после паузы на игры сборных — всегда любопытное, хотя зачастую и весьма своеобразное зрелище. Отчасти получается взглянуть на игру реальных и потенциальных "сборников" глазами главного тренера национальной команды (Станислав Черчесов, кстати, почтил своим присутствием пятничный поединок в Черкизове), но отнюдь не всегда этот особый взгляд оставляет приятные впечатления. А если учесть, что на следующей неделе нашим топ-клубам стартовать в еврокубках, негатив может еще больше захватить воображение.

В этом смысле встреча бело-голубых и красно-зеленых стала весьма показательной. Если динамовских полпредов — голкипера Антона Шунина и вингера Константина Рауша — вызов в национальную команду вдохновил и помог провести дерби на очень приличном уровне, то в стане "железнодорожников" наблюдалась куда более пестрая и неоднозначная картина. Пожалуй, лишь игра Гильерме на последнем рубеже обороны не вызвала серьезных нареканий, а во втором тайме, когда "Локомотив" остался в меньшинстве и вынужден был отбиваться от назойливых атак соперника, русский бразилец пару раз по-настоящему выручил команду. А вот братья Миранчуки, на сей раз не отлучавшиеся из клуба в сборную, по-прежнему находятся в творческом поиске лучших образцов игры. И даже гол Антона, позволивший красно-зеленым сравнять счет и добыть в этом поединке хотя бы очко, не меняет общей — не самой впечатляющей — картины».

За «Локомотив» в Лиге чемпионов тревожно

Репортер Sportbox.ru Николай Никифоров критически оценивает неудачную игру «Локомотива» и с опасением ждет старат команды в еврокубках.

«Проигранный Суперкубок, 8-е место в таблице чемпионата и 8 очков отставания от лидера. Нервная обстановка в прессе на тему внутриклубных конфликтов. Ком проблем уже на старте скатался приличный, и в какой-то мере подошел час "икс".

Трудности "Локо" в той или иной степени казались объективными, и генеральная мысль была такой: ничего страшного не происходит, "Локомотив" выйдет на пик формы к старту Лиги чемпионов, все идет не идеально, но в целом по плану Юрия Семина. В начале следующей недели у "Локомотива" выезд в Стамбул, больше на раскачку времени нет.

Пусть Семин и назвал ничью, а точнее одно очко по такой сложной игре "движением вперед", а болельщики традиционно приветствовали главного тренера после игры овацией, за несколько дней до старта Лиги чемпионов за "Локомотив" откровенно тревожно.

Ни вразумительной атакующей игры на своем поле, ни результата. Что же до чемпионата России, "Зенит" со "Спартаком" могут создать почти непреодолимый задел перед чемпионом уже сейчас, а у преследователей железнодорожников есть возможность выбить их из верхней половины таблицы».

«Локомотив» не может разогнаться

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев также с тревогой смотрит в еврокубковое будущее железнодорожников.

«Девять очков в семи турах. Не этого ждали от "Локомотива". Бывало, конечно, и хуже. В 2003-м клуб, тогда тоже действующий чемпион России, за такой же отрезок набрал семь. Во втором круге разогнался, но в итоге стал только четвертым — сказался стартовый провал. Можно вспомнить и прошлогодний "Спартак". Он за семь туров взял только восемь очков. Потом выдал беспроигрышную серию до середины апреля, но завершил чемпионат третьим. Даже если "Локо" потом и рванет, стартовые неудачи могут аукнуться в концовке.

18 сентября "Локо" сыграет в Лиге чемпионов с "Галатасараем", и пока за команду Семина страшновато. "Динамо" вполне могло и победить: удивительно, как Тони Шуньич не попал в ворота с пары метров (и это было до удаления Крыховяка). С красно-зелеными сейчас не все в порядке, а в ЛЧ во что-то печальное внезапно превращались и наши команды, вроде бы находящиеся в прекрасной форме. Снова вспомним "Спартак" 2017-го. 3:1 с "Зенитом", 0:7 от "Ливерпуля", 3:0 с ЦСКА. Тут же 1:2 от "Краснодара", 1:1 с "Динамо", а в Турции поджидает "добро пожаловать в ад". А еще в Стамбуле не будет Смолова.

Перед игрой с "Галатасараем" негатива много. Но мы помним, как в 2000-е семинский "Локомотив" набирал ход осенью. Да, тогда была другая формула календаря, но почему бы не повторить? "Локо" нужно скорее оживать, потом станет поздно».

Игра не чемпионская и не лигочемпионская

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян рассматривает неудачи «Локомотива» в свете слухов о конфликте между тренером и руководством клуба.

«Результата пока нет — благодатная почва для слухов о конфликте вне зависимости от того, есть он или нет. Отсюда и дополнительное давление на Семина, который уже начинает психовать — делать в перерыве по две замены, срываться на футболистов… Нервничает тренер — нервничают игроки. Удаление Крыховяка — тоже показатель. Делу это, правда, не помогает. У "Локо" нет ни игры, ни результата.

Во-первых, в прошлом сезоне, выходя против "Локомотива", соперники играли с обычной командой, от которой никто ничего особенного не ожидал. Теперь же соперники выходят играть против чемпиона, в большинстве случаев играть заведомо вторым номером, как в игре с "Динамо". Контратаки Семина больше не проходят, а как регулярно вскрывать насыщенную защиту в позиционном нападении, Семин еще не придумал.

Во-вторых, нельзя не признать, что "Локомотиву" пока не фартит. Объяснение, может, и дурацкое, но в случае с прошлогодним "Спартаком" все его повторяли, как мантру. Актуально оно и сейчас. Зачастую "Локомотиву" просто не везет и пока этого не исправить ни счастливыми кепками Семина, ни его знаменитым "петушком", для которого пока рановато.

Итог? Пока вопросов к тренеру больше, чем к генеральному директору. На них тренер отвечает подчеркнуто дипломатично, ища причины неудач исключительно в футбольных аспектах. Верите, что в клубе есть конфликт? Если и есть, то до обострения пока далеко, да и на игру команды, если что-то и влияет, то только не этот пресловутый конфликт. Но слух запущен, и чем дальше — тем чаще будут скандировать трибуны имя Юрия Семин, тем больше будет продано футболок с надписью No Semin — No party. Фанаты руководству важны, вот Семину и прощают неудачи в чемпионате. Пока. Но Лигу чемпионов Юрию Павловичу никто уже не простит, а играть уже через три дня».

Гроза чемпионов

Автор Soccer.ru Александр Чистяков отдает должное бело-голубым, которые удачно провели матч против действующего чемпиона.

«Московское "Динамо" после возвращения из ФНЛ категорически отказывается проигрывать чемпионам предыдущих сезонов. В кампании 2017/2018 "Спартак" не сумел удержать счет 2:0 в первом туре, а в заключительном раунде и вовсе уступил "бело-голубым" 0:1 на своем поле, закрыв себе прямую дорожку в Лигу чемпионов. "Локомотив" в этом престижном турнире стартует уже во вторник, но уверенности себе команда Юрия Семина не прибавила: действующий чемпион обменялся голами с "Динамо" на своем поле, причем в заключительной трети матча был ближе к поражению. Подопечные Дмитрия Хохлова сработали слаженно, организованно, эффективно, даже несмотря на отсутствие Соу, несмотря на неловкость Федора Черных и очередной неубедительный матч Панченко. "Динамо" было понятным и командным, в отличие от разрозненного "Локомотива".

Константин Рауш отдал две результативные передачи в матче за сборную России и продолжил серию "ассистов" в игре с "Локомотивом", вложив мяч в голову новичку "бело-голубых" Кардосу. И в целом Рауш мощно смотрелся, загнал одного Миранчука, Фарфана и Игнатьева, хотя нужно еще отметить позитивные изменения, произошедшие в игре "Динамо" и, в частности, на левом фланге с выходом Антона Соснина. Федор Черных в игру не попал, и от него Раушу было маловато помощи».

У «Локо» проблемы с форвардами

Автор Rusfootball.info Иван Долинин рассматривает матч с «Динамо» как подготовку железнодорожников к встрече с «Галатасараем» и делает неутешительные выводы.

«Отметим, что с "физикой", по большому счету, сегодня проблем у хозяев не было. Они бегали и в начале встречи, и на протяжении всего первого тайма, и после перерыва, и после удаления Крыховяка. Основные вопросы к "Локо" были связаны больше с игровыми моментами, с комбинационной игрой. Впрочем, давайте вспомним, что сегодняшний матч стал для Семина своеобразной тестовой площадкой. Юрий Павлович признался, что выбор стартового состава осуществлялся с прицелом на встречу против "Галатасарая".

Так как Смолов из-за дисквалификации, полученной еще в "Краснодаре", не сможет сыграть в Турции, в роли форварда был опробован Эдер. Эксперимент наверняка будет признан неудачным. Португалец слабо цеплялся за мячи, плохо искал свободные зоны, не особо успешно стягивал на себя внимание защитников, по большей части оставаясь в их тени. Ударов в его исполнении мы так и не увидели. Если против "Галатасарая" он сыграет аналогично, у "Локомотива" вновь будут проблемы в атаке.

Правда, правильнее будет винить не только одного Эдера. Во втором тайме на поле появились Смолов и Фарфан, но, согласитесь, вряд ли мы можем сказать, что они сыграли заметно лучше своего португальского товарища. Хотя сделаем скидку перуанцу, ведь Семин заявил, что тот был немного уставшим после игр за национальную команду. Будем верить, что в Турции через несколько дней он будет свежее и креативнее. Смолов в Лиге Чемпионов начнет со второго тура, и у него времени для набора формы больше. Но пока что Федор очень далек от идеала — дерби с "Динамо" еще одно подтверждение этому».

Локомотитаник

Популярный комментатор Василий Уткин продолжает свой крестовый поход против главного тренера «Локомотива», в своем телеграм-канале критикуя Юрия Семина за его решения в матче с «Динамо».

«Четыре дня назад крайний защитник Динамо Рауш сделал две голевые передачи в игре за сборную. Рауш славен поставленной подачей с левой ноги. Тем не менее он раз за разом оказывается свободен на излюбленной позиции для точечной подачи, и к голу в ворота Локомотива это привело в первой десятиминутке.

Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников Динамо форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Рыкова с Шуньичем.

И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...

То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) — на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки Локомотива вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы а) красиво и б) безвредно.

А в остальном наблюдать за Локомотивом Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы Титаник медленно и неотвратимо тонул 3-4 сезона полнометражного телесериала». 0