Терри к нам не поедет

В сезоне 2016/17 Джон Терри, раньше игравший за «Челси» в среднем по 35 матчей за сезон, появился на поле в АПЛ всего 9 раз и окончательно понял, что пришло время прощаться с «синими».

У 36-летнего защитника были предложения от «Галатасарая» и нескольких клубов АПЛ, был интерес к нему в Китае и США. Но он выбрал вариант с Чемпионшипом и перебрался в «Астон Виллу», которой пришлось раскошелиться — зарплата в районе 60-80 тысяч фунтов в неделю, солидный подписной бонус и бонус за выход в АПЛ.

Последнего, правда, не случилось. Бирмингемцы отлично шли в турнире, пока в составе команды был Терри, который исправно играл по 90 минут через 2 дня на третий — он в пятерке «Виллы» по времени, проведенному на поле.

Но в ноябре новый капитан «Астон Виллы» получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя на два с половиной месяца, за которые клуб потерял 12 очков в десяти матчах и лишился шансов на прямой выход в АПЛ. А в плей-офф за место в высшем дивизионе «вилланы» проиграли «Фулхэму» в финале.

Продлить контракт с Терри «Астон Вилле» не удалось — зарплата игрока в 3 с лишним миллиона евро в год ставила клуб на грань нарушения финансового фэйр-плей.

Терри покинул клуб в качестве свободного агента, провел отпуск с семьей и тренировался самостоятельно. Карьеру он завершать не собирался.

Сейчас нахожусь в лучшей форме за последние восемь-десять лет. Я замечательно провёл лето, впервые за 20 лет у меня появилась возможность отдохнуть с семьёй. В прошлом году я постоянно отсутствовал, потому что отдавал всего себя «Астон Вилле», но сейчас я полон сил. Джон Терри

В прессе появлялись различные предположения о возможном месте продолжения карьеры: от «Спортинга» до «Манчестер Юнайтед». Не теряла надежды и «Астон Вилла», несмотря на фэйр-плей.

А затем в российском интернете громыхнуло. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо 8 сентября написал, что московский «Спартак» хочет подписать Терри.

Информацию подтвердил и журналист Sky Sport Анджело Манджианте, который заявил, что Терри уже проходит медобследование для красно-белых в римском медицинском центре «Вилла Стюарт». Он, якобы, готов подписать контракт со «Спартаком» сроком на один год.

