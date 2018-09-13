Терри к нам не поедет

Капитан «Астон Виллы»
В сезоне 2016/17 Джон Терри, раньше игравший за «Челси» в среднем по 35 матчей за сезон, появился на поле в АПЛ всего 9 раз и окончательно понял, что пришло время прощаться с «синими».
У 36-летнего защитника были предложения от «Галатасарая» и нескольких клубов АПЛ, был интерес к нему в Китае и США. Но он выбрал вариант с Чемпионшипом и перебрался в «Астон Виллу», которой пришлось раскошелиться — зарплата в районе 60-80 тысяч фунтов в неделю, солидный подписной бонус и бонус за выход в АПЛ.
Последнего, правда, не случилось. Бирмингемцы отлично шли в турнире, пока в составе команды был Терри, который исправно играл по 90 минут через 2 дня на третий — он в пятерке «Виллы» по времени, проведенному на поле.
Но в ноябре новый капитан «Астон Виллы» получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя на два с половиной месяца, за которые клуб потерял 12 очков в десяти матчах и лишился шансов на прямой выход в АПЛ. А в плей-офф за место в высшем дивизионе «вилланы» проиграли «Фулхэму» в финале.
Продлить контракт с Терри «Астон Вилле» не удалось — зарплата игрока в 3 с лишним миллиона евро в год ставила клуб на грань нарушения финансового фэйр-плей.
Терри покинул клуб в качестве свободного агента, провел отпуск с семьей и тренировался самостоятельно. Карьеру он завершать не собирался.
В прессе появлялись различные предположения о возможном месте продолжения карьеры: от «Спортинга» до «Манчестер Юнайтед». Не теряла надежды и «Астон Вилла», несмотря на фэйр-плей.
Трансферная бомба
А затем в российском интернете громыхнуло. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо 8 сентября написал, что московский «Спартак» хочет подписать Терри.
#Calciomercato | #SpartakMosca, visite mediche ok per #Terry: in giornata la firma https://t.co/hCd2JyPf2n— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 8 сентября 2018 г.
Информацию подтвердил и журналист Sky Sport Анджело Манджианте, который заявил, что Терри уже проходит медобследование для красно-белых в римском медицинском центре «Вилла Стюарт». Он, якобы, готов подписать контракт со «Спартаком» сроком на один год.
John #Terry is doing right now medicals in Rome, #VillaStuart Medical Center, and he is ready to sign one year contract for #SpartakMoskow @SkySport #Chelsea #CFC #tranfers— Angelo Mangiante (@angelomangiante) 8 сентября 2018 г.
Сам защитник тем временем опубликовал в инстаграме фото с медосмотра и извинился перед Стиляном Петровым и Джеймсом Милнером за то, что вынужден пропустить благотворительный матч в поддержку борьбы с раковыми заболеваниями.
Не остались в стороне и российские журналисты, которые, как обычно, были крепки задним умом. 5 сентября «Спартак» продлевал контракт по брендированию названия своего стадиона. На «Открытие Арене» состоялась пресс-конференция, на которой Леонид Федун заявил, что клуб намерен подписать защитника — свободного агента.
Как оказалось, в субботу, 8 сентября, агент Марко Трабукки, сотрудничающий со «Спартаком», прибыл в Рим, куда на медосмотр приехал Терри. К тому моменту уже прошли консультации с официальным представителем защитника и стали ясны его запросы по контракту.
К 14:00 по местному времени Терри завершил все процедуры, а затем подписал с москвичами предварительное соглашение по схеме «1+1» с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год. Отметим, что предварительное соглашение подразумевало, что стороны могут отозвать свою подпись.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписался на Терри в инстаграме, а российская пресса начала мечтать о том, что англичанин дебютирует за красно-белых уже в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом».
Что-то пошло не так
После этого англичанин отправился в Лондон, откуда вскоре появились тревожные для красно-белых новости. По официальной версии, Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.
Пикантность это придавало то, что информация о возможности срыва трансфера совпала по времени с информацией об увольнении из «Спартака» технического директора «Спартака» Юхана Гераскина, который является зятем владельца клуба Леонида Федуна. Кое-кто поспешил связать эти два события.
Решить проблемы должны были деньги — как сообщали информированные источники, защитник, несмотря на ранее достигнутые договоренности, попросил увеличить свой суммарный доход за контрактный период примерно на 1,3-1,4 миллиона евро.
Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». В понедельник, 10 сентября, стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжились во вторник.
Сам Терри, тем временем, тренировался на базе «Челси» и оформлял российскую визу, чтобы не терять времени, если стороны придут к соглашению — сделку нужно было оформить до 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны были обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.
А в среду, 12 сентября в английской прессе появилась информация, что «Астон Вилла» готова платить Терри 3,5 миллиона евро в год и стало ясно, что англичан не поедет в далекую Россию, имея возможность получать те же деньги на родине, в клубе, в котором его уже и так на руках готовы носить.
Фалькао к нам не поедет
Вскоре сам Джон поставил точку в этой истории, опубликовав в своем инстаграме пост, в котором сообщил, что отклоняет предложение «Спартака».
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After considerable thought, I have decided to decline a contract offer from Spartak Moscow. I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we’ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak 🔴⚪️ @fcsm_official
Официальной причиной остаются семейные обстоятельства. Пережив несколько семейных скандалов из-за измен в прошлом, Джон Терри последние годы старается быть образцовым мужем и отцом. У него с супругой Тони двое детей — 12-летние близнецы Джорджи и Саммерз, которым вряд ли хочется бросать свою жизнь и ехать в далекую Россию.
А если верить информацию о новом предложении «Астон Виллы», то и необходимости такой больше нет. «Спартак» помог хитрому британцу раскрутить прижимистых бирмингемцев, и все, кроме красно-белых, остались в прибыли.
Терри получил зарплату, которую хотел, «Астон Вилла» — сохранила своего капитана. А «Спартаку»... Ну, «Спартак» хоть в прессе пошумел.