Терри к нам не поедет

Трансферная сага с переездом Джона Терри в Москву завершена — легенду «Челси» так и не уговорили подписать контракт с московским «Спартаком». Вспоминаем, как это было.

Капитан «Астон Виллы»

В сезоне 2016/17 Джон Терри, раньше игравший за «Челси» в среднем по 35 матчей за сезон, появился на поле в АПЛ всего 9 раз и окончательно понял, что пришло время прощаться с «синими».

У 36-летнего защитника были предложения от «Галатасарая» и нескольких клубов АПЛ, был интерес к нему в Китае и США. Но он выбрал вариант с Чемпионшипом и перебрался в «Астон Виллу», которой пришлось раскошелиться — зарплата в районе 60-80 тысяч фунтов в неделю, солидный подписной бонус и бонус за выход в АПЛ.

Последнего, правда, не случилось. Бирмингемцы отлично шли в турнире, пока в составе команды был Терри, который исправно играл по 90 минут через 2 дня на третий — он в пятерке «Виллы» по времени, проведенному на поле.

Но в ноябре новый капитан «Астон Виллы» получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя на два с половиной месяца, за которые клуб потерял 12 очков в десяти матчах и лишился шансов на прямой выход в АПЛ. А в плей-офф за место в высшем дивизионе «вилланы» проиграли «Фулхэму» в финале.

Продлить контракт с Терри «Астон Вилле» не удалось — зарплата игрока в 3 с лишним миллиона евро в год ставила клуб на грань нарушения финансового фэйр-плей.

Терри покинул клуб в качестве свободного агента, провел отпуск с семьей и тренировался самостоятельно. Карьеру он завершать не собирался.

Сейчас нахожусь в лучшей форме за последние восемь-десять лет. Я замечательно провёл лето, впервые за 20 лет у меня появилась возможность отдохнуть с семьёй. В прошлом году я постоянно отсутствовал, потому что отдавал всего себя «Астон Вилле», но сейчас я полон сил. Джон Терри

В прессе появлялись различные предположения о возможном месте продолжения карьеры: от «Спортинга» до «Манчестер Юнайтед». Не теряла надежды и «Астон Вилла», несмотря на фэйр-плей.

Трансферная бомба

А затем в российском интернете громыхнуло. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо 8 сентября написал, что московский «Спартак» хочет подписать Терри.

Информацию подтвердил и журналист Sky Sport Анджело Манджианте, который заявил, что Терри уже проходит медобследование для красно-белых в римском медицинском центре «Вилла Стюарт». Он, якобы, готов подписать контракт со «Спартаком» сроком на один год.

Сам защитник тем временем опубликовал в инстаграме фото с медосмотра и извинился перед Стиляном Петровым и Джеймсом Милнером за то, что вынужден пропустить благотворительный матч в поддержку борьбы с раковыми заболеваниями.

Не остались в стороне и российские журналисты, которые, как обычно, были крепки задним умом. 5 сентября «Спартак» продлевал контракт по брендированию названия своего стадиона. На «Открытие Арене» состоялась пресс-конференция, на которой Леонид Федун заявил, что клуб намерен подписать защитника — свободного агента.

Александр Рогулев Журналист «Спорт-Экспресс» Не дождавшись микрофона, решил добавить: «Может быть, Терри подпишете? Куда еще круче усиление...». Любой ответ я бы обязательно вписал в итоговое интервью, но Федун, сделав многозначительную паузу, больше ничего не сказал. Присутствующим стало понятно: британской легендой владелец «Спартака» как минимум интересуется.

Как оказалось, в субботу, 8 сентября, агент Марко Трабукки, сотрудничающий со «Спартаком», прибыл в Рим, куда на медосмотр приехал Терри. К тому моменту уже прошли консультации с официальным представителем защитника и стали ясны его запросы по контракту.

К 14:00 по местному времени Терри завершил все процедуры, а затем подписал с москвичами предварительное соглашение по схеме «1+1» с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год. Отметим, что предварительное соглашение подразумевало, что стороны могут отозвать свою подпись.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписался на Терри в инстаграме, а российская пресса начала мечтать о том, что англичанин дебютирует за красно-белых уже в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом».

Что-то пошло не так

После этого англичанин отправился в Лондон, откуда вскоре появились тревожные для красно-белых новости. По официальной версии, Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.

Пикантность это придавало то, что информация о возможности срыва трансфера совпала по времени с информацией об увольнении из «Спартака» технического директора «Спартака» Юхана Гераскина, который является зятем владельца клуба Леонида Федуна. Кое-кто поспешил связать эти два события.

Решить проблемы должны были деньги — как сообщали информированные источники, защитник, несмотря на ранее достигнутые договоренности, попросил увеличить свой суммарный доход за контрактный период примерно на 1,3-1,4 миллиона евро.

Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». В понедельник, 10 сентября, стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжились во вторник.

Марко Трабукки Агент Я сейчас в Лондоне. 10 сентября вероятность сделки по Терри была даже ниже 10 процентов, но сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов. Почему так сложно продвигаются переговоры? А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

Сам Терри, тем временем, тренировался на базе «Челси» и оформлял российскую визу, чтобы не терять времени, если стороны придут к соглашению — сделку нужно было оформить до 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны были обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.

А в среду, 12 сентября в английской прессе появилась информация, что «Астон Вилла» готова платить Терри 3,5 миллиона евро в год и стало ясно, что англичан не поедет в далекую Россию, имея возможность получать те же деньги на родине, в клубе, в котором его уже и так на руках готовы носить.

Фалькао к нам не поедет

Вскоре сам Джон поставил точку в этой истории, опубликовав в своем инстаграме пост, в котором сообщил, что отклоняет предложение «Спартака».

После долгих размышлений я решил отказаться от контракта с московским «Спартаком». Я хотел бы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу, а также его болельщикам всего самого хорошего в этом сезоне. «Спартак» — амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после беседы со своей семьей, я решил, что это не лучший вариант для меня. Удачи, «Спартак». Джон Терри

Официальной причиной остаются семейные обстоятельства. Пережив несколько семейных скандалов из-за измен в прошлом, Джон Терри последние годы старается быть образцовым мужем и отцом. У него с супругой Тони двое детей — 12-летние близнецы Джорджи и Саммерз, которым вряд ли хочется бросать свою жизнь и ехать в далекую Россию.

А если верить информацию о новом предложении «Астон Виллы», то и необходимости такой больше нет. «Спартак» помог хитрому британцу раскрутить прижимистых бирмингемцев, и все, кроме красно-белых, остались в прибыли.

Терри получил зарплату, которую хотел, «Астон Вилла» — сохранила своего капитана. А «Спартаку»... Ну, «Спартак» хоть в прессе пошумел.

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