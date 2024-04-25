25 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало игры — в 21:00 мск. «Удинезе» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы докатились до борьбы за выживание. На текущий момент команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.

При этом «Удинезе» выиграл всего в 4 матчах чемпионата. Да и идут фриуланцы вровень по очкам с находящимся в зоне вылета «Фрозиноне».

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Удинезе» минимально уступил «Вероне».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Плюс ко всему, поединок с «Ромой» — доигровка. Он начнется при счете 1:1 на 83-й минуте, ибо был прерван из-за травмы игрока римлян Евана Н`Дики.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: Удинцы явно постараются рискнуть. Ничья хозяев явно не устраивает, да и по ходу встречи они вели в счете.

Матчи против «волков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Удинезе» проиграл 3 раза при одной виктории.

В двух последних очных встречах «Удинезе» уступил римлянам. Да и сейчас соперник выглядит явно мощнее удинцев.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне мечтают о попадании в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что отрыв от 6 места измеряется лишь один пунктом. Да и проигрывает «Рома» частенько — 9 коллизий в чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не провалилась. «Рома» не смогла справиться с «Болоньей» (1:3).

В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «волки» забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы в обороне никуда не запропастились. В 32 матчах чемпионата Италии риляне пропустили 38 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит нестабильно. Да и трудновато «волкам» биться на 2 фронта.

В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и поражение от «Болоньи» должно было по-хорошему задеть игроков.

Отличный сезон проводит Пауло Дибала. Аргентинец настрелял уже 12 мячей в Серии А, да и в подыгрыше привычно полезен.

Наверняка номинальные гости будут максимально активными в атаке. «Рома» явно постарается выдать ударную концовку.

Статистика для ставок

«Удинезе» чаще всех в лиге играет в ничью — 16 раз

«Рома» выиграла у удинцев в 2 последних очных поединках

Фриуланцы в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.17. Ничья оценена в 1.75, а победа оппонента — в скромные 4.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 2.14 и 1.82.

Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Удинезе» сражается за выживание в Серии А.

«Рома» явно сыграет на своих козырях, плюс постарается прибавить в оставшиеся минуты матча.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что римляне дожмут столь скромного оппонента.

Ставка: Победа «Ромы» за 4.17