«Удинезе»
Турнирное положение: Фриуланцы докатились до борьбы за выживание. На текущий момент команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.
При этом «Удинезе» выиграл всего в 4 матчах чемпионата. Да и идут фриуланцы вровень по очкам с находящимся в зоне вылета «Фрозиноне».
Удинезе — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Удинезе» минимально уступил «Вероне».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Плюс ко всему, поединок с «Ромой» — доигровка. Он начнется при счете 1:1 на 83-й минуте, ибо был прерван из-за травмы игрока римлян Евана Н`Дики.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Удинцы явно постараются рискнуть. Ничья хозяев явно не устраивает, да и по ходу встречи они вели в счете.
Матчи против «волков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Удинезе» проиграл 3 раза при одной виктории.
В двух последних очных встречах «Удинезе» уступил римлянам. Да и сейчас соперник выглядит явно мощнее удинцев.
«Рома»
Турнирное положение: Римляне мечтают о попадании в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
Притом, что отрыв от 6 места измеряется лишь один пунктом. Да и проигрывает «Рома» частенько — 9 коллизий в чемпионате.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не провалилась. «Рома» не смогла справиться с «Болоньей» (1:3).
В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «волки» забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
А вот проблемы в обороне никуда не запропастились. В 32 матчах чемпионата Италии риляне пропустили 38 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит нестабильно. Да и трудновато «волкам» биться на 2 фронта.
В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и поражение от «Болоньи» должно было по-хорошему задеть игроков.
Отличный сезон проводит Пауло Дибала. Аргентинец настрелял уже 12 мячей в Серии А, да и в подыгрыше привычно полезен.
Наверняка номинальные гости будут максимально активными в атаке. «Рома» явно постарается выдать ударную концовку.
Статистика для ставок
- «Удинезе» чаще всех в лиге играет в ничью — 16 раз
- «Рома» выиграла у удинцев в 2 последних очных поединках
- Фриуланцы в среднем забивают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.17. Ничья оценена в 1.75, а победа оппонента — в скромные 4.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 2.14 и 1.82.
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Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Удинезе» сражается за выживание в Серии А.
«Рома» явно сыграет на своих козырях, плюс постарается прибавить в оставшиеся минуты матча.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что римляне дожмут столь скромного оппонента.
Ставка: Победа «Ромы» за 4.17