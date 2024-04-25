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    В доигровке будет забит еще один гол?!

    «Удинезе» — «Рома». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Серия А, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Рома»
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    Пауло Дибала
    25 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало игры — в 21:00 мск. «Удинезе» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Апреля 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 12:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриуланцы докатились до борьбы за выживание. На текущий момент команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Удинезе» выиграл всего в 4 матчах чемпионата. Да и идут фриуланцы вровень по очкам с находящимся в зоне вылета «Фрозиноне».

    Удинезе — Рома: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Удинезе» минимально уступил «Вероне».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Плюс ко всему, поединок с «Ромой» — доигровка. Он начнется при счете 1:1 на 83-й минуте, ибо был прерван из-за травмы игрока римлян Евана Н`Дики.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: Удинцы явно постараются рискнуть. Ничья хозяев явно не устраивает, да и по ходу встречи они вели в счете.

    Матчи против «волков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Удинезе» проиграл 3 раза при одной виктории.

    В двух последних очных встречах «Удинезе» уступил римлянам. Да и сейчас соперник выглядит явно мощнее удинцев.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне мечтают о попадании в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что отрыв от 6 места измеряется лишь один пунктом. Да и проигрывает «Рома» частенько — 9 коллизий в чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не провалилась. «Рома» не смогла справиться с «Болоньей» (1:3).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «волки» забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы в обороне никуда не запропастились. В 32 матчах чемпионата Италии риляне пропустили 38 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит нестабильно. Да и трудновато «волкам» биться на 2 фронта.

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    В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и поражение от «Болоньи» должно было по-хорошему задеть игроков.

    Отличный сезон проводит Пауло Дибала. Аргентинец настрелял уже 12 мячей в Серии А, да и в подыгрыше привычно полезен.

    Наверняка номинальные гости будут максимально активными в атаке. «Рома» явно постарается выдать ударную концовку.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» чаще всех в лиге играет в ничью — 16 раз

    • «Рома» выиграла у удинцев в 2 последних очных поединках

    • Фриуланцы в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.17. Ничья оценена в 1.75, а победа оппонента — в скромные 4.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 2.14 и 1.82.

    Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Удинезе» сражается за выживание в Серии А.

    «Рома» явно сыграет на своих козырях, плюс постарается прибавить в оставшиеся минуты матча.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что римляне дожмут столь скромного оппонента.

    Ставка: Победа «Ромы» за 4.17

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    Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Рома» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. В доигровке будет забит еще один гол?!
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