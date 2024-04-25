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    «Аталанта» разгромила «Фиорентину» в ответном матче и вышла в финал Кубка Италии

    «Аталанта» — «Фиорентина»: счет матча 4:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Фиорентина
    Ответный матч полуфинала Кубка Италии завершился убедительной победой «Аталанты» над «Фиорентиной» со счетом 4:1.

    Джанлука Скамакка
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    Джанлука Скамакка

    Голы в составе бергамасков забили Тен Копмейнерс, Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.

    Единственный мяч за «фиалок» на счету Лукаса Мартинеса Кварты.

    Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте

    Футбол. Италия. Кубок
    Аталанта — Фиорентина 4:1
    Голы: 1:0 Теун Коопмейнерс (8'), 1:1 Лукас Мартинес (68'), 2:1 Джанлука Скамакка (75'), 3:1 Адемола Лукман (90 + 5'), 4:1 Марио Пашалич (90 + 8') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Адемола Лукман, 70'), Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац (Марио Пашалич, 70'), Давиде Дзаппакоста (Алексей Миранчук, 74'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе, Джанлука Скамакка Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Додо (Michael Kayode, 83'), Роландо Мандрагора (Пьетро Комуццо, 83'), Джакомо Бонавентура, Андреа Белотти (Лукас Мартинес, 55'), Кристиан Куаме (Жонатан Иконе, 83'), Лукас Бельтран (Альфред Дункан, 60'), Николас Гонсалес Предупреждения: Роландо Мандрагора (43'), Зеад Колашинац (56'), Додо (69'), Джанлука Скамакка (80') Удаление: Никола Миленкович (53')

    Первый матч завершился победой «Фиорентины» со счетом 0:1. В финале «Аталанта» сыграет с «Ювентусом».

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