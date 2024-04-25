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    Команда Гончаренко возьмет реванш за вылет из Кубка России

    «Урал» — «Ростов». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, РПЛ, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ростов»
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    Виктор Гончаренко
    25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. «Урал» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2024 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Урал»

    Турнирное положение: У «Урала» трудная ситуация в чемпионате. Внизу таблицы команды располагаются очень плотно. Борьба за выживание выглядит крайне непростой.

    «Урал» после 24-х встреч находится на 13-й позиции, набрав 24 очка. У команды 6 побед, 6 ничьих и 12 поражений. «Урал» забил 24 гола и пропустил 38 мячей.

    Урал — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В апреле «Урал» провел пять матчей. Были одержаны две победы.

    Ранее подопечные Виктора Гончаренко взяли верх над «Локомотивом» и «Динамо». В матче 25-го тура РПЛ «Урал» в гостях сыграл вничью с «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: 17 апреля «Урал» вылетел из Кубка России. Команда дома уступила «Ростову» со счетом 1:3.

    После матча Григорий Иванов пожаловался, что теперь ему стыдно выходить на люди в город. Президент «Урала» раскритиковал футболистов за безвольную игру в матче с ростовчанами.

    У «Урала» одна цель — остаться в РПЛ. В оставшихся матчах до конца сезона игроки должны показать свой максимальный потенциал.

    «Ростов»

    Турнирное положение: «Ростов» на текущий момент располагается в середине турнирной таблицы. Клуб идет на 8-м месте.

    По итогам 24-х матчей подопечные Валерия Карпина набрали 34 очка. У команды 9 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Разница мячей — 36:38.

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    • Последние матчи: В апреле «Ростов» в целом действовал неплохо. Команда постоянно набирала очки и удачно выступала в Кубке.

    Однако домашний матч со «Спартаком» перечеркнул все успехи. Подопечные Валерия Карпина неожиданно проиграли со счетом 1:5.

    Да, ошибался голкипер Сергей Песьяков, но результат на табло выглядит для фанатов «Ростова» крайне неприятно.

    Состояние команды: «Ростов» продолжает борьбу в Кубке России. Следующим соперником команды в Пути регионов станет «Балтика».

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    Совсем недавно «Ростов» уже проводил матч в Екатеринбурге. В рамках Кубка России команда обыграла «Урал». Как теперь сложится встреча в РПЛ?

    Валерий Карпин ранее неоднократно говорил, что основная цель «Ростова» на сезон — сохранить прописку в элитном дивизионе. Эта задача выполнена досрочно. Скорее всего, теперь команда постарается реабилитироваться за фиаско 1:5 в противостоянии со «Спартаком».

    Статистика для ставок

    • 17 апреля «Урал» встречался с «Ростовом» в Кубке России и уступил 1:3

    • Команда Карпина в предыдущем туре РПЛ дома проиграла «Спартаку» со счетом 1:5

    • В матче первого круга, который прошел 29 сентября 2023 года, в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а выигрыш ростовчан — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: «Урал» борется за выживание, а «Ростов» уже точно не вылетит из РПЛ. Хозяева чрезвычайно мотивированы, особенно после недавнего поражения от команды Карпина в Кубке России.

    Ставка: Победа «Урала» за 2.60.

    Прогноз: В предстоящей встрече не стоит ждать закрытого футбола. Оба клуба смогут проявить себя в атакующих действиях и обменяться голами.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.85

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    Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Ростов» с коэффициентом 2.60. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Гончаренко возьмет реванш за вылет из Кубка России
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