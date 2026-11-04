В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций французский «Монако» будет принимать датский «Норшелланн». Игра пройдет в Монако 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Монако»
Турнирное положение: французский клуб в общем этапе Лиги конференций занимает 6-е место, набрав 6 очков.
Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Монако» на выезде переиграл болгарский ЦСКА (2:1). Затем монегаски нанесли поражение «Фрайбургу» (3:0).
В 9-м туре чемпионата Франции «Монако» на выезде проиграл «Парижу» (1:3). В турнирной таблице Лиги 1 «монегаски» занимают седьмое место, набрав 15 очков.
Не сыграют: Эрик Дайер.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Монако» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.
«Норшелланн»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Норшелланн» занимает 19-е место, набрав 2 очка после двух туров.
Последние матчи: в матче первого тура общего этапа Лиги конференций скандинавы обменялись голами с шотландским «Хартсом» (1:1), а затем сыграли вничью с ЦСКА София (2:2). Затем «Норшелланн» провел матч 13-го тура чемпионата Дании, в котором проиграл «Мидтьюлланну» (2:3). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 5-е место, набрав 20 очков.
Не сыграют: Мохаммед.
Состояние команды: в последних матчах «Норшелланн» одержал одну победу, сыграл вничью в трёх матчах и потерпел одно поражение. Датчане забили 9 голов и пропустили 9 мячей.
Статистика для ставок
- «Норшелланн» занимает 19-е место в Лиге конференций
- «Монако» занимает шестое место в Лиге конференций
- «Монако» и «Норшелланн» ранее в еврокубках не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Монако» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Норшелланна» — 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.
Прогноз: «Монако» в Лиге конференций выглядит достойно, французы одержали две победы на старте сезона, забив соперникам пять голов. Ожидаем, что монегаски продолжат побеждать и в матче против датчан.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: «Монако» и «Норшелланн» в среднем за матч забивают по два мяча. Вполне можно рискнуть в пользу результативного футбола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.17.