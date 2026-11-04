Одержит ли «Монако» третью победу в Лиге конференций?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций французский «Монако» будет принимать датский «Норшелланн». Игра пройдет в Монако 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Монако»

Турнирное положение: французский клуб в общем этапе Лиги конференций занимает 6-е место, набрав 6 очков.

Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Монако» на выезде переиграл болгарский ЦСКА (2:1). Затем монегаски нанесли поражение «Фрайбургу» (3:0).

В 9-м туре чемпионата Франции «Монако» на выезде проиграл «Парижу» (1:3). В турнирной таблице Лиги 1 «монегаски» занимают седьмое место, набрав 15 очков.

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Не сыграют: Эрик Дайер.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Монако» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Норшелланн»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Норшелланн» занимает 19-е место, набрав 2 очка после двух туров.

Последние матчи: в матче первого тура общего этапа Лиги конференций скандинавы обменялись голами с шотландским «Хартсом» (1:1), а затем сыграли вничью с ЦСКА София (2:2). Затем «Норшелланн» провел матч 13-го тура чемпионата Дании, в котором проиграл «Мидтьюлланну» (2:3). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 5-е место, набрав 20 очков.

Не сыграют: Мохаммед.

Состояние команды: в последних матчах «Норшелланн» одержал одну победу, сыграл вничью в трёх матчах и потерпел одно поражение. Датчане забили 9 голов и пропустили 9 мячей.

На что ставят в матче Монако — Норшелланн Букмекерские коэффициенты на матч Монако — Норшелланн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Норшелланн» занимает 19-е место в Лиге конференций

«Монако» занимает шестое место в Лиге конференций

«Монако» и «Норшелланн» ранее в еврокубках не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Монако» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Норшелланна» — 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.

Прогноз: «Монако» в Лиге конференций выглядит достойно, французы одержали две победы на старте сезона, забив соперникам пять голов. Ожидаем, что монегаски продолжат побеждать и в матче против датчан.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Монако» — «Норшелланн» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Монако» и «Норшелланн» в среднем за матч забивают по два мяча. Вполне можно рискнуть в пользу результативного футбола.

2.17 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Монако» — «Норшелланн» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.17.