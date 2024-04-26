В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Тампа-Бэй» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Тампа-Бэй» боролась за возможность сыграть в плей-офф в компании середняков. Чемпионат команда из Флориды завершила на шестом месте в Восточной конференции, набрав 98 очков.

Последние матчи: Новой реальностью для «Лайтнинг» стал тот факт, что к дерби штата она подошла не в статусе фаворита. И на старте серии с «Пантерз» все пессимистичные расклады оправдались: команда Джона Купера потерпела два подряд поражения.

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В обоих матчах с «Флоридой» «Тампа-Бэй» вынуждена была мириться с ролью отыгрывающейся команды. И если в первой встрече шайба Стэмкоса была заброшена за 10 секунд до финальной сирены и ничего в целом не решала (2:3), то во второй встрече у «Лайтнинг» имелись варианты.

В игре №2 Стивен и компания, уступая в две шайбы, восстановили равенство довольно рано, это не помешало соперникам дождаться овертайма. В фазе матча до первого гола «Тампа» не нанесла ни одного броска в створ и была наказана за свою пассивность спустя 3 минуты (2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Третий кубковый матч точно пропустят Логан Браун и Михаил Сергачев, под вопросом остается участие Йонаса Йоханссона и Хейдена Флери.

Состояние команды: Два поражения подряд — это серьезный, но ожидаемый удар, который по-прежнему ничего не гарантирует для соперника. Имеющая огромный опыт матчей плей-офф, «Тампа-Бэй» дома попытается найти возможности перехватить инициативу.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Значительную часть регулярного сезона клуб из Санрайза провел в борьбе за лидерство на Востоке, но на финише немного сбавил и опустился на третье место со 110 очками. Всего 4 балла отделили «Пантерз» от обладателя Кубка Президента.

Последние матчи: В Кубок Стэнли-2024 команда Пола Мориса вошла с уверенной задачей повторить успех прошлогодней кампании, но с поправкой на исход в финале. В начальной фазе зарождающегося пути «Пантерз» одержали две победы над «Тампой».

В первом матче «Флорида», имея заметное статистическое преимущество, сумела воплотить его в превосходство по счету лишь в третьем периоде, забросив шайбу в большинстве, а позже — в пустые. Второй гол «Лайтнинг» был забит за 10 секунд до финальной сирены, что практически гарантировало успех хозяев (3:2).

Во втором матче команда Мориса также смотрелась эффектнее в контексте общей картины, но несколько раз за игру в дело по-настоящему вступал Сергей Бобровский — герой прошлогоднего плей-офф. Победу «Пантерз» в овертайме принес Верхеги, который не покидает матчи дерби в рамках Кубка без заброшенных шайб.

Не сыграют: Предстоящий матч пропустит Райан Ломберг.

Состояние команды: «Флориде» удалось взять контроль над этой серией дома, однако гостевой этап противостояния может все изменить, поэтому команде Мориса важно не отходить от индивидуального стиля и не давать «Тампе» даже минимальных поводов усомниться в своем превосходстве.

Статистика для ставок

Поражением «Тампы-Бэй» закончились пять матчей из шести последних

Две последние очные встречи на «Амали Арене» завершились победой «Флориды», включая 9:2 в игре 18 февраля

Команда Пола Мориса уступила в трех гостевых матчах из последних четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.62, а победа «Флориды» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: В противостоянии двух ярых соперников «Тампа-Бэй» начинает планомерно прибавлять, хотя 0:2 в серии могут сбить с толку. Даже если «Лайтнинг» вылетят в первом раунде, то это не будет легкая победа «Флориды» всухую, дома команда Купера имеет все шансы сократить разрыв.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Два предыдущих результата показали, что команды в целом равны друг перед другом, и ни одна из сторон не отдаст матч с крупной разницей. В игре №3, когда «Тампа-Бэй» попытается взять на себя ответственность за домашний результат, вполне вероятен вариант, при котором никто из соперников не получит ранее преимущество.

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.60.