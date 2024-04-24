НХЛ. «Рейнджерс» победили «Вашингтон», «Колорадо» одолел «Виннипег», «Нэшвилл» — «Ванкувер»

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3

Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по воротам.

Следующий матч в серии пройдет на льду «Кэпиталз» 27 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Голы: Макмайкл — 1, 5:09 — 0:1. Трочек — 1 (Густафссон), 7:56 — 1:1. Зибанежад — 1 (бол., Трочек, Лафренье), 14:28 — 2:1. Строум — 1 (бол., Уилсон, Пачиоретти), 24:14 — 2:2. Рословик — 1 (бол., Густафссон, Лафренье), 32:26 — 3:2. Миллер — 1 (мен., Зибанежад, Крайдер), 36:52 — 4:2. Уилсон — 1 (бол., Лапьер, Карлсон), 51:45 — 4:3Вратари: Шестеркин — ЛиндгренШтраф: 10 — 12Броски: 27 (12+7+8) — 25 (7+9+9)

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ

Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по воротам, и его признали второй звездой встречи.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой встречи, отразив 34 из 37 бросков.

Третий матч в серии пройдет на льду «Лайтнинг» 26 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Беннетт — 1 (Ткачак, Верхэге), 6:16 — 1:0. Тарасенко — 1 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 15:12 — 2:0. Пойнт — 1 (Дюклер, Хедман), 20:48 — 2:1. Стэмкос — 2 (бол., Хедман, Кучеров), 25:46 — 2:2. Верхэге — 2 (Лунделл, Ткачак), 62:59 — 3:2Вратари: Бобровский — ВасилевскийШтраф: 12 — 8Броски: 37 (13+14+7+3) — 23 (3+15+5+0)

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ

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«Виннипег» — «Колорадо» — 2:5

Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу.

Следующая игра в серии состоится на льду «Колорадо» 27 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд «Виннипег» — «Колорадо» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1) Голы: Густафссон — 1 (Диллон, Пионк), 3:15 — 1:0. Вуд — 2 (Колтон), 21:59 — 1:1. Шайфли — 2 (Виларди, Коннор), 28:37 — 2:1. Лехконен — 2 (Макар, Тэйвз), 34:16 — 2:2. Паризе — 1 (Кольяно), 37:20 — 2:3. Мэнсон — 1 (Маккиннон, Лехконен), 39:53 — 2:4. Ничушкин — 2 (п.в.), 59:03 — 2:5Вратари: Хеллибак — ГеоргиевШтраф: 10 — 10Броски: 30 (12+10+8) — 32 (15+14+3)

«Виннипег» — «Колорадо» — 2:5

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:4

Счет в серии стал равный — 1-1.

Единственный гол «Кэнакс» на счету российского защитника Никиты Задорова.

Третий матч в серии пройдет на льду «Нэшвилла» 27 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Бовилье — 1 (Форсберг), 1:14 — 0:1. Форсберг — 1 (Нюквист), 26:29 — 0:2. Сиссонс — 1 (Бовилье, Зукер), 28:04 — 0:3. Задоров — 1 (Коул, Ди Джузеппе), 35:33 — 1:3. Шервуд — 1 (п.в.), 58:07 — 1:4Вратари: Десмит — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 18 (4+8+6) — 16 (4+8+4)