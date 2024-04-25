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    «Крылышки» потушат «Факел»

    «Факел» — «Крылья Советов». Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, РПЛ, 25 апреля 2024 года

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    «Крылья Советов»
    25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Начало игры — в 18:15 мск. «Факел» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2024 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 18:15 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом отрыв от зоны стыков измеряется всего 2 очками. Да и забивает «Факел» в среднем менее гола за матч: 19 мячей в 24 поединках.

    Факел — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Факел» по всем статьям уступил «Краснодару» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Причем воронежцы не побеждают уже 4 матча кряду. Более того, команда Сергея Ташуева в двух последних турах не забила ни разу.

    Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Сергею Ташуеву удалось создать коллектив единомышленников. Лишь бы силенок на концовку хватило!

    Матчи против самарцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч воронежцы выиграли 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «Факел» постарается отдалиться от зоны стыков. Да и соперник не столь стабилен на весеннем отрезке.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы ходят в крепких середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крылья Советов» потенциально способны побороться за медали. Отставание от искомой третьей позиции составляет всего 5 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела коллизию. «Крылья Советов» уступили «Балтике» (1:2).

    Причем до того команда Игоря Осинькина выиграла дважды кряду. Да и вообще, после зимней паузы самарцы выглядят прилично.

    Вообще, «Крылья Советов» в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Осинькина за здорово живешь не сдается никому. Да и в плане созидания самарцы могут прибавить.

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    В поединке первого круга «Крылья Советов» добыли викторию. Тогда самарцы разгромили «Факел» (3:0).

    А вот пропускают «крылышки» частенько — 35 мячей в 24 матчах РПЛ. Впрочем, это покрывается неплохой голевой отдачей (42 гола).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Крылья Советов» явно рассчитывает на эффективность своих атакующих акций.

    Статистика для ставок

    • Воронежцы в среднем забивают менее гола за матч

    • У «крылышек» одна из сильнейших атак в лиге

    • В последнем очном поединке победили «Крылья Советов» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.60.

    Прогноз: Самарцы выглядят сильнее «Факела», и уж точно будут активно атаковать.

    Команда Ташуева в последних матчах явно не блещет, да и «крылышки» смотрятся куда выгоднее.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 3.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.56

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.13. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. «Крылышки» потушат «Факел»
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