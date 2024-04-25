«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом отрыв от зоны стыков измеряется всего 2 очками. Да и забивает «Факел» в среднем менее гола за матч: 19 мячей в 24 поединках.
Факел — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Факел» по всем статьям уступил «Краснодару» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Причем воронежцы не побеждают уже 4 матча кряду. Более того, команда Сергея Ташуева в двух последних турах не забила ни разу.
Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.
Состояние команды: Сергею Ташуеву удалось создать коллектив единомышленников. Лишь бы силенок на концовку хватило!
Матчи против самарцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч воронежцы выиграли 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что «Факел» постарается отдалиться от зоны стыков. Да и соперник не столь стабилен на весеннем отрезке.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы ходят в крепких середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Крылья Советов» потенциально способны побороться за медали. Отставание от искомой третьей позиции составляет всего 5 очков.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела коллизию. «Крылья Советов» уступили «Балтике» (1:2).
Причем до того команда Игоря Осинькина выиграла дважды кряду. Да и вообще, после зимней паузы самарцы выглядят прилично.
Вообще, «Крылья Советов» в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 же пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда Осинькина за здорово живешь не сдается никому. Да и в плане созидания самарцы могут прибавить.
В поединке первого круга «Крылья Советов» добыли викторию. Тогда самарцы разгромили «Факел» (3:0).
А вот пропускают «крылышки» частенько — 35 мячей в 24 матчах РПЛ. Впрочем, это покрывается неплохой голевой отдачей (42 гола).
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Крылья Советов» явно рассчитывает на эффективность своих атакующих акций.
Статистика для ставок
- Воронежцы в среднем забивают менее гола за матч
- У «крылышек» одна из сильнейших атак в лиге
- В последнем очном поединке победили «Крылья Советов» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.60.
- 2.24Оренбург — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.20Краснодар — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Самарцы выглядят сильнее «Факела», и уж точно будут активно атаковать.
Команда Ташуева в последних матчах явно не блещет, да и «крылышки» смотрятся куда выгоднее.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 3.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.56