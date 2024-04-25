25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Начало игры — в 18:15 мск. «Факел» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом отрыв от зоны стыков измеряется всего 2 очками. Да и забивает «Факел» в среднем менее гола за матч: 19 мячей в 24 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Факел» по всем статьям уступил «Краснодару» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Причем воронежцы не побеждают уже 4 матча кряду. Более того, команда Сергея Ташуева в двух последних турах не забила ни разу.

Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Сергею Ташуеву удалось создать коллектив единомышленников. Лишь бы силенок на концовку хватило!

Матчи против самарцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч воронежцы выиграли 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что «Факел» постарается отдалиться от зоны стыков. Да и соперник не столь стабилен на весеннем отрезке.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы ходят в крепких середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Крылья Советов» потенциально способны побороться за медали. Отставание от искомой третьей позиции составляет всего 5 очков.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела коллизию. «Крылья Советов» уступили «Балтике» (1:2).

Причем до того команда Игоря Осинькина выиграла дважды кряду. Да и вообще, после зимней паузы самарцы выглядят прилично.

Вообще, «Крылья Советов» в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 же пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Команда Осинькина за здорово живешь не сдается никому. Да и в плане созидания самарцы могут прибавить.

В поединке первого круга «Крылья Советов» добыли викторию. Тогда самарцы разгромили «Факел» (3:0).

А вот пропускают «крылышки» частенько — 35 мячей в 24 матчах РПЛ. Впрочем, это покрывается неплохой голевой отдачей (42 гола).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Крылья Советов» явно рассчитывает на эффективность своих атакующих акций.

Статистика для ставок

Воронежцы в среднем забивают менее гола за матч

У «крылышек» одна из сильнейших атак в лиге

В последнем очном поединке победили «Крылья Советов» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.60.

Прогноз: Самарцы выглядят сильнее «Факела», и уж точно будут активно атаковать.

Команда Ташуева в последних матчах явно не блещет, да и «крылышки» смотрятся куда выгоднее.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.56