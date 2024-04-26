«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Нельзя требовать от «Лос-Анджелес Лейкерс» невозможного, поскольку калифорнийский коллектив и так играет на пределе возможностей.
Последние матчи: Мало кто мог предположить, что после безнадежного первого матча серии клуб Хэма вдруг даст серьезный бой во второй игре в Колорадо и проиграл чемпиону всего лишь два очка (99:101).
Травмированные игроки: Не очень радует, что у хозяев паркета не смогут принять участие в игре сразу четыре игрока: Худ-Шифино, Реддиш, Вуд и Вандербилт.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что на домашнем паркет Дэвис и Джеймс принесут своему коллективу необходимую победу и сократят отставание в серии.
«Денвер»
Турнирное положение: Перед началом серии с «озерниками» многие высказывались за легкую прогулку для «Денвера».
Последние матчи: Однако по двум сыгранным матчам в серии можно сказать, что во всех играх серии будет борьба и «Наггетс» точно не смогут выиграть серию в четырех матчах.
Травмированные игроки: Мэлоун по-прежнему не может рассчитывать на Чанчара, но это не системообразующий игрок клуба.
Общий тонус клуба: Лидеры команды из Колорадо ещё не включились на полную катушку, но это может произойти в любой момент серии.
Статистика для ставок
- «Денвер» выиграл у «озерников» четыре последних матча в Калифорнии
- «Лос-Анджелес Лейкерс» не могут выиграть у «Денвера» 10 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» дают коэффициент 1.93, а на победу «Денвера» — 1.93.
Прогноз: Будет равный баскетбол, но победит «Денвер»
- 1.82Оклахома — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- 1.93Бостон — Майами: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: Болельщики соскучились по результативному баскетболу
Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 219 с коэффициентом 2.04.