В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Нельзя требовать от «Лос-Анджелес Лейкерс» невозможного, поскольку калифорнийский коллектив и так играет на пределе возможностей.

Последние матчи: Мало кто мог предположить, что после безнадежного первого матча серии клуб Хэма вдруг даст серьезный бой во второй игре в Колорадо и проиграл чемпиону всего лишь два очка (99:101).

Травмированные игроки: Не очень радует, что у хозяев паркета не смогут принять участие в игре сразу четыре игрока: Худ-Шифино, Реддиш, Вуд и Вандербилт.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что на домашнем паркет Дэвис и Джеймс принесут своему коллективу необходимую победу и сократят отставание в серии.

«Денвер»

Турнирное положение: Перед началом серии с «озерниками» многие высказывались за легкую прогулку для «Денвера».

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Последние матчи: Однако по двум сыгранным матчам в серии можно сказать, что во всех играх серии будет борьба и «Наггетс» точно не смогут выиграть серию в четырех матчах.

Травмированные игроки: Мэлоун по-прежнему не может рассчитывать на Чанчара, но это не системообразующий игрок клуба.

Общий тонус клуба: Лидеры команды из Колорадо ещё не включились на полную катушку, но это может произойти в любой момент серии.

Статистика для ставок

«Денвер» выиграл у «озерников» четыре последних матча в Калифорнии

«Лос-Анджелес Лейкерс» не могут выиграть у «Денвера» 10 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» дают коэффициент 1.93, а на победу «Денвера» — 1.93.

Прогноз: Будет равный баскетбол, но победит «Денвер»

Альтернативный прогноз: Болельщики соскучились по результативному баскетболу

Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 219 с коэффициентом 2.04.