Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забыть

Накануне во втором туре группового раунда Лиги наций сборная Испании на своем поле разгромила команду Хорватии со счетом 6:0. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поединку.

Луис Энрике заслужил похвалу

«Наставник сборной Испании Луис Энрике заслужил похвалу, ведь всего за несколько дней он создал новую команду: другу, эффективную, подвижную в своих действиях и опасную в атаке. Многие исполнители, что уже были в коллективе, продолжили выступления, но многие из тех, кто не попадали в основу или вообще заявку, проявляют себя во всей красе, превращаясь в настоящих героев. Прежде всего, нужно говорить о Сауле, но также достойны упоминания Родриго, Марко Асенсио и Дани Себальос», — пишет в своей колонке главный редактор испанской AS Альфредо Реланьо.

«Победа над Англией на "Уэмбли", голевой фестиваль в матче против Хорватии — это были двое полуфиналистов ЧМ-2018. Ужасная паника, которую мы пережили после того, что случилось в России — от отвратительной смены наставника перед самым началом турнира до невыносимого поединка на "Лужниках" — все это в прошлом. Команда играет здорово, побеждает и действительно представляет нас — именно то, чего хотят от своей национальной сборной ее фанаты, и в Эльче все так и произошло».

«Реал» отобрал у «Барселоны» статус базового клуба сборной Испании

«После победы над Хорватией Луис Энрике признался, что у него есть хороший костяк команды, и теперь в сборной случилась смена власти — от игроков "Барселоны" она перешла к футболистам "Реала". Прошло 16 лет с тех пор, как Мадрид в лагере "Селексьон" представляли шесть исполнителей, как это было в матче против "Шашечных", тогда как каталонцев, ранее составлявших костяк коллектива, в основе представил лишь Серхио Бускетс. В финале ЧМ-2010 тогдашний главный тренер Висенте Дель Боске выставил в старте шесть игроков "блауграна" (Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Хави, Андрес Иньеста и Педро, а также Давид Вилья, который только-только перешел из "Валенсии")», — отмечает испанская Marca.

«Наибольшее представительство "Барселоны" имело место быть в товарищеском матче против Уругвая в 2013 году, когда в основе появились семеро футболистов, и в один момент на поле играли сразу девятеро ее исполнителей. С тех пор влияние каталонского клуба медленно снижалось до сих пор, чему способствовали завершение карьеры в сборной Иньестой и Пике, а также потеря места в составе Жорди Альбой. Тем временем, на первый план в национальной команде вышли представители "Реала" Иско, Дани Карвахаль, Начо, Асенсио и Лукас Васкес, что подчеркнуло усиление веса Мадрида в раздевалке "Фурии Роха", а во время российской мундиаля в ее составе уже было шестеро футболистов».

Хорватия установила антирекорд

«Проиграть финал чемпионата мира не приносит удовольствия, но насколько сокрушительным это может оказаться, было видно в разгромном поражении Хорватии от Испании. После мундиаля "Шашечные" сыграли бледную ничью с Португалией (1:1) на прошлой неделе, но в первом официальном поединке после поражения от Франции подопечные Златко Далича потерпели самое крупное поражение в истории сборной. Предыдущее самое крупное поражение случилось в 2009 году во время квалификации на ЧМ-2010, в котором Англия на "Уэмбли" разгромила балканцев со счетом 5:1», — рассказывает Goal.com.

«Эта игра стала первой в истории сборной, когда та уступила с разницей в более чем три мяча, ведь ранее она потерпела пять поражений, когда соперник имел перевес не более чем в три гола. Главным творцом победы для Испании стал Асенсио, который отметился одним взятием ворот и стал автором четырех голевых передач. Хорватия так и не нашла ответа для того, чтобы сдержать атакующего полузащитника "Реала", ставшим настоящей звездой вечера».

Хорватии пора забыть об успехе на ЧМ-2018

«Хорватия проделал хорошую работу в начале матча, используя высокий прессинг и создав три момента для взятия ворот, но после первого пропущенного мяча мы пошли неверным путем. У нас не было никакой связности между линиями, команда выглядела очень плохо, и какой ущерб: спустя два месяца после нашего лучшего достижения в истории мы получили наихудший результат. Тем не менее, кто-то говорит, что нам не стоит забывать, что мы стали вторыми на чемпионате мира-2018 каких-то два месяца назад, но я считают, что нам следует забыть о мундиале и серебряных медалях, потому что как только мы об этом забудем и осознаем, мы снова будем сильнее», — считает на страницах хорватской Jutarnji List экс-футболист «Шашечных» Ненад Белица.

«Мы не должны забывать о том, что нас украшало в России, что было нашей силой: максимальная дисциплина, ответственность, взаимоподстраховка, агрессия — без этого не избежать поражения и против многих более слабых соперников, чем Испания, тогда как все шесть пропущенных голов произошли абсолютно из-за оборонительного бездействия, где нам не хватало такой же степени ответственности, взаимоподстраховки и дисциплины, что были на ЧМ. В то время, как у пиренейцев есть по три-четыре топ-исполнителя на каждую позицию, у нас не было семерых участников мундиаля в лице Даниэля Субашича, Шиме Врсалько, который был заменен спустя 20 минут после начала игры из-за травмы, Деяна Ловрена, Ивана Стринича, Анте Ребича, Андрея Крамарича и Марио Манджукича, из-за чего Хорватия играла с абсолютно новой защитой. Тяжело взобраться на вершину, но еще сложнее там удержаться, и нам было ясно, что легко не будет, потому, возможно, хорошо, что этот провал случился в полутоварищеском турнире, и не принесет последствий нашим шансам попасть на Евро-2020». 0