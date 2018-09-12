Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку

10. Карим Бензема («Реал» Мадрид)

Несмотря на то, что он всегда был главным объектом критики для болельщиков «Реала», Бензема остается ударной силой мадридцев.

Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» показал необходимость сделать основную ставку на Бензема, а форвард оправдал доверие, записав на свой счет пять голов в четырех поединках.

В прошлом сезоне Карим забил всего 12 мячей в 47 играх, но тогда Бензема больше подыгрывал Роналду. Француз всегда выделялся умным перемещением по полю и взаимодействием с партнерами. Это важно для любой команды, но часто такие футболисты оказываются в тени остальных.

9. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

Ромелу Лукаку fourfourtwo.com

Лукаку в прошлом сезоне отличился 16 забитыми мячами, а также добавил в свою игру грань, за отсутствие которой его критиковали в прошлом.

Даже по играм за сборную Бельгии на ЧМ-2018 было видно, что Ромелу значительно прибавил в понимании игры и взаимодействии с партнерами. Он оказался одним из тех, кого не критикует Жозе Моуринью. Парню всего 25 лет, его ждет большое будущее.

8. Мауро Икарди («Интер»)

Мауро Икарди fourfourtwo.com

Икарди по-прежнему не показал себя на самом высоком уровне, не получив шанса на ЧМ-2018 или в Лиге чемпионов. Аргентинец сможет исправить второй пункт, так как «Интеру» удалось пройти квалификацию — не в последнюю очередь благодаря Мауро.

Форвард в прошлом сезоне Серии А забил 29 голов. Не будет преувеличением сказать, что у Икарди будет толстая пачка предложений от топ-команд, если он все-таки решит сменить клуб.

7. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Роберто Фирмино fourfourtwo.com

Фирмино нельзя назвать типичным нападающим, какими являются остальные участники рейтинга. При другом тренере он мог бы стать таким, но Юрген Клопп использует бразильца в качестве центрального атакующего полузащитника.

Показатели бразильца — 40 голов в последних 99 играх за «Ливерпуль». Это не блестяще, но весьма достойно, учитывая его роль. Фирмино — динамичный, технический и талантливый игрок, который всегда выкладывается по максимуму.

6. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Эдинсон Кавани fourfourtwo.com

Кавани, похоже, избавился от своей привычки упускать реальные шансы для взятия ворот в больших поединках. Однако его репутация ненадежного нападающего всегда была несколько несправедливой. Уругваец доказал свой класс, когда стал центрфорвардом парижан в 2016 году. В прошлом ему приходилось играть на фланге, чтобы помогать Златану Ибрагимовичу.

Готовность Кавани играть не на своей позиции — свидетельство его трудовой этики и профессионального отношения. На самом деле это настоящая суперзвезда. 91 гол в последних 99 поединках за ПСЖ — рекорд, которым гордился бы любой игрок.

5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Серхио Агуэро fourfourtwo.com

Агуэро оказался на второстепенных ролях у Пепа Гвардиолы, но аргентинец проявил характер и доказал свой класс в прошлом сезоне, сумев вытеснить Габриэла Жезуса с позиции на острие атаки.

Комбинационная игра аргентинца и его способность прессинговать стали только лучше под руководством Гвардиолы. 30-летний форвард стал более универсальным игроком. Он умеет придержать мяч и развернуть атаку в самый подходящий момент.

4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Гарри Кейн fourfourtwo.com

Британец завоевал «Золотую бутсу» на Кубке мира в России, а в целом его карьера выглядит очень стремительной. Он взлетел из резерва «Тоттенхэма» и уже в 2014 году стал одним из лучших нападающих планеты. Капитан сборной Англии в прошлом сезоне впервые забил 30 мячей в АПЛ, а в предыдущих сезонах его показатели были 29 и 25 результативных ударов.

Завершающая стадия — главный конец Кейна, но при этом он блестяще распоряжается мячом из глубины и прессингует соперника. Порой 25-летнему форварду не хватает скорости, но с его навыками данный недостаток не мешает.

3. Роберт Левандовски («Бавария»)

Роберт Левандовски fourfourtwo.com

Левандовски неудачно провел ЧМ-2018 — сборная Польшы не смогла выйти из группы. Однако вины форварда здесь нет, ведь партнеры практически всегда оставляли его без мяча.

30-летний футболист остается одним из лучших в европейском футболе на своей позиции, что он доказывает в составе «Баварии», Левандовски преодолел отметку в 40 мячей во всех турнирах в каждом из последних трех сезонов. Его касания мяча и движение по полю — великолепны.

2. Луис Суарес («Барселона»)

Луис Суарес fourfourtwo.com

Суаресу в январе исполнится 32 года, он является одним из лучших центрфорвардов планеты. Игрок «Барселоны» забил 154 гола в 202 поединках за каталонцев, что особенно впечатляет, учитывая присутствие в команде Лионеля Месси и других звезд, которые умеют забивать.

Технически одаренный и физически сильный уругваец — типичный южноамериканский страйкер. Он умеет устраивать забеги из глубины и завершать атаки. Порой противостоять его мастерству просто невозможно.

1. Криштиану Роналду («Ювентус»)

Криштиану Роналду fourfourtwo.com

Роналду пока не забивал за свой новый клуб после того, как завершил эпоху в «Реале». Он безусловно начнет отличаться результативными действиями за туринцев, просто стоит подождать.

Португалец слабовато начал и прошлый сезон, но в итоге помог мадридцам завоевать третий подряд трофей Лиги чемпионов, записав на свой счет 15голов.

Периодически Криштиану использовали на левом фланге атаки, но в последнее время он выступает только на позиции центрфорварда. Португалец из взрывного вингера перевоплотился в хищника штрафной площадки. Он остается одним из двух лучших игроков планеты вместе с Лионелем Месси. 0