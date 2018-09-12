ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку

    Десятка лучших нападающих мирового футбола на сегодняшний день

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Футбол Германии Бундеслига Футбол Испании Примера Футбол Италии Серия A Футбол Франции Лига 1 Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаЛучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку Испания справилась с двумя полуфиналистами ЧМ-2018Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забыть Андреа АльеллиТретий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок
  • 19:39
    • Терри отказался переходить в «Спартак»
  • 20:00
    • Российские волейболисты стартовали на ЧМ-2018 победой над Австралией
  • 19:55
    • «Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне
  • 16:50
    • Два футболиста ЦСКА вернулись в общую группу
  • 16:36
    • «Астон Вилла» готова платить Терри 60 тысяч фунтов в неделю
  • 16:27
    • Терри до конца дня должен ответить на предложение «Спартака»
  • 16:08
    • «Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби
    Все новости спорта
    Карим Бензема
    Карим Бензема
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    FourFourTwo представил подборку из самых ярких мастеров завершения атак. В этом списке не нашлось места Лионелю Месси, Неймару и Антуану Гризманну, потому что они выполняют несколько иные функции на поле.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    10. Карим Бензема («Реал» Мадрид)

    Несмотря на то, что он всегда был главным объектом критики для болельщиков «Реала», Бензема остается ударной силой мадридцев.

    Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» показал необходимость сделать основную ставку на Бензема, а форвард оправдал доверие, записав на свой счет пять голов в четырех поединках.

    В прошлом сезоне Карим забил всего 12 мячей в 47 играх, но тогда Бензема больше подыгрывал Роналду. Француз всегда выделялся умным перемещением по полю и взаимодействием с партнерами. Это важно для любой команды, но часто такие футболисты оказываются в тени остальных.

    9. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

    Ромелу Лукаку
    fourfourtwo.com

    Лукаку в прошлом сезоне отличился 16 забитыми мячами, а также добавил в свою игру грань, за отсутствие которой его критиковали в прошлом.

    Даже по играм за сборную Бельгии на ЧМ-2018 было видно, что Ромелу значительно прибавил в понимании игры и взаимодействии с партнерами. Он оказался одним из тех, кого не критикует Жозе Моуринью. Парню всего 25 лет, его ждет большое будущее.

    8. Мауро Икарди («Интер»)

    Мауро Икарди
    fourfourtwo.com

    Икарди по-прежнему не показал себя на самом высоком уровне, не получив шанса на ЧМ-2018 или в Лиге чемпионов. Аргентинец сможет исправить второй пункт, так как «Интеру» удалось пройти квалификацию — не в последнюю очередь благодаря Мауро.

  • Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забыть
  • Реакция прессы на матч Испания — Хорватия
  • Сегодня

    • Форвард в прошлом сезоне Серии А забил 29 голов. Не будет преувеличением сказать, что у Икарди будет толстая пачка предложений от топ-команд, если он все-таки решит сменить клуб.

    7. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

    Роберто Фирмино
    fourfourtwo.com

    Фирмино нельзя назвать типичным нападающим, какими являются остальные участники рейтинга. При другом тренере он мог бы стать таким, но Юрген Клопп использует бразильца в качестве центрального атакующего полузащитника.

    Показатели бразильца — 40 голов в последних 99 играх за «Ливерпуль». Это не блестяще, но весьма достойно, учитывая его роль. Фирмино — динамичный, технический и талантливый игрок, который всегда выкладывается по максимуму.

    6. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

    Эдинсон Кавани
    fourfourtwo.com

    Кавани, похоже, избавился от своей привычки упускать реальные шансы для взятия ворот в больших поединках. Однако его репутация ненадежного нападающего всегда была несколько несправедливой. Уругваец доказал свой класс, когда стал центрфорвардом парижан в 2016 году. В прошлом ему приходилось играть на фланге, чтобы помогать Златану Ибрагимовичу.

    Готовность Кавани играть не на своей позиции — свидетельство его трудовой этики и профессионального отношения. На самом деле это настоящая суперзвезда. 91 гол в последних 99 поединках за ПСЖ — рекорд, которым гордился бы любой игрок.

    5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

    Серхио Агуэро
    fourfourtwo.com

    Агуэро оказался на второстепенных ролях у Пепа Гвардиолы, но аргентинец проявил характер и доказал свой класс в прошлом сезоне, сумев вытеснить Габриэла Жезуса с позиции на острие атаки.

  • Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок
  • Новый турнир должен появиться через три года
  • Сегодня

    • Комбинационная игра аргентинца и его способность прессинговать стали только лучше под руководством Гвардиолы. 30-летний форвард стал более универсальным игроком. Он умеет придержать мяч и развернуть атаку в самый подходящий момент.

    4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

    Гарри Кейн
    fourfourtwo.com

    Британец завоевал «Золотую бутсу» на Кубке мира в России, а в целом его карьера выглядит очень стремительной. Он взлетел из резерва «Тоттенхэма» и уже в 2014 году стал одним из лучших нападающих планеты. Капитан сборной Англии в прошлом сезоне впервые забил 30 мячей в АПЛ, а в предыдущих сезонах его показатели были 29 и 25 результативных ударов.

    Завершающая стадия — главный конец Кейна, но при этом он блестяще распоряжается мячом из глубины и прессингует соперника. Порой 25-летнему форварду не хватает скорости, но с его навыками данный недостаток не мешает.

    3. Роберт Левандовски («Бавария»)

    Роберт Левандовски
    fourfourtwo.com

    Левандовски неудачно провел ЧМ-2018 — сборная Польшы не смогла выйти из группы. Однако вины форварда здесь нет, ведь партнеры практически всегда оставляли его без мяча.

    30-летний футболист остается одним из лучших в европейском футболе на своей позиции, что он доказывает в составе «Баварии», Левандовски преодолел отметку в 40 мячей во всех турнирах в каждом из последних трех сезонов. Его касания мяча и движение по полю — великолепны.

    2. Луис Суарес («Барселона»)

    Луис Суарес
    fourfourtwo.com

    Суаресу в январе исполнится 32 года, он является одним из лучших центрфорвардов планеты. Игрок «Барселоны» забил 154 гола в 202 поединках за каталонцев, что особенно впечатляет, учитывая присутствие в команде Лионеля Месси и других звезд, которые умеют забивать.

  • Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве Италию
  • Реакция прессы на матч Португалия — Италия
  • Вчера

    • Технически одаренный и физически сильный уругваец — типичный южноамериканский страйкер. Он умеет устраивать забеги из глубины и завершать атаки. Порой противостоять его мастерству просто невозможно.

    1. Криштиану Роналду («Ювентус»)

    Криштиану Роналду
    fourfourtwo.com

    Роналду пока не забивал за свой новый клуб после того, как завершил эпоху в «Реале». Он безусловно начнет отличаться результативными действиями за туринцев, просто стоит подождать.

    Португалец слабовато начал и прошлый сезон, но в итоге помог мадридцам завоевать третий подряд трофей Лиги чемпионов, записав на свой счет 15голов.

    Периодически Криштиану использовали на левом фланге атаки, но в последнее время он выступает только на позиции центрфорварда. Португалец из взрывного вингера перевоплотился в хищника штрафной площадки. Он остается одним из двух лучших игроков планеты вместе с Лионелем Месси. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
  • 01:55
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
  • 1.74
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Этьен Капу
  • Они идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
    • 19:12 09/09/2018     Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
    • 01:46 06/09/2018     Дания играла против Словакии в уникальном составе
  • Как за Данию играли продавец, слесарь и строитель
    • 18:17 08/09/2018
    Тоже интересно
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября 20:190
  • 13:18
    • Льорис лишен водительских прав на 20 месяцев
  • 13:07
    • «Ювентус» продлил контракт с полузащитником
  • 10:09
    • Овечкин и Неймар обменялись подарками
    Мануэль Пеллегрини Футбол Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять«Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать? 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубок Короля
  • 3.15
    •
  • 20:30
    • «Спартак» предлагал Терри однолетний контракт на 3 млн фунтов
  • 20:22
    • Виктор Ан может вернуться в Россию в качестве тренера
  • 19:10
    • «Барыс» в овертайме уступил «Нефтехимику»
    Португалия справилась с Италией без Роналду Футбол Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве ИталиюРеакция прессы на матч Португалия — Италия Вчера в 19:160
  • 19:02
    • Нападающий «Локомотива» вернется в строй к матчу с «Динамо»
  • 17:54
    • Рассмотрение дела о банкротстве «Амкара» отложено до 8 октября
  • 17:38
    • Де Лаурентис оценил Инсинье в 200 миллионов евро
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие