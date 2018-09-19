Не Месси единым

Накануне в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила ПСВ со счетом 4:0. Приводим самые интересные мнения СМИ по этому поводу.

ПСВ не заслуживал крупного поражения

«Лионель Месси заявлял, что хочет старта этой Лиги чемпионов и проявил это желание своим хет-триком в победе над ПСВ, который, возможно, не заслуживал такого наказания. Тем не менее, таков риск своего лучшего выступления, когда тебе противостоит такая атакующая сила, что может больно уколоть тебя при любой возможности. И помимо аргентинца также отличиться удалось Усману Дембеле», — пишет испанская AS.

«Наставник хозяев Эрнесто Вальверде выставил сильнейший состав, где Филиппе Коутиньо провел свой дебют за клуб в Лиге чемпионов, поскольку из-за январского перехода из "Ливерпуля" не имел права выступать в главном еврокубке. И бразилец проявил себя среди самых острых игроков в атакующем футболе каталонцев: его видение поля заставило эйндховенцев делать то, что они не любят и не привыкли — бегать за мячом. Но нидерландский коллектив прибыл на "Камп Ноу" не защищаться, ведь каждый раз, когда он отвоевывал сферу, ему удавалось использовать свою скорость на флангах, чтобы удивить соперника».

«Барселона» выиграла на классе

«Рулевой гостей Марк ван Боммел заблаговременно готовился к матчу: его подопечные оборонялись компактно и надеялись быстро убегать в отрывы с помощью краев. Эти эпизоды случались в первом тайме, но Стивен Бергвейн и Гастон Перейро свои шансы загубили. Тем временем, хозяева логично имели преимущество во владении мячом и стремились пробиться сквозь стену, который возвел ПСВ», — отмечает нидерландский NOS.

«Это преимущество логично вылилось в счет 1:0, хотя для взятия ворот "Барселоне" понадобился стандарт в виде штрафного. Тем не менее, после перерыва эйндховенцы имели моменты, чтобы восстановить равновисеие, но им упорно не хватало точности. "Блауграна" просто не останавливалась и доказала свое преимущество в классе».

Месси довел исполнение штрафных до совершенства

«Под стенкой или над ней? Такова дилемма для каждого вратаря, который противостоит сегодня штрафным в исполнении Месси: против "Алавеса" в августе аргентинец пробил низом, поэтому, вероятно, игроки ПСВ думали об этом ударе, когда тот послал снаряд над их головами в правый верхний угол с такой точностью, которую мы ожидаем только от него. На минувших выходных в интервью радио Catalunya форвард заявил, что один из аспектов игры, в которых он прибавил, стали штрафные, и цифры это подтверждают, поскольку, согласно Opta, он забил 25 мячей с этого стандарта за последние пять лет — больше, чем у кого-либо в топ-пятерке ведущих еврочемпионатов», — рассказывает ESPN.

«Он провел девять невероятных голов в 2018 году, а в этом сезоне в его активе уже два точных выстрела со стандарта, и уже почти дошло до того, что возникает ощущение, будто "десятка" "Барселоны" скорее забьет со штрафного, нежели с пенальти. ПСВ стал 30-м соперником, которому Месси забил в рамках Лиги чемпионов, и сам нападающий отчаянно хочет выиграть этот турнир. Одна победа в этом первенстве за семь предыдущих лет стала уже поводом для шпилек в его адрес, поэтому Лионель больше, чем когда-либо стремится вернуть главный клубный трофей Европы на "Камп Ноу".

Дембеле превратился в ключевого форварда "Барселоны"

"Благодаря хет-трику аргентинец стал главой звездой победного матча против ПСВ, но Усман Дембеле также отличился голом и продлжает на мажорной ноте проводить старт сезона. Его эффектный мяч в ворота голландцев стал пятым в стартовавшей кампании. Это значит, что он уже забил больше, чем по итогам всего предыдущего сезона", — хвалит француза Marca.

"Продолжительная травма помешала молодому форварду проявить себя в дебютном году за каталонцев, но даже когда он возвращался в строй, у него возникали проблемы. Он попросту не соответствовал той высокой цене в размере 150 млн евро, которая была за него заплачена. Сейчас, когда нападающий создает постоянную угрозу воротам соперника, забивает мячи и выигрывает матчи, его восприятие полностью поменялось всего за несколько недель". 0