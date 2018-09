Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2

Four Four Two

Игроки «Аякса» Four Four Two

16. «Аякс» — «Бавария» 5:2

1/2 финала, ответный матч, сезон 1994-1995

«Аякс» доминировал в Европе в 70-е годы, но и середина 90-х была почти столь же знаковой для амстердамского клуба. Это была невероятная команда, за которую выступали Эдвин ван Дер Сар, Кларенс Зеедорф, Марк Овермарс, Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт и братья де Буры. Это была коллекция звезд, столь же захватывающая, как и в составе «Манчестер Юнайтед» 1992 года.

Да, они не выиграли три подряд Кубка чемпионов, как за 20 лет до этого это сделали Кройфф и компания, но им удалось выиграть один титул. Наиболее впечатляющим перфомансом во время похода за титулом победителя ЛЧ был вынос «Баварии» в Амстердаме.

После безголевой ничьей в первом матче в Германии команда Луи ван Гала быстро открыла счет в ответной встречи благодаря голу Яри Литманена, на что «Бавария» ответила голом Марселя Витечека. Перед перерывом нидерландский гранд провел мощный отрезок, забив дважды: Джордж Финиди отправил мяч в сетку сильным ударом из-за пределов штрафной, а Рональд де Бур установил на табло счет 3:1. Во втором тайме команды успели сыграть лишь минуту, как «Аякс» вновь забил — Нванкво Кану отпасовал на Литманена, а тот оформил дубль.

Хотя Мехмет Шолль и отыграл один мяч для «Баварии», но немцы были уже повержены. В последние минуты Овермарс отправил в сетку «Баварии» пятый гол, поставил точку в великолепном матче, который вывел «Аякс» в финал. Там амстердамцы затем минимально обыграли «Милан» — 1:0.

15. «Барселона» — «Интер» 1:0

1/2 финала, ответный матч, сезон 2009-2010

Игроки «Интера» Four Four Two

«Игроки оставили свою кровь на поле», — гордо заявил Жозе Моуринью после минимального поражения на «Камп Ноу», которого «Интеру» хватило для выхода в финал. Игра миланского клуба была типичной для Моуринью: упорной, оборонительной и направленной на достижение результата — этот план был необходим после ранней красной карточки Тьяго Мотты.

Великолепная победа в первом матче со счетом 3:1 позволила «Интеру», который стремился выиграть «требл», взять ситуацию под свой контроль. Однако когда у «Барселоны» есть такие игроки как Лионель Месси, Хави, Златан Ибрагимович, действующий на тот момент победитель турнира был более чем способен отыграться.

Удаление Мотты — за фол на Серхио Бускетсе — было фарсом благодаря комической симуляции от полузащитника «Барселоны». Бускетс схватился за лицо, а затем подсматривал за действиями рефери сквозь пальцы. Однако «Интер» не был поставлен в тупик. Даже камерунский форвард Самюэль Это'О оборонялся так, как будто речь шла о жизни и смерти.

Жерар Пике забил поздний гол, но этого оказалось недостаточно. Когда прозвучал финальный свисток, Моуринью маниакально бросился через все поле, размахивая рукой. Его празднование завершилось лишь тогда, когда на «Камп Ноу» заработала поливальная установка.

14. «Челси» — «Ливерпуль» 4:4

1/4 финала, ответный матч, сезон 2008-2009

Игроки «Челси» Four Four Two

«Челси» выиграл со счетом 3:1 на «Энфилде», однако оказался в опасности после того, как штрафной от Фабио Аурелио и пенальти от Хаби Алонсо к перерыву уравняли общий счет на табло.

Во втором тайме Дидье Дрогба, Алекс (выстрелил со штрафного) и Фрэнк Лэмпард позволили «Челси» выйти вперед в матче, однако Лукас и Дирк Кюйт вновь вернули «Ливерпулю» лидерство. Еще один гол Лэмпарда в концовке матча избавил «синих» от дальнейших нервов и позволил команде выйти в финал и встретиться в «Барселоной» (а также Томом Овребо).

13. «Челси» — «Барселона» 4:2

1/8 финала, ответный матч, сезоне 2004-2005

Рождение двух противостояний — «Челси» против «Барселоны» и Жозе Моуринью против футбола. В первом матче «Челси» уступил на «Камп Ноу» со счетом 1:2, а Дидье Дрогба был удален с поля. А Моуринью обвинил «Барсу» в том, что его визави Франк Райкаард в перерыве заглянул в комнату арбитров, чтобы пообщаться с Андерсом Фриском. Швед впоследствии начал получать угрозы для жизни и вскоре завершил карьеру. А председатель судейского комитета УЕФА Уолкер Рот назвал Моуринью «врагом футбола».

В ответной встрече «Челси» забил три гола уже за первые 20 минут — отличились Эйдур Гудьонсен, Фрэнк Лэмпард и Дэмьен Дафф. Менее чем через десять минут Роналдиньо отквитал один мяч, а затем стал автором самого впечатляющего эпизода в этом противостоянии. Андрес Иньеста отдал мяч на бразильца и побежал в штрафную, ожидания обратной передачи. Однако Ронни вместо этого с носка отправил мяч в нижний угол ворот «Челси». Лондонцы после этого уступали по выездным голам, однако Джон Терри головой забил необходимый для «синих» гол.

12. «Ливерпуль» — «Олимпиакос» 3:1

Групповой этап, сезон 2004-2005

Стивен Джеррард Four Four Two

Еще одно европейское чудо «Ливерпуля» в сезоне 2004-2005. «Красные» подошли к заключительному матчу группового этапа, на три очка отставая от «Олимпиакоса» и нуждаясь в победе с разницей в два гола (на выезде они уступили со счетом 0:1).

Ривалдо вывел «Олимпиакос» вперед, однако Флоран Синама Понголь и Нил Меллор сделали счет 2:1. Когда же время было почти на исходе, Джейми Каррагер подал в штрафную на Меллора, тот скинул на Стивена Джеррарда, который и принес «Ливерпулю» нужный результат.

11. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 3:1

Финал, сезон 2010-2011

Пока что сложно представить, что когда-либо еще какая-то команда сыграет столь же хорошо. Это несомненно была вершина «Барселоны» Пепа Гвардиолы, которая в прекрасном стиле разобралась с «МЮ».

Классный финиш Педро вывел каталонцев вперед на «Уэмбли», однако Уэйн Руни счет сравнял. Но затем команда Пепа взвинтила обороты. Лео Месси вернул «Барсе» лидерство, а Давид Вилья установил окончательный счет, красиво отправив мяч в ворота Эдвина ван дер Сара. Это был мастеркласс.

10. «Реал» — «Атлетико» 4:1

Финал, сезон 2013-2014

Серхио Рамос Four Four Two

Диего Коста был заменен уже на 8-й минуте финала — он так и не сумел оправиться после травмы подколенного сухожилия. Коста получил ее в ничейном матче против «Барселоны», который принес «Атлетико» победу в чемпионате. Однако «матрасники» были настоящим олицетворением Диего Симеоне.

Диего Годин, который забивал и на «Камп Ноу», открыл счет в матче. «Атлетико» героически сражался в обороне до 48 секунды третьей компенсированной ко второму тайму минуты, когда Серхио Рамос повторил историю, сравняв счет. Подавленный «Атлетико», у которого не оставалось замен, был разбит в овертайме. «Реал» завоевал свой десятый титул в главном клубном турнире Европы благодаря голам Гарета Бейла, Марсело и Криштиану Роналду.

8. «Вердер» — «Андерлехт» 5:3

Групповой этап, сезон 1993-1994

Уинтон Руфер Four Four Two

Команда Отто Рехагеля уступала чемпиону Бельгии со счетом 0:3 уже по истечении 24 минут матча. Однако он всегда верил в свою команду, в том числе по той причине, что в ее составе был Уинтон Руфер. Новозеландец, возможно, не был именем нарицательным, однако Рехагель был столь впечатлен техникой форварда на первой тренировке, что спросил его: «Почему ты не играешь за "Реал"?.

Гол Руфера на 66-й минуте подарил "Вердеру" надежду, гол Руне Братсета еще через шесть минут — настоящую веру. "Андерлехт" запаниковал, пропустил еще трижды, а Руфер оформил дубль на 89-й минуте.

Продолжение следует... 0