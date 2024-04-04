«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:3 (2:2), обзор голов

Уже к 19-й минуте «аристократы» вели со счетом 2:0. На 4-й минуте первый гол забил Конор Галлахер, а через 15 минут преимущество удвоил Коул Палмер, реализовавший пенальти.
«Манчестер Юнайтед» смог отыграться еще до перерыва. На 34-й минуте первый гол забил Алехандро Гарначо, а спустя пять минут статус-кво восстановил Бруну Фернандеш, ему ассистировал Диего Далот.
На 67-й минуте третий мяч «МЮ» провел Алехандро Гарначо, который замкнул передачу бразильца Антони.
«Челси» смог отыграться на 90+10-й минуте после точного удара Коула Палмера, реализовавшего пенальти. А еще через минуту английский хавбек оформил хет-трик и принес победу своему клубу.
В следующем туре «МЮ» пример «Ливерпуль». «Челси» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед».