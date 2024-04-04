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    «Челси» вырвал победу в матче с «МЮ», забив два гола в компенсированное время

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:3 (2:2), обзор голов

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    В заключительном матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3, забив на 90+10 и 90+11-й минутах.

    Коул Палмер — герой встречи
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    Коул Палмер — герой встречи

    Уже к 19-й минуте «аристократы» вели со счетом 2:0. На 4-й минуте первый гол забил Конор Галлахер, а через 15 минут преимущество удвоил Коул Палмер, реализовавший пенальти.

    «Манчестер Юнайтед» смог отыграться еще до перерыва. На 34-й минуте первый гол забил Алехандро Гарначо, а спустя пять минут статус-кво восстановил Бруну Фернандеш, ему ассистировал Диего Далот.

    На 67-й минуте третий мяч «МЮ» провел Алехандро Гарначо, который замкнул передачу бразильца Антони.

    «Челси» смог отыграться на 90+10-й минуте после точного удара Коула Палмера, реализовавшего пенальти. А еще через минуту английский хавбек оформил хет-трик и принес победу своему клубу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Юнайтед 4:3
    Голы: 1:0 Конор Галлахер (4'), 2:0 Коул Палмер (пенальти) (19'), 2:1 Алехандро Гарначо (34'), 2:2 Бруну Фернандеш (39'), 2:3 Алехандро Гарначо (67'), 3:3 Коул Палмер (пенальти) (90 + 10'), 4:3 Коул Палмер (90 + 11') Предупреждения: Мало Гюсто (32'), Энцо Фернандес (35')

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «МЮ» пример «Ливерпуль». «Челси» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед».

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