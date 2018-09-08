«Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

«Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов elpais.com

Финальный поединок состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Прогноз на Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?.

ПСЖ

Парижане на внутренней арене на знают себе равных, побеждая во всех турнирах. В прошлом сезоне ПСЖ с большим отрывам стал победителем в Лиге 1, а также выиграл Кубок Франции и Кубок лиги.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А вот в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, после блестяще проведенного группового раунда, команда тогда еще Эмери, уступила дорогу будущему победителю турнира мадридскому «Реалу» (1:3 и 1:3). Теперь у французов новый наставник — немец Томас Тухель и новые надежды на завоевание долгожданного трофея.

На успех ПСЖ в этом розыгрыше ЛЧ букмекеры в среднем предлагают кэфф в 10.00.

«Реал»

«Королевский клуб» в минувшем сезоне стал победителе турнира, завоевав этот титул третий раз подряд и 13-й раз в истории.

Но в межсезонье в команде произошли существенные изменения. Был продан в туринский «Ювентус» лидер клуба Криштиану Роналду. Также сливочных покинул главный тренер Зинедин Зидан, которому на смену пришел экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

После всех этих пертурбаций букмекеры оценивают победу «Реала» в турнире в 10.00.

«Ливерпуль»

Финалист прошлого сезона (проиграл в финале «Реалу» — 1:3) блестяще стартовал в чемпионате, одержав четыре победы в четырех матчах. Коллектив Клоппа по всей видимости, приоритетом сделает АПЛ, но и в Лиги чемпионов их не стоит сбрасывать со счета, т.к. у команды на данный момент собран очень сильный состав.

Его шансы на победу — 15.00.

«Бавария»

Немецкая команда в Бундеслиги не знает себе равных. В минувшем сезоне «Бавария» опередила ближайшего преследователя более чем на 20 очков.

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А в евротурнире мюнхенцы были остановлены в шаге от финала, уступив будущему победителю (1:2 и 2:2). На тренерском мостике у немемцев произошла рокировка. На место Юппа Хайнкеса пришел хорват Нико Ковач.

Букмекеры оценивают в среднем шансы «Баварии» в 13.00.

«Манчестер Сити»

Дружина Пепа Гвардиолы в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошла до 1/4 финала, где была выбита финалистом турнира «Ливерпулем», проиграв ему в двух матчах (1:2 и 0:3).

А вот во внутреннем первенстве «горожане» не знали себе равных, досрочно оформив чемпионство и опередив второй «Манчестер Юнайтед» аж на 19 баллов. Боссы «МанСити» из года в год не жалеют денег на свое детище, но пока выиграть ЛЧ они не могу. На это сезон они возлагают большие надежды.

Букмекеры дают на победу «МС» — 5.50.

«Ювентус»

Туринцы в межсезонье усилились лидером «Реала» Криштиану Роналду, потратив на его покупку более 100 миллиона долларов. Но клуб покинул многолетний капитан голкипер Джанлуиджи Буффон, перешедший в ПСЖ.

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«Юве» — безоговорочный лидер Серии А, которую выиграл уже семь раз подряд. И на евроарене «зебры» демонстрируют неплохие результаты — финал ЛЧ 2017 года и 1/4 финала 2018, где они уступили дорогу в скандальном противостоянии «Реалу» (0:3 3:1).

Итальянцы, по мнению букмекеров, одни из фаворитов турнира — 7.50.

«Барселона»

Каталонцы считаются главным претендентом на завоевание евротрофея. В минувшем розыгрыше ЛЧ «сине-гранатовые» сенсационно проиграли в четвертьфинале итальянской «Роме» (4:1 — победили дома и 0:3 — проиграли на выезде).

Зато Примеру выиграли без особых проблем, захватив лидерство еще на старте сезона и в итоге закончили с 14-очковым отрывом от второго места. Лидер «Барселоны» Лионель Месси, после неудачного выступления на ЧМ-2018, настроен в этом сезоне завоевать евротрофей, впрочем, как и вся команда.

Букмекеры оценивают их победу — в 5.00. 0