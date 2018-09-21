Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3

8. «Боруссия» Дортмунд — «Малага» 3:2

Четвертьфинал, ответный матч, сезон 2012/13

Выйдя из группы, в которой играли «Манчестер Сити» и «Реал», подопечные Юргена Клоппа прошли «Шахтер» в 1/8 финала, прежде чем попасть на дебютанта Лиги чемпионов — «Малагу». Наставник испанской команды Мануэль Пеллегрини заручился поддержкой катарских владельцев, которые позволили ему усилить состав такими опытными бойцами, как Жереми Тулалан, Хоакин и Роке Санта-Крус, но был у него и молодой интриган по имени Иско.

Первая встреча в Испании завершилась нулевой ничьей, а вот вторая, конечно же, не разочаровала. Хоакин вывел «анчоусов» вперед, но незадолго до перерыва Роберт Левандовски восстановил паритет.

Второй тайм вышел действительно захватывающим. На 82-й минуте отличился Элизеу, вынудив хозяев поля забивать дважды за оставшиеся восемь минут. Точнее, у дортмундцев было восемь минут плюс компенсированное время.

Как раз на первой компенсированной минуте Марко Ройс сравнял счет, после чего Фелипе Сантана забил победный мяч, чем вызвал ярость со стороны футболистов «Малаги», требовавших отменить взятие ворот из-за офсайда (бразилец действительно был в офсайде, как и его партнеры).

7. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» 2:3

Полуфинал, ответный матч, сезон 1998/99

Футболисты «Манчестер Юнайтед» fourfourtwo.com

Сказать, что в тот день Рой Кин провел один из лучших матчей за «Манчестер Юнайтед», — все равно, что назвать потолок Сикстинской капеллы просто «красивым».

Когда, находящийся в офсайде, Филиппо Индзаги сделал счет 2:0 уже на 11-й минуте (3:1 по итогам двух встреч), Кин показал, как через силу воли нужно выходить в финал на «Камп Ноу».

Капитан забил мяч, получил желтую карточку и сыграл ключевую роль в голах Дуайта Йорка и Энди Коула. «Юнайтед» вышел в финал, ирландец его пропустил из-за дисквалификации.

6. «Монако» — «Реал» 3:1

Четвертьфинал, ответный матч, сезон 2003/04

Результат матча «Монако» — «Реал» fourfourtwo.com

Негласные футбольные правила говорят нам о том, что футболист не празднует гол в ворота своего бывшего клуба, особенно если он находится в аренде, а его родной клуб платит 65 процентов зарплаты.

Но Фернандо Морьентес не стал их соблюдать. Когда по сумме двух встреч «Монако» уступал 2:5 «Реалу», за который играли Рауль, Роналдо и Зинедин Зидан, у него оставалось в запасе всего 45 минут. И именно Морьентес стал главным творцом эпического камбека. Сначала он ассистировал Людовику Жюли, после чего его удар головой и настоящее ликование вселило в хозяев надежду. Когда Жюли забил вновь, «Реал» оказался в нокауте.

«Я буду наслаждаться этим моментом», — сказал Морьентес после игры. Мы уверены, что он сделал это.

5. «Депортиво» — «Милан» 4:0

Четвертьфинал, ответный матч сезон 2003/04

Болельщики «Депортиво» fourfourtwo.com

«Депортиво» готовился принять «Милан» на «Риасоре» в ответном матче 1/4 финала с мыслью о том, что ни одной команде не удавалось отыграть разницу в три мяча после первой игры.

Однако главному тренеру команды Хавьеру Ирурете приснился сон, которым он поделился со своими подопечными утром в день игры.

Вальтер Пандиани, Хуан Карлос Валерон и Альберт Луке еще до перерыва позволили «Депортиво» повести со счетом 3:0. Финальный гол от Франа Гонсалеса на 76-й минуте настолько шокировал Карло Анчелотти, что он был похож на призрака.

«Игра получилась именно такой, как у меня во сне. Казалось, что миссия невыполнима, но мы провели великолепный первый тайм, забив три мяча, которые были так важны», — сказал Ирурета.

4. «Милан» — «Барселона» 4:0

Финал, сезон 1993/94

Марсель Десайи fourfourtwo.com

«Вы значительно лучше их. Вам нужно выйти на поле и победить», — внушал главный тренер «Барселоны» Йохан Кройф своим футболистам перед выходом на поле.

Его подопечные, выигравшие трофей два года назад и четырежды кряду ставшие чемпионами Испании, уверовали в слова тренера. «Нас переполняло чувство уверенности. Мы были уверены, что если сыграем на 60-70 процентов своих возможностей, то выиграем», — вспоминает бывший правый защитник каталонцев Альберт Феррер.

Центральный защитник Мигель Анхель Надаль заявил, что команда считала победу «гарантированной», тем более что в ее составе играли фантастические форварды — Христо Стоичков и Ромарио.

Однако у Фабио Капелло было другое мнение на этот счет. Получив долю расслабления в связи с отсутствием в составе соперника Микаэля Лаудрупа (из-за лимита УЕФА), наставник «россонери» добился тотального контроля над центром поля благодаря блестящей игре разрушителя Марселя Десайи. Именно француз забил последний гол в этом матче. Даниэле Массаро оформил дубль, но главным украшением шоу стал точный удар Деяна Савичевича.

«Без сомнения, больше всего конфликтов у меня было с Деяном. Он не хотел тренироваться, но как только выходил на поле, остальным приходилось работать в два раза тяжелее. Он был исключительным талантом», — признался Капелло в 2008 году.

Югославский футболист на 47-й минуте забил гол в стиле «Барселоны». С тех пор команда мечты Кройфа так и не вернулась на прежний уровень.

3. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 2:1

Финал, сезон 1998/99

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария» fourfourtwo.com

Закройте глаза и постарайтесь вспомнить, какие моменты этого матча могли вдохновить Алекса Фергюсона произнести знаменитую эпитафию: «Футбол, черт возьми».

Тревожным звонком стал быстрый гол «Баварии»: мюнхенцы заработали штрафной, после которого Марио Баслер отправил мяч в ворота Петера Шмейхеля. А что помимо этого? Вы, наверное, забыли, что «красные дьяволы» играли довольно остро, но создавали слишком мало моментов. Можно вспомнить попытки Райана Гиггза и Йеспера Блумквиста поразить чужие ворота. В то же время мюнхенцы дважды угодили в каркас ворот.

На ум сразу же приходит компенсированное время. Угловой от Дэвида Бекхэма, неуверенный удар Гиггза и Тедди Шерингем, который отправил мяч в сетку и, казалось, обеспечил овертайм. Но затем еще один угловой, Шерингем подсек сферу головой, а Уле Гуннар Сульшер добил ее в ворота.

После этого мы увидели легендарное скольжение на коленях, услышали невероятный шум трибун и львиный рев итальянского рефери Пьерлуиджи Коллины. Самуэль Куффур упал на газон и в отчаянии ударил его рукой. «Юнайтед» провел величайшие три минуты в своей легендарной истории.

2. «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» 6:1

1/8 финала, ответный матч, сезон 2016/17

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен» fourfourtwo.com

«Спорт — занятие для сумасшедших людей. Мне хочется плакать, но слезы не льются из глаз», — сказал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Ошарашенность. Именно ее почувствовали поклонники футбола после одной из самых нелепых игр за последнее время.

«Барселона» собиралась бороться за собственную гордость, ведь за три недели до этого во французской столице проиграла 0:4. И все же за 50 минут ей удалось выйти вперед со счетом 3:0 благодаря Луису Суаресу, автоголу Левену Кюрзава и Лионелю Месси, реализовавшему пенальти.

Надежда на «Камп Ноу» была практически разрушена на 62-й минуте, когда Эдинсон Кавани заставил каталонцев забивать еще три мяча для выхода в следующий раунд.

И за последние пять минут они каким-то чудом забили их. Два точных удара Неймара и гол Серхи Роберто позволили случиться невероятному. Только Жерар Пике, казалось, знал, как на все это ответить. «Сегодня вечером будет много любви», — сказал защитник.

1. «Милан» — «Ливерпуль» 3:3 (2:3 — по пенальти)

Финал, сезон 2004/05

Ежи Дудек отразил удар Андрея Шевченко fourfourtwo.com

Невозможность написать сценарий — самое глупое клише в спорте. Сценарий написать довольно просто, а «стамбульское чудо» стало самым невероятным кинематографическим приемом в европейском футболе.

И эта история вовсе не об аутсайдере: «Ливерпуль» был хорош и имел в своем составе достаточно талантов. Однако все равно это была команда, за которую на левом фланге обороны играл Джими Траоре, тогда как у «Милана» аналогичную позицию занимал Паоло Мальдини. За «россонери» выступали Пирло, Неста, Гаттузо, Зеедорф, Кафу, Шевченко, которым противостояли Стив Финнан, Гарри Кьюэлл и Милан Барош. В этом же сезоне «красные» отстали от «Челси» на 37 очков в Премьер-лиге.

Еще больше драматизма сценарию добавил шокирующий камбек. После того, как Мальдини отличился уже в первой атаке, Эрнан Креспо оформил дубль. Во время перерыва над «красными» насмехались (только представьте, что было бы, если бы тогда существовал Twitter).

Но затем началось безумие: Дитмар Хаманн умело сдерживал Кака, Стивен Джеррард ушел в атаку, и всего за шесть минут — благодаря Джеррарду, Владимиру Шмицеру и Хаби Алонсо — «Ливерпуль» сравнял счет. По мере того, как приближалась серия пенальти, напряженность только росла: Ежи Дудек выполнил невероятный сейв после удара Андрея Шевченко в упор, Джеррард продемонстрировал демонический драйв, а Джейми Каррагер продолжал драматическую войну.

После того, как Ежи Дудек выставил ногу и отразил решающий удар с пенальти, сценарий завершился. «Ливерпуль» завоевал свой пятый Кубок европейских чемпионов и получил местного героя в лице Джеррарда. В Лиге чемпионов состоялся самый великий матч. 0