Роналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе»

Накануне в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус», несмотря на удаление в первом тайме Криштиану Роналду, победил «Валенсию» со счетом 2:0.

Арбитр обошелся слишком строго к Роналду

«В то время, как гости имели ощутимое преимущество и создали несколько шансов для взятия ворот, на 29-й минуте был удален Криштиану Роналду за то, что взял за волосы нападающего хозяев Джейсона Мурильо. Уход с поля португальца в слезах оказал влияние на атаку "Ювентуса" до 43-й минуты, когда высоко поднятая нога Даниэля Парехо привела к пенальти в ворота "Валенсии" — приговор исполнил Миралем Пьянич, который спустя пять минут после перерыва удвоил счет. В оставшееся время левантийцы обрушили на соперника все силы и доминировали во владении мячом на чужой половине поля, но то, что их лучших момента были созданы ударами издали, говорит как нельзя лучше об организации обороны туринцев», — отмечает в отчете испанской AS о поединке Джонатан Мини.

«На мой взгляд, лайнсмен Марко Фриц напрасно вмешался в ситуацию, из-за чего рефери Феликс Брых сделал из мухи слона, удалив форварда. Поэтому теперь, скорее всего, нападающий пропустит три следующие поединка Лиги чемпионов, включая дуэль против "Манчестер Юнайтед". Криштиану не совершил ничего предосудительного и покинул поле в слезах, и хотя "Старая Синьора" выиграла 2:0, сомневаюсь, что это успокоит возмущение», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Ювентус» показал твердость чемпионского духа

«Это подлинное оскорбление футбола, которое стало еще более сильным, с учетом придуманного Брыхом в конце игры [нереализованного Парехо] пенальти в ворота "Ювентуса". Но Войцех Щенсны справился с этим скандальным решением немецкого арбитра, которого вместе со своим помощником следует исключить из УЕФА. С учетом того, с какой силой и достоинством была одержана эта победа, ей суждено стать фундаментальной в этой Лиге чемпионов, ведь она подтверждает твердость амбиций "бьянконери" в их достижении цели», — не скрывает ярости на страницах туринской Tuttosport Ксавьер Джакобелли.

«Даже без Роналду "Ювентус" сумел набрать три очка. Португалец впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов. Тем не менее, "Старая Синьора" не потеряла свое хладнокровие», — хвалит гостей римская Corriere dello Sport.

«Лучшим игроком у туринцев стал Федерико Бернардески. В первом тайме он делал все: подачи, передачи, отбор мяча — возможно, он даже отправился оплачивать счета своих партнеров. Нужно отдать должное и наставнику Массимилиано Аллегри, который построил идеальную организацию обороны в итальянском стиле», — вторит коллегам миланская Gazzetta dello Sport.

Роналду переживает дежа-вю

«В предыдущий раз Роналду удаляли с поля в начале прошлого сезона — история имеет свойство повторяться: Криштиану не мог забить тогда до восьмого матча Примеры против "Хетафе", и сумел отличиться только четырьмя мячами в первой половине сезона. Но если учитывать то, что четыре игры он пропустил из-за дисквалификации, то, как и сейчас в "Ювентусе", ему понадобилось четыре поединка и 28 ударов, дабы записать свое имя на табло. В минувшей кампании экс-рулевой "Реала" Зинедин Зидана оставлял его вне заявки в пяти матчах и менял шесть раз в сезоне, кроме того, форвард не играл в Кубке Испании, что оказалось успешным планом, ведь бомбардир провел 44 года в 44 матчах и стал ключевым в очередном европейском триумфе мадридцев», — вспоминает на страницах Marca Хон Прада.

«Чемпион Италии подписал его, чтобы делать разницу на высоком уровне и выигрывать такие трофеи, как Лига чемпионов, а для этого "Старой Синьоре" нужно сохранять футболиста свежим, ведь это имеет решающее значение. Сейчас Криштиану снова начал сезона тяжело и испытывает проблемы с тем, чтобы забивать мячи. Тем не менее, стоит ему найти свой ритм, и его невозможно будет остановить».

Роналду не может принять свое старение

«Именно глупость и раздражительность в попытке схватить Мурильо за волосы предоставила Брыху повод удалить Роналду — это была демонстрация срыва форварда, за что он получил наказание. И такие действия бывали уже не раз — вспомните удар локтем защитника сборной Ирана Мортезу Поуралиганджи на ЧМ-2018, когда нападающий Португалии избежал наказания. Он отчаивается в том, чтобы добиться успеха в Турине, и, возможно, раздражен тем, что упустил шанс забить два мяча с пенальти, которые реализовал Пьянич, равно как и тем, что в течение более часа оставил своих партнеров в меньшинстве», — рассуждает в материале ESPN Марк Огден.

«Но время догоняет Роналду, потому и он, и "Ювентус" знают, что большие издержки из-за него — это краткосрочная ставка, нацеленная на то, чтобы сорвать джекпот победы в Лиге чемпионов. Эта ноша тяжела, даже для Криштиану, что проявило возникшее в Валенсии напряжение. В то же время, это может стать для игрока уроком, ведь он остается футболистом, который меняет игру и прекрасно завершает атаки, но он не может делать то, что делал в 25 лет, и если примет этот факт и поменяет свою игру соответствующим образом, то может покончить с раздражительностью, которая так дорого ему обходится». 0