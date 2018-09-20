ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Роналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе»

    Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Ювентус»

    Лига чемпионов Валенсия Футбол Испании Ювентус Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Роналду нужно принять свое старениеРоналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе» Игроки «Аякса»Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2 СКАКХЛ. «Локомотив» примет «Витязь», СКА в гостях у «Динамо»
  • 16:16
    • ВАДА официально подтвердило восстановление РУСАДА
  • 20:40
    • «Рапид» и «Спартак» в первой половине игры голов не забили
  • 20:06
    • Южный проиграл в последнем матче в карьере
  • 18:47
    • «Спартак» и «Рапид» назвали составы
  • 18:31
    • Медведев вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open
  • 16:00
    • УЕФА открыл дело в отношении Роналду
  • 11:45
    • Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Роналду нужно принять свое старение
    Роналду нужно принять свое старение
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Накануне в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус», несмотря на удаление в первом тайме Криштиану Роналду, победил «Валенсию» со счетом 2:0.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Арбитр обошелся слишком строго к Роналду

    «В то время, как гости имели ощутимое преимущество и создали несколько шансов для взятия ворот, на 29-й минуте был удален Криштиану Роналду за то, что взял за волосы нападающего хозяев Джейсона Мурильо. Уход с поля португальца в слезах оказал влияние на атаку "Ювентуса" до 43-й минуты, когда высоко поднятая нога Даниэля Парехо привела к пенальти в ворота "Валенсии" — приговор исполнил Миралем Пьянич, который спустя пять минут после перерыва удвоил счет. В оставшееся время левантийцы обрушили на соперника все силы и доминировали во владении мячом на чужой половине поля, но то, что их лучших момента были созданы ударами издали, говорит как нельзя лучше об организации обороны туринцев», — отмечает в отчете испанской AS о поединке Джонатан Мини.

  • Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойства
  • Во время паузы на матчи сборных португалец набирает форму
  • 14/09/2018

    • «На мой взгляд, лайнсмен Марко Фриц напрасно вмешался в ситуацию, из-за чего рефери Феликс Брых сделал из мухи слона, удалив форварда. Поэтому теперь, скорее всего, нападающий пропустит три следующие поединка Лиги чемпионов, включая дуэль против "Манчестер Юнайтед". Криштиану не совершил ничего предосудительного и покинул поле в слезах, и хотя "Старая Синьора" выиграла 2:0, сомневаюсь, что это успокоит возмущение», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

    «Ювентус» показал твердость чемпионского духа

    «Это подлинное оскорбление футбола, которое стало еще более сильным, с учетом придуманного Брыхом в конце игры [нереализованного Парехо] пенальти в ворота "Ювентуса". Но Войцех Щенсны справился с этим скандальным решением немецкого арбитра, которого вместе со своим помощником следует исключить из УЕФА. С учетом того, с какой силой и достоинством была одержана эта победа, ей суждено стать фундаментальной в этой Лиге чемпионов, ведь она подтверждает твердость амбиций "бьянконери" в их достижении цели», — не скрывает ярости на страницах туринской Tuttosport Ксавьер Джакобелли.

    «Даже без Роналду "Ювентус" сумел набрать три очка. Португалец впервые получил красную карточку в матче Лиги чемпионов. Тем не менее, "Старая Синьора" не потеряла свое хладнокровие», — хвалит гостей римская Corriere dello Sport.

    «Лучшим игроком у туринцев стал Федерико Бернардески. В первом тайме он делал все: подачи, передачи, отбор мяча — возможно, он даже отправился оплачивать счета своих партнеров. Нужно отдать должное и наставнику Массимилиано Аллегри, который построил идеальную организацию обороны в итальянском стиле», — вторит коллегам миланская Gazzetta dello Sport.

    Роналду переживает дежа-вю

    «В предыдущий раз Роналду удаляли с поля в начале прошлого сезона — история имеет свойство повторяться: Криштиану не мог забить тогда до восьмого матча Примеры против "Хетафе", и сумел отличиться только четырьмя мячами в первой половине сезона. Но если учитывать то, что четыре игры он пропустил из-за дисквалификации, то, как и сейчас в "Ювентусе", ему понадобилось четыре поединка и 28 ударов, дабы записать свое имя на табло. В минувшей кампании экс-рулевой "Реала" Зинедин Зидана оставлял его вне заявки в пяти матчах и менял шесть раз в сезоне, кроме того, форвард не играл в Кубке Испании, что оказалось успешным планом, ведь бомбардир провел 44 года в 44 матчах и стал ключевым в очередном европейском триумфе мадридцев», — вспоминает на страницах Marca Хон Прада.

  • Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»
  • Реакция прессы на первые голы Роналду в «Ювентусе»
  • 17/09/2018

    • «Чемпион Италии подписал его, чтобы делать разницу на высоком уровне и выигрывать такие трофеи, как Лига чемпионов, а для этого "Старой Синьоре" нужно сохранять футболиста свежим, ведь это имеет решающее значение. Сейчас Криштиану снова начал сезона тяжело и испытывает проблемы с тем, чтобы забивать мячи. Тем не менее, стоит ему найти свой ритм, и его невозможно будет остановить».

    Роналду не может принять свое старение

    «Именно глупость и раздражительность в попытке схватить Мурильо за волосы предоставила Брыху повод удалить Роналду — это была демонстрация срыва форварда, за что он получил наказание. И такие действия бывали уже не раз — вспомните удар локтем защитника сборной Ирана Мортезу Поуралиганджи на ЧМ-2018, когда нападающий Португалии избежал наказания. Он отчаивается в том, чтобы добиться успеха в Турине, и, возможно, раздражен тем, что упустил шанс забить два мяча с пенальти, которые реализовал Пьянич, равно как и тем, что в течение более часа оставил своих партнеров в меньшинстве», — рассуждает в материале ESPN Марк Огден.

  • «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов
  • «Барселона», «Реал», «Ювентус» или англичане — кто выиграет ЛЧ в этом сезоне?
  • 18/09/2018

    • «Но время догоняет Роналду, потому и он, и "Ювентус" знают, что большие издержки из-за него — это краткосрочная ставка, нацеленная на то, чтобы сорвать джекпот победы в Лиге чемпионов. Эта ноша тяжела, даже для Криштиану, что проявило возникшее в Валенсии напряжение. В то же время, это может стать для игрока уроком, ведь он остается футболистом, который меняет игру и прекрасно завершает атаки, но он не может делать то, что делал в 25 лет, и если примет этот факт и поменяет свою игру соответствующим образом, то может покончить с раздражительностью, которая так дорого ему обходится». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
  • 02:14
    •
  • Прогноз
  • «Копенгаген» — «Зенит»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов
    • 14:23 18/09/2018     «Ливерпуль» показал лучший старт в чемпионате Англии с 1990 года
  • «Ливерпуль» трактором прет к титулу
    • 03:36 16/09/2018     «Спартак» — «Ахмат»
  • «Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
    • 01:30 17/09/2018
    Тоже интересно
    Набиль Фекир Футбол Неряшливый «Сити» и блестящий Фекир. Победа «Лиона» выглядит логичноПодробности сенсационного поражения «Манчестер Сити» на старте Лиги чемпионов от «Лиона» 14:280
  • 20:20
    • Экс-игрок «Краснодара» подписал контракт с «Рубином»
  • 17:46
    • Мшвидобадзе завоевал серебро ЧМ по дзюдо
  • 15:29
    • «Анжи» проведет матч Юношеской лиги УЕФА в Астрахани
    «Виктория» — ЦСКА Футбол Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характераВыстраданная армейцами в Чехии ничья — в нашем обзоре прессы 02:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Спартака» и «Краснодара», шанс реабилитироваться для киевлян
  • 4.53
    •
  • 20:33
    • Мшвидобадзе: Серебро ЧМ — самая ценная медаль, но обидно не выиграть золото
  • 20:33
    • Хавбек «Ювентуса» пропустит три недели из-за травмы
  • 20:18
    • Медведев: На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», ЦСКА спасся в матче с «Викторией»Обзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:440
  • 09:31
    • Коларж: Ничья с ЦСКА — просто позор
  • 09:16
    • УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
  • 08:55
    • Влашич: Могли взять три очка
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие