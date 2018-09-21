«Акхисар» показал, над чем нужно работать «Краснодару»

ФК «Краснодар» на выезде переиграл турецкий «Акхисар» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч во встрече забил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон.

Тореадоры против «Быков»

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев оценивает первый тайм как неоднозначный, признавая, что кубанский клуб не слишком превосходил соперника.

«Несмотря на то, что фанаты завели хозяев еще накануне на предыгровой тренировке, начали дебютанты еврокубков робко. Вперед шли очень осторожно. С оглядкой на собственные ворота, до которых "Краснодар" добирался довольно легко, за счет размашистых перепасовок быстро преодолевая среднюю линию соперника. Видно было, что в плане мастерства турки никак не тянули на сравнение с тореадором, способным справиться с российскими "быками".

Тем более в краснодарской версии это животное не только мощное, но и грациозное. Например, как пас на открывшегося на грани офсайда Ари, которого Мурад Мусаев предпочел на острие атаки молодым талантам. Впервые появившийся на поле после памятного удаления в игре со "Спартаком" бразилец сильно соскучился по футболу, но немного сбил прицел. Мяч над вратарем он подсек изящно, только недостаточно точно.

Казалось, "Краснодар" забьет совсем скоро, однако сначала он чуть не пропустил сам, получив на ровном месте контратаку после крайне неудачного углового в исполнении Стоцкого. Завершился выпад заблокированным в последний момент ударом Вршаевича. Тем не менее турки оказались удачливее на подборе, подработавший мяч грудью Селезнев на мгновение опередил Мартыновича и пробил в штангу».

Гол вопреки здравому смыслу

Редакция Sport24 считает, что единственный забитый «Краснодаром» мяч совершенно не вытекал из логики встречи.

«Бразилец с российским паспортом упустил первый голевой момент в матч: не удался парашют в ворота Озтюрка. Дальше перевес по моментам, владению и давлению имели хозяева. В середине первого тайма Евгений Селезнев (он выступал в свое время в краснодарском клубе — в "Кубани") красивым ударом с разворота угодил в штангу.

Через три минуты вопреки ходу матча "Краснодар" вышел вперед. Рамирес с левой бровки подал на линию штрафной, где турков ловко обдурили Ари, Мамаев и Каборе. Шарль пихнул мяч Классону, который попал точно в ближний.

Это четвертый гол Классона в этом сезоне. Туркам он в сентябре уже забивал — в матче Лиги Наций (Швеция тогда, правда, проиграла 2:3). А в 1/16 финала позапрошлой Лиги Европы Классон забивал "Фенербахче" — "Краснодар" в итоге прошел дальше.

"Краснодар" удерживал мяч гораздо лучше "Акхисара", но острее у чужих ворот были турки (18:12 по ударам за весь матч). Основную остроту с левого фланга нагнетал Гюрал Вурал (три обводки и четыре ключевые передачи за 90 минут), на острие караулил шанс Селезнев. Украинец в итоге стал самым бьющим игроком матча (шесть ударов)».

Едва не упустили победу

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский ругает «быков» за то, что те разбазарили много моментов и едва не позволили сопернику сравнять счет.

«После перерыва стало горячее. "Краснодар" имел возможность удвоить-утроить преимущество, но мог и пропустить. После позиционной ошибки Станислава Крицюка — голкипер выбежал на перехват, но до мяча не достал — защитник Авдия Вршаевич сходу зарядил по пустым воротам метров с 27 и сотряс перекладину. Пронесло. И таких моментов по итогу "Акхисар" создал немало.

"Краснодар" не сдавался и атаковал, даже забил еще раз. Но из офсайда. На 70-й минуте свежий Маурисио Перейра сделал проникающий пас на Ари, а тот сходу переправил мяч в ворота. Плохая игра в обороне под эгидой "а вдруг пропустим" вынуждала "быков" кренить свой футбол в сторону сильнейшей стороны — атаки. Для этого на заключительные десять минут вышел Кристиан Куэва. Но в новой команде перуанец по-прежнему выглядел инородным телом.

Финальные мгновения гости провели у своих ворот. "Акхисар" запер "Краснодар" в штрафной, загрузил площадь угловыми и вполне мог испортить настроение российской команде. Но обошлось. "Краснодар" не то чтобы натужно, но с вопросами, минимально обыграл на выезде аутсайдера своей группы. По качеству, особенно в обороне, нашим необходимо прибавлять, иначе "Севилья" изнасилует представителя РПЛ так же, как "Стандард" (5:1)».

У «Краснодара» проблемы с обороной

Автор Rusfootball.info Михаил Гончаров проводит тактический разбор матча в Турции, указывая на проблемы кубанского клуба.

«При позиционной обороне "Краснодар" выстраивался по схеме 4-1-4-1. Номинальные защитники занимали привычные для себя зоны, но выше было гораздо разнообразнее: Газинский смещался с правого фланга вниз, представляя себя в роли чистого опорника, Классен с Вандерсоном становились частью большой второй оборонительной линии вместе с Мамаевым и Каборе. Ари, все на том же острие, оставался единственным "высоким" игроком.

Краснодарские 4-3-3 с перестроением на 4-1-4-1 не оставляли туркам пространства. Переиграть такую защиту удавалось только за счёт лонгболлов при резких контратаках. Глубокая оборона позволяла отрывать нападающего соперника от команды и заставляла турецких футболистов играть через фланг. Но "Быки" давали возможность "Акхисару" бить по воротам. Итог: 8 ударов за первый тайм. Не самый лучший показатель.

Левый фланг помогал в атаке в полную силу. Благодаря Рамиресу мяч неплохо перемещался из фланга в середину. Стоит отметить, левый латераль был очень активен, подключаясь к передней линии и вовремя возвращаясь назад. Стоцкий на правой бровке часто задерживался на чужой половине поля, что способствовало заграждению атак турецкого клуба именно с его фланга.

Все бы ничего, но возвращаясь к первой мысли, "Краснодар" по-прежнему имеет сложности в балансе игры, проводя разные таймы. "Быки" достойно провели первый отрезок: контролировали мяч, забили гол и создали задел на второй тайм, где во многом начали уступать, открывая свои зоны для созидания атак соперника. В нападении, наоборот, начали пихать мяч во фланг при свободном центре поля. Да, сегодня все сложилось наилучшим образом, но впереди "Севилья" и "Стандард", с которыми надо биться в обоих таймах». 0