Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешской «Викторией» (2:2) в матче первого раунда группового этапа Лиги чемпионов. Дублем в составе чешской команды отличился в первом тайме Михал Крменчик. После перерыва Федор Чалов отквитал один мяч, а в компенсированное время Марио Фернанедс реализовал пенальти и сравнял счет.

Перестроенный ЦСКА

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко вспоминает встречу ЦСКА и «Виктории» в сезоне 2013/14 и сравнивает изменения в командах.

«О масштабах обновления красно-синих красноречиво скажет один факт: из участников игры пятилетней давности (включая запасных) в сентябре 2018-го до Пльзени доехали четверо — Акинфеев, Набабкин, Дзагоев да Щенников. Троих из оставшихся "дедушек" Виктор Гончаренко с первых минут отправил на поле. У Павла Врбы таких "старослужащих" набралось почти вдвое больше, семь человек, и все до единого попали в стартовый состав.

С точки зрения суммарного опыта чехи изначально имели небольшое преимущество. Другое дело, что у отдельно взятого Акинфеева этого добра на полсостава "Виктории" хватит. На его капитанскую выдержку и самообладание тренер возлагал особые надежды. А как иначе, если у тебя семеро травмированы и пол-основы — новички ЛЧ?!

При таких ограниченных кадровых ресурсах грандиозные сюрпризы в расстановке и наполнении состава ЦСКА заведомо исключались. Были локальные, небольшие — например, Дзагоев в роли второго форварда. Ну и к Облякову с Бийолом в центре поля ещё надо привыкнуть. "Железно" основным из тройки хавбеков допустимо назвать лишь Влашича. На внутрироссийской арене Никола уже показал товар лицом — теперь надо подтверждать класс на европейской».

Красно-синее дерби

Дмитрий Розман, автор «Спорта День за Днем», считает, что от крупного поражения армейцов спасла плохая реализация чехов в первом тайме.

«В Пльзени ЦСКА впервые в сезоне вышел на поле в новой форме. До группового этапа Лиги чемпионов, как и было объявлено заранее, команда доигрывала в прошлогодних комплектах от Adidas, а гимн ЛЧ игроки слушали, уже облачившись в Umbro. Правда купить такой же белый комплект формы болельщики пока не могут: на сайте продается лишь домашние красные футболки — очередной маркетинговый прокол красно-синих.

Выходить в гостевом для ЦСКА было единственным возможным вариантом — цвета московского клуба полностью совпадают с расцветкой "Виктории". Так что по первым минутам некоторые перебродившие по пивной столице Чехии болельщики армейцев вполне могли болеть не за своих красно-синих. К моменту же, когда все должны были разобраться в расцветках команд, ЦСКА уже упустил и без того зыбкое преимущество.

Пару раз Игорь Акинфеев обрадовался, что перед ним пока не мадридский "Реал". Практически любой игрок действующих победителей Лиги чемпионов реализовывал бы те моменты, где чешские игроки топорно тыкали мячом вперед, надеясь на ошибку вратаря. Но и такая тактика способна приносить результат».

Безбашенные ошибки ЦСКА

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов недоволен тем, как армейцы начали встречу.

«Компании, которую собрал Виктор Гончаренко, принято симпатизировать — молодая, дерзкая, устремленная в будущее. Все так и есть. Но перспективное завтра вовсе не обещает светлого сегодня. Как раз наоборот.

То, что ЦСКА строится с прицелом на годы, чревато проблемами и ошибками прямо сейчас. Но здорово, черт возьми, что эта безбашенная молодежь умеет ошибки исправлять. В игре с "Викторией" их хватало.

Штрафной, который привел к первому голу, был эффектен. Подача Лимберски внешней стороной стопы, Ржезник легко опережает Ефремова и делает опасную скидку во вратарскую — там мяч отскакивает от Бекао прямо на Крменчика. Кто-то скажет, несчастный случай. Но игроки "Виктории" знали, куда бежать, а вот армейцы — не совсем.

И ведь во втором случае было почти то же самое, только с игры! Подача Лимберски (опять внешней стороной!), и Крменчик снова первый. 2:0».

Гончаренко вновь разнес доску?

Автор «Спорт-Экспресса» Виталий Айрапетов отмечает, как изменилась к лучшему игра армейцев после перерыва.

«Известно, что в перерыве матча последнего тура прошлого сезона с "Анжи" Гончаренко разнес тактическую доску, чтобы завести игроков. Не исключено, что белорусский специалист применил этот метод и теперь. Показалось, что гости вышли из раздевалки с совсем другим настроем. Пас Влашича — трудовой гол Чалова, и все уже не так безнадежно.

ЦСКА играл куда увереннее и наглее по сравнению с первой половиной . У Влашича стали проходить проникающие передачи из глубины, Дзагоев остроумно скидывал под удар Облякову. Москвичи перешли на схему в четыре защитника (висевшего на карточке Ефремова заменил насытивший центр поля Ахметов).

Однако в тотальное преимущество давление армейцев все никак не перерастало. Гончаренко заменил Дзагоева на Жамалетдинова. И не прогадал. Именно Тимур едва не спас гостей. Каким-то чудом Козачик среагировал на его удар с разворота, а набегавший Сигурдсон, по мнению арбитра, нарушил правила и был удостоен желтой карточки».

Забили с третьей попытки

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян восхищается насыщенной событиями концовкой матча.

«За пять минут до финального свистка ЦСКА даже забил, однако, арбитр отменил гол. Причем, главный судья матча принял решение, руководствуясь указаниям судьи на лицевой линии. Мяч отскочил к вышедшему на замену Ильзату Ахметову после борьбы Марио Фернандеса с одним из соперников. Молодой полузащитник пробил точно в сетку, но один из помощников судьи усмотрел нарушение правил в борьбе бразильского защитника ЦСКА с противником и сигнализировал главному арбитру. Тот отменил взятие ворот.

Уже после того, как основное время втречи истекло, гол в ворота "Виктории" красиво головой вколотил Жамалетдинов — после навеса Влашича. На этот раз свисток судьи прозвучал сразу… Снова не гол — положение вне игры. Заслуженное…

Но ЦСКА все же забил. Арбитр рассмотрел нарушение правил — Ян Коваржик в штрафной завалил Фернандеса после подачи углового. К "точке" уверенно подошел Никола Влашич. Арендованный у "Ливерпуля" полузащитник уверенно пробил в угол — 2:2. ЦСКА сохраняет неплохие шансы на третье место в группе — в случае домашней победы над "Викторией". А там — почему бы и на второе в матчах с "Ромой" не замахнуться?»

Гончаренко спас матч благодаря трем ходам

Автор Sport24 Марк Бессонов проводит тактический анализ второго тайма, объясняя, как наставнику ЦСКА удалось спасти матч.

«После матча Гончаренко сказал, что у него был эмоциональный разговор с командой и что он внес тактические коррективы в игру. Они и помогли армейцам спасти матч.

Гончаренко убрал с поля Дмитрия Ефремова, который допускал очень много ошибок (37% брака для игрока фланга — это очень много) и сел на желтую карточку. Замены по позиции не произошло. ЦСКА перестроился на 4-3-3 с Бекао и Черновым в центре защиты, а Набабкин ушел на левый фланг.

Хотя классическими 4-3-3 это не было. Дзагоев опустился чуть глубже и искал мяч между линий, но большую часть времени проводил на одной линии с Чаловым. Главным героем стал Никола Влашич. Хорват постоянно брал игру на себя и пытался обострить за счет индивидуальных действий. Цель Гончаренко была ясна — взламывать закрывшихся чехов на ограниченных пространствах за счет обыгрыша один в один.

Одновременно с этим ЦСКА нащупал уязвимую зону соперника — правый фланг обороны. Бекао с Черновым старались развивать атаки через этот фланг, куда активно подключался Набабкин и куда смещался Обляков.

Неудивительно, что гол Чалова пришел именно с левого фланга, отсюда пришли моменты, после которых судья не засчитал голы Жамалетдинова. И сюда же вышел Арнор Сигурдссон, который за 10 минут еще больше усилил давление на левом фланге атаки.

Гончаренко на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда движется в правильном направлении. И это верно хотя бы потому, что во втором тайме ЦСКА очень здорово (пусть не без недочетов) перестроился, воплотил в жизнь идеи своего тренера и в итоге спас матч. А опыт к этим парням еще придет. В таких матчах он нарабатывается лучше всего».

Влашич в ЦСКА не задержится

Роман Гуськов, обозреватель Rusfootball.info вполне обоснованно нахваливает новичков ЦСКА, «сделавших разницу» в концовке матча.

«Дожать "Викторию" в третий раз получилось как раз благодаря наличию парней, которые могут обыграть 1 в 1 и отдать качественную передачу. Которым не надо никого ждать — они берут и делают. И если Сигурдссон сегодня сверкал недолго, то Влашич провёл какой-то запредельный второй тайм. Последуем примеру Гончаренко и спишем на молодость нахождение в тени до перерыва, но как же он был гениален после!

Загибайте пальцы, это только то, что я вспомню в 1.30 со слипающимися глазами: голевой навес на Чалова, закидушечка на Дзагоева с последующим ударом Облякова, забросик на Жамалетдинова с опасным ударом Тимура, навес на его же незасчитанный гол, навес на Фернандеса с голом Ахметова. То есть ВСЁ, что создал сегодня ЦСКА, создал Влашич. Евгений Гинер изначально был не рад несговорчивости "Эвертона" по вопросу продажи игрока, а сегодня наверняка попробовал бы увеличить предложение. При всём уважении к работоспособности и технике Головина, такого тонкого последнего паса у Саши нет. Дай Бог, чтобы со временем появился.

Второй тайм показал: происходившее в недавнем матче Россия — Чехия не такой уж сюрреализм, обыгрывать представителей этой страны мы сейчас способны и, наверное, даже должны. Однако в стратегическом плане ничего страшного не произошло — ЦСКА не проиграл в гостях и теперь может добывать преимущество в 3 очка дома. Нет, ну вы ведь не считаете, что эта команда при всех талантах Влашича и характере парней реально способна пободаться за второе место? А в плане борьбы за третье пока всё нормально».

ЦСКА будет набирать от тайма к тайму в Лиге чемпионов

Автор Socccer.ru Вадим Багров оптимистично настроен по итогам поединка в Чехии, считая, что у ЦСКА есть шансы в этом розыгрыше ЛЧ.

«Они молодые и дерзкие, не спешите их хоронить. Жамалетдинов в концовке игры в Чехии едва не сравнял счет, а выездная ничья — совсем другой результат, чем поражение, когда ответный поединок пройдет в "Лужниках". УЕФА запрещает менять стадионы по ходу одного группового этапа. Так что чехам еще предстоит пережить прессинг в холодной Москве.

ЦСКА может играть в футбол намного лучше, чем чехи, и будет играть лучше. Нужно побеждать в Москве и тогда выход как минимум в Лигу Европы гарантируют. А если "Рома" окажется слабее, чем сама о себе думает — нужно верить в чудеса. Будем считать, что два отмененных гола — один спорный, а второй понятный, были депозитами в банк удачливости? Справедливо сравняли счет, именинника Фернандеса явно завалили в штрафной площади, и пенальти Влашич реализовал четко.

Но впереди пять крутых матчей, и ЦСКА должен набирать от игры к игре. Касается каждого футболиста, от Бекао и Чернова до Облякова и Чалова. Юная перспективная команда способна на большее, чем ничья 2:2 в Чехии. Впрочем, когда стартовой стала позиция с 0:2, то волевой камбэк — тоже повод сдержано похвалить и порадоваться, что российский вице-чемпион показал характер и подарил яркое зрелище». 0