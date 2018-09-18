ЛЧ. «Локомотив» играет с «Галатасараем», «Виктория» примет ЦСКА

Группа А
«Брюгге» — «Боруссия» Д
«Монако» — «Атлетико» М
Группа В
«Барселона» — «ПСВ Эйндховен» 4:0
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила голландский ПСВ со счетом 4:0 (1:0).
На 32-й минуте Лионель Месси открыл счет в матче ударом со штрафного. Усман Дембеле на 74-й минуте забил второй гол.
Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.
На 79-й минуте матча за грубую игру вторую желтую карточку получил защитник «Барселоны» Самюэль Умтити. А на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» 3 октября сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». «ПСВ» в этот же день примет «Интер».
«Интер» М — «Тоттенхэм Хотспур» 2:1
Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.
Первый тайм прошел без забитых мячей, счет на 53-й минуте открыли гости. Кристиан Эриксен дошёл до штрафной и пробил низом — Ханданович среагировал. Датчанин выиграл подбор и нанёс ещё один удар — мяч по пути задел Миранду и по дуге опустился за спину голкиперу.
Отыграться миланцам удалось на 85-й минуте. Асамоа подключился к атаке по флангу и навесил на радиус штрафной, откуда Мауро Икарди слёта вколотил мяч в нижний угол — без шансов для Ворма.
А на второй компенсированной минуте Кандрева навесил с углового, де Врей сделал скидку во вратарскую «Тоттенхэма», а Весино кивком головы послал мяч в дальний верхний угол, принеся миланцам победу.
В следующем туре «Интер» 3 октября сыграет с ПСВ в Эйндховене, а «Тоттенхэм» в Лондоне будет принимать «Барселону».
Группа С
«Ливерпуль» — ПСЖ
«Црвена Звезда» — «Наполи»
Группа D
«Галатасарай» — «Локомотив» М
«Шальке-04» — «Порту»
Группа Е
«Аякс» — «АЕК Афины»19 сентября, 19:55 мск
«Бенфика» — «Бавария»19 сентября, 22:00 мск
Группа F
«Шахтёр» Д — «Хоффенхайм»19 сентября, 19:55 мск
«Манчестер Сити» — «Лион»19 сентября, 22:00 мск
Группа G
«Реал Мадрид» — «Рома»19 сентября, 22:00 мск
«Виктория Пльзень» — «ЦСКА»19 сентября, 22:00 мск
Группа H
«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»19 сентября, 22:00 мск