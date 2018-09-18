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    ЛЧ. «Локомотив» играет с «Галатасараем», «Виктория» примет ЦСКА

    Обзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19

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    18 и 19 сентября в Европе пройдут матчи 1-го тура группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. «Локомотив» в Турции играет с «Галатасараем, а ЦСКА в ехии встретится с "Викторией Пльзень".
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    Группа А

    «Брюгге» — «Боруссия» Д

    «Монако» — «Атлетико» М

    Группа В

    «Барселона» — «ПСВ Эйндховен» 4:0

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила голландский ПСВ со счетом 4:0 (1:0).

    На 32-й минуте Лионель Месси открыл счет в матче ударом со штрафного. Усман Дембеле на 74-й минуте забил второй гол.

    Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.

    На 79-й минуте матча за грубую игру вторую желтую карточку получил защитник «Барселоны» Самюэль Умтити. А на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» 3 октября сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». «ПСВ» в этот же день примет «Интер».

    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
    «Барселона» (Испания) — ПСВ (Голландия) — 4:0 (1:0)
    Голы: Месси, 32 (1:0). Дембеле, 75 (2:0). Месси, 77 (3:0). Месси, 87 (4:0)«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Видаль, 85), Коутинью (Лангле, 81), Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83)ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 66), Анхелиньо, Росарио (Гутьеррес, 82), Хендрикс, Перейро, Бергвайн (Мален, 78), де Йонг, ЛосаноПредупреждения: Фиргефер, 30. Юмтити, 55. де Йонг, 57Удаление: Юмтити, 79

    «Интер» М — «Тоттенхэм Хотспур» 2:1

    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Первый тайм прошел без забитых мячей, счет на 53-й минуте открыли гости. Кристиан Эриксен дошёл до штрафной и пробил низом — Ханданович среагировал. Датчанин выиграл подбор и нанёс ещё один удар — мяч по пути задел Миранду и по дуге опустился за спину голкиперу.

    Отыграться миланцам удалось на 85-й минуте. Асамоа подключился к атаке по флангу и навесил на радиус штрафной, откуда Мауро Икарди слёта вколотил мяч в нижний угол — без шансов для Ворма.

    А на второй компенсированной минуте Кандрева навесил с углового, де Врей сделал скидку во вратарскую «Тоттенхэма», а Весино кивком головы послал мяч в дальний верхний угол, принеся миланцам победу.

    В следующем туре «Интер» 3 октября сыграет с ПСВ в Эйндховене, а «Тоттенхэм» в Лондоне будет принимать «Барселону».

    Лига чемпионов Группа B
    «Интер» (Италия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:1 (0:0)
    Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1)«Интер» (Италия): Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72)«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90)Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82

    Группа С

    «Ливерпуль» — ПСЖ

    «Црвена Звезда» — «Наполи»

    Группа D

    «Галатасарай» — «Локомотив» М

    «Шальке-04» — «Порту»

    Группа Е

    «Аякс» — «АЕК Афины»

    19 сентября, 19:55 мск

    «Бенфика» — «Бавария»

    19 сентября, 22:00 мск

    Группа F

    «Шахтёр» Д — «Хоффенхайм»

    19 сентября, 19:55 мск

    «Манчестер Сити» — «Лион»

    19 сентября, 22:00 мск

    Группа G

    «Реал Мадрид» — «Рома»

    19 сентября, 22:00 мск

    «Виктория Пльзень» — «ЦСКА»

    19 сентября, 22:00 мск

    Группа H

    «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»

    19 сентября, 22:00 мск

    «Валенсия» — «Ювентус»

    19 сентября, 22:00 мск 0
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