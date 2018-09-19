«Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезоне

В прошлом сезоне «Ливерпуль» прекрасно прошел всю дистанцию турнира, но в киевском финале ЛЧ был жестко бит мадридским «Реалом».

Но боль разочарования ослабла, а Юрген Клопп и футболисты сделали правильные выводы, ярко начав новый путь к своей шестой победе в турнире.

На «Энфилде» можно обыграть любого

Болельщики «Ливерпуля» twitter.com/lfc

В первой игре британцам противостоял «Пари Сен-Жермен» — клуб с огромными деньгами и не меньшими амбициями в Лиге чемпионов. Тем не менее, «Ливерпуль» очень хотел подтвердить свои стремления, которые стали заметны всей Европе в прошлом сезоне.

Обычным ливерпульским вечером команде удалось продолжить с той точки, на которой она остановилась в прошлом сезоне. Клопп и компания доказали, что остаются мощной боевой единицей, с которой надо считаться.

Первые 45 минут «красные» провели в привычном ключе — высокий темп, ожесточенная борьба и вера в то, что на «Энфилде» можно одолеть любого соперника.

32-летний Милнер, который несколько сезонов исполнял роль резервного левого защитника, теперь является незаменимым звеном полузащиты команды.

«Ливерпулю» противостояла мощнейшая атака: суперзвезда сборной Франции Килиан Мбаппе, бразильская икона Неймар и опытнейшие Эдинсон Кавани с Анхелем ди Марией. Ставки в группе не такие высокие, как в плей-офф, но это все равно была серьезная проверка звездами мирового уровня — подопечные Юргена Клоппа успешно ее прошли.

Первая треть матча напомнила игру «Ливерпуля» в домашних играх с «Манчестер Сити» и «Ромой» в прошлом плей-офф ЛЧ. Неустанное давление, которое привело к голам Старриджа и Милнера.

Проверка характера

Джеймс Милнер twitter.com/lfc

ПСЖ удалось вернуться в игру, когда до перерыва отставание сократил Томас Меньше, а в концовке встречи Килиан Мбаппе восстановил равновесие. Парижане не показали ничего «космического», но им это удалось.

Решающими стали внутренняя вера и желание «Ливерпуля». Англичане пошли на штурм ворот соперника, что привело к позднему мячу Роберто Фирмино, который нанес мощный удар низом.

«Энфилд» трясло от ликования, еще один большой соперник пал, еще одно доказательство тому, что команда Клоппа стабильно остается грозной силой и реальным претендентом на любые вершины, в том числе в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

ПСЖ так и остается набором прекрасных футболистов, но не единым целым. Это коллектив талантливых игроков и звезд, но есть большие вопросы — смогут ли они приблизиться к трофею в ЛЧ.

У «Ливерпуля» таких проблем нет. Это команда с единой целью и духом, которую двигают вперед фанаты. Каждый из них знает, что все возможно, если сильно захотеть.

«Ливерпуль» установил высокий стандарт качества

Роберто Фирмино twitter.com/lfc

Трио Фирмино-Мане-Салах упорно пытается отыскать свою прошлогоднюю фому, но всегда есть Фирмино, если что-то идет не по плану. Джеймс Милнер наслаждается очередной молодостью. Клопп использует ротацию в случае с Джорданом Хендерсоном и Наби Кейта, а летний новичок Фабиньо пока не получил место в основе. Продолжает сверкать Джорджиньо Вейналдум — заработал пенальти и снова внес свой вклад.

Это только начало кампании для «Ливерпуля», среди соперников хватает не менее сильных коллективов, в том числе «Манчестер Сити», который жаждет взять трофей. Но первый шаг сделан. Салах и компания установили очень высокий стандарт в новом розыгрыше еврокубка. 0