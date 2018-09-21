Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для Карреры

Московский «Спартак» в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил венскому «Рапиду» (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.

Австрийское гостеприимство

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александ Рогулев рассказывает, как наказанные УЕФА спартаковские болельщики все же проникли на матч с «Рапидом», поставив клуб под угрозу дополнительного наказания.

«Австрийцы пропускали всех, у кого есть билеты, даже в атрибутике сборной России. Скорее всего, не выгоняли бы и в красно-белых футболках, но болельщики, вспоминая Севилью, сами перестраховались и с собой ничего не взяли. Разумеется, доброту работников стадиона фанаты "Спартака" восприняли за слабость, и уже на пятой минуте матча за воротами Александра Максименко организовался стихийный фан-сектор. Сначала из 50 человек, а к концу тайма — в два раза больше. За всем этим с VIP-трибуны наблюдал Леонид Федун.

За перемещениями фанатов, которые в какой-то момент даже зажгли фонарики на телефонах и начали исполнять песню про Москву, было интереснее смотреть, чем за происходившим на поле. Массимо Каррера практически не удивил со стартовым составом, разве что оставил в запасе Ивелина Попова, выпустив на его месте Артема Тимофеева. Он, кстати, имел единственный более-менее голевой момент за первые 45 минут, пробив прямо в руки Рихарда Штребингера.

К концу тайма на австрийском стадионе поняли, что с болельщиками "Спартака" надо что-то делать. Стихийный фан-сектор разрастался, и он не был никак отделен, что в какой-то момент могло привести к конфликту. Сначала попросили замолчать, что, естественно, было бесполезно. Потом пошли на крайнюю для австрийцев меру и переместили болельщиков на фан-сектор для гостей, закрытый УЕФА. К чему это может привести, сейчас трудно предсказать».

Странный состав Карреры

Автор «Чемпионата» Павел Пучков удивлен составом «Спартака», который выбрал на матч с «Рапидом» итальянский наставник.

«Массимо Каррера опять удивил стартовым составом, выпустив в центр поля с первых минут Артёма Тимофеева. Последний раз полузащитник выходил в основе ещё против "Динамо" в мае. В этом сезоне у него два выхода на замену в сумме на 46 минут.

В итоге у "Спартака" справа был максимально родной и свой фланг из Рассказова, Тимофеева и Ломовицкого. Красно-белое происхождение, к сожалению, было главным козырем такого сочетания. Рассказов несколько раз пускал за спину Андрея Ивана (тот самый румын, который не прижился в "Краснодаре"). В первом Тимофеев был неплох только на своей половине поля, стараясь не рисковать в атаках. На нём отличный перехват мяча в штрафной после опасной контратаки "Рапида". Автогол скорее случайность, но в том эпизоде точно можно было сыграть расторопнее.

Но если выход Тимофеева просто удивил, то появление Михаила Игнатова на последние 10 минут объяснить вообще невозможно. Кроме аргумента о том, что Каррере виднее, ведь он видит работу игроков на тренировках».

Обидный автогол

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов отмечает, что венскому клубу удалось быстро перехватить инициативу.

«Москвичи начали игру гораздо активнее, чем против "Ахмата". Правда, это, возможно, связано с тем, что австрийский клуб похуже готов. На 12-й минуте Лоренсо Мельгарехо слева отлично навесил на Артема Тимофеева. Будь тот поопытнее и потехничнее, усадил бы на ложном замахе на пятую точку и защитников и вратаря и забил бы гол сезона… Но Артем пробил в касание и прямо в голкипера.

Австрийцы, подгоняемые своими очень горячими поклонниками, ответили серией атак и парочкой мощных дальних ударов. Хорошо, что обошлось. На последних перед перерывом минутах Мельгарехо разогнал атаку и сделал передачу на Зе Луиша. Тот финтом убрал защитника и прострелил в центр штрафной на Педро Рошу, но тому помешал соперник.

Едва начался второй тайм, как гости пропустили. В этом сезоне "Спартак" забивает только после розыгрыша стандартных положений, а здесь сам пропустил после углового. Вратарь Александр Максименко отразил мяч в правом нижнем углу, но прямо в ногу стоящего рядом Артема Тимофеева. 0:1 — так обидно!

Тут же красно-белые едва не отыгрались. Лукас Фернандо блестяще пробил со штрафного — крестовина! А добивающий Сальваторе Боккетти оказался в оффсайде».

Каррера растерялся

Тимур Валеев, автор «Спорта День за Днем», критикует главного тренера «Спартака» за то что тот не сумел переломить ход матча.

«После перерыва ситуация не изменилась. "Зенит" критикуют за то, что в конце игры питерцы не могут ничего предложить, кроме навала и выхода Антона Заболотного, но у Сергея Семака хотя бы есть работающий "План Б". У Карреры такого нет. Да и "План A" пока не слишком радует. Регулярные провалы в середине поля вынуждали выскакивать вперед Джикию. В одном из этих эпизодов никто не успел закрыть зону новоиспеченного капитана — Томас Мург убежал и удвоил преимущество.

Каррера даже не мог усилить игру. Некем. Самедов и Попов вместо Ломовицкого и Роши — это шило на мыло. Дебют Михаила Игнатова за первую команду — вынужденная мера в отсутствии отстраненных игроков. За счет свежести "Спартак" прибавил в активности, но не более. Революционных тактических предложений не было, хотя ранее, сталкиваясь с подобными трудностями состава и кризиса, Каррера умел находить оригинальный выход.

Сейчас он как будто испугался. Хотя "Спартак" уже находится в том положении, когда бояться почти нечего. Обиднее всего за Романа Зобнина и Мельгарехо — светлые пятна в команде, которые на общем фоне проблем не видны. Ну и за болельщиков, приехавших поддержать команду в Вену».

Каррера повис на волоске

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин считает, что карьера Карреры в «Спартаке» зависит от результата ближайшего матча — дерби с ЦСКА.

«Еще по ходу встречи в соцсетях началась истерика, градус которой по мере приближения финального свистка все возрастал, а после матча достиг апогея. Сообщество болельщиков красно-белых, и без того расколотое после отстранения от основы Глушакова и Ещенко, зашлось в спорах о том, кто виноват. Одни ругали экс-капитана и защитника: раскачали лодку, внесли разлад. Другие метали гром и молнии в адрес Карреры: исчерпал себя, плывет, спасибо за все, но надо большее. Так происходит почти всегда, но сейчас случай особый.

Сразу после фиаско с "Ахматом" высшее руководство "Спартака" дало понять Массимо, что встречи с "Рапидом" и ЦСКА имеют лично для итальянца решающее значение. Успехи в этих играх, скорее всего, отложили бы вопрос о возможной отставке в долгий ящик — как минимум, до зимы. Неудачи сделали бы тему более чем актуальной. И вот — пощечина в Вене. На глазах владельца. На фоне еще не зажившей раны, касающейся вылета из Лиги чемпионов от среднего ПАОК. Спустя всего сутки после суперволевого отыгрыша главного соперника по РПЛ ЦСКА в Пльзени с 0:2.

Каррера повис. Воскресное дерби становится для него последним шансом. Еще один удар по самолюбию клуба и его болельщиков итальянцу вряд ли уже простят. Сам Массимо не уйдет — ведь в этом случае он не сможет рассчитывать на солидную неустойку. Но ее выплата не станет препятствием к увольнению тренера: терпение руководства на пределе.

Все когда-нибудь заканчивается. Неужели подходит к концу и эпоха Карреры в "Спартаке"?»

Где найти замену Промесу?

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин считает, что проблемы «Спартака» связаны с просчетом руководства, а не только тренерского штаба.

«Уход Промеса и отсутствие игрока, который мог бы еще более-менее равноценно заменить, являются большой грустью для "Спартака". И здесь, пожалуй, стоит задавать вопрос клубному менеджменту. Ведь то, что Промес уйдет, был очевидно примерно всем. Не сейчас, так зимой или через год Квинси точно бы уехал в топ-чемпионат. Почему ему не была найдена замена? Где ее найти теперь и как быть? Задача не из простых. Но Каррера может продолжать пробовать в деле молодых игроков, один из которых в какой-то момент все-таки начнет прогрессировать и станет настоящим лидером команды. И почему бы, к слову, таким футболистом не стать Ташаеву.

Но если бы проблемы "Спартака" крылись только в атаке, то не было бы двух поражений за последних 5 дней. Были бы максимум две нулевые ничьи. "Красно-белые" начали страдать от потерь защитников из-за травм, трансфер Терри сорвался, и у Карреры практически не осталось вариантов выбора игроков в линии обороны. Боккетти и Джикия, конечно, не самые слабые игроки, но очень заметно, что "Спартаку" не хватает Жиго.

Сегодняшняя игра против "Рапида" уже завтра утром станет историей. Впереди у "красно-белых" дерби с ЦСКА, и все мысли у тренеров, у игроков, у болельщиков будут только о нем. Никто, конечно, не забудет слабое выступление одних в Лиге Европы и героический камбэк других в Лиге Чемпионов. Но все будут ждать новой и интересной битвы. Тем более что на этот раз она рискует стать действительно особой, ведь и у "Спартака", и у ЦСКА как никогда обновленные и омолодившиеся составы».

Два пути для Массимо Карреры

Автор Soccer.ru Александр Чистяков не собирается снимать вины за провал «Спартака» с главного тренера и рассуждает о том, как итальянцу вывести команду из кризиса.

«Но разве нет вопросов к Каррере? Банальных — по выбору состава, заменам, расстановке игроков на поле. Между фланговыми защитниками и крайними игроками атаки дикие разломы, Рассказов и Ломовицкий, Мельгарехо и Роша должны работать в связке, а единственный шанс продвинуться бровками в атаку возникает, если защитник сможет сам протащить мяч. Зе Луиш в отрыве от всех, потому что фланги никакие, а в центре поля есть три игрока, но не треугольник. Фернандо, Зобнин и Тимофеев каждый сам по себе. В матче с "Рапидом" перестановки произошли уже при счете 0:2, когда "Боржоми" и любые другие лечебные напитки было пить поздно. Если только что-нибудь покрепче…

Способен ли Каррера исправить ситуацию самостоятельно? Он уже бывал в трудных ситуациях, но сейчас особый случай. Нынешний Массимо подозрительно похож на позднего Мурата Якина. Экс-тренер "Спартака" в последние недели своей работы тоже демонстративно выпускал Кротова с Давыдовым, показывая, что у него нет ресурсов для поставленных задач. В Вене за "Спартак" играли Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий, Игнатов вышел на замену. Пять человек, у которых до этого сезона полноценный опыт игры в футбол был в ФНЛ. Подтягивать молодежь нужно, но в таких количествах и так огульно это грозит хаосом, который и получили. Так вот, что может сделать Каррера, чтобы удержать команду, сохранить работу и преобразить игру?».

«Спартак» даже хуже «Локомотива»

Футбольный эксперт Василий Уткин в своем телеграм-канале выносит красно-белым неутешительный диагноз.

«Спартак избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием.

Не видя игры Краснодара (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата Зенита в Дании.

Хуже Локомотива. Тот хоть понятно, что в глубокой... кризисе. И при этом еще и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже Локомотива.

Один гол — когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы — простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего — вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобожденной для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд.

Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно?

Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в Спартаке — левый защитник Мельгарехо.

Зе Луиш — надежное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надежное — и стильное.

Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

И главное — Спартак дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала поутру протрезвевшему любовнику: "Он не стоял и даже не лежал, он валялся".

И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход.

Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые». 0