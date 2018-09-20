Неряшливый «Сити» и блестящий Фекир. Победа «Лиона» выглядит логично

1. «Сити» шокирован стартом в ЛЧ

Групповой этап Лиги чемпионов часто критикуют за то, что он часто становится рутиной для топ-клубов, но в данном случае болельщики получили непредсказуемую борьбу, которая завершилась настоящим шоком. «Манчестер Сити» считается фаворитом в борьбе за победу во всем турнире, не говоря уже об одной игре, в то время как «Лион» не лучшим образом начал сезон в Лиге 1. Комфортная домашняя победа британцев считалась наиболее вероятной, но произошло все наоборот.

Главный вопрос — плохо сыграли фавориты и прыгнули выше головы аутсайдеры? Здесь было и то, и другое, плюс удача, которая сопутствовала французам. Голы Максвелла Корне и Набиля Фекира нельзя назвать результатом исключительно их действий, а защита «Сити» порой была очень уязвима. В каждом из эпизодов Фернандиньо терял мяч в центре поля, а «Лион» начинал быстрые контратаки.

Гвардиолы не было на скамейке из-за дисквалификации, а его помощник Микель Артета совершил три очень очевидных замены без серьезных тактических перестановок. «Сити» не удалось сплотиться и заставить болельщиков поверить в камбэк. Кроме гола хозяевам не удалось создать ничего интересного у ворот «лиона».

Группа F — относительно слабая, а ничья «Шатера» и «Хоффенхайма» (2:2) означает, что «Сити» ничего не потерял с точки зрения борьбы за плей-офф. Но это поражение все равно вызывает удивление, а команде Гвардиолы теперь придется прикладывать больше сил в борьбе за результат в следующих играх. Примечательно, что в эру Лиги чемпионов никто из будущих чемпионов не начинал групповой этап с поражения, а «Сити» нужен этот трофей, чтобы реализовать свои амбиции.

2. «Сити» наказан за расточительность

twitter.com/ol У «Сити» почти ничего не получилось

С самого начала «горожане» неряшливо распоряжались мячом. Трибуны «Этихада» местами пустовали, а команда не включала высоких скоростей и передач в интенсивном темпе. Рахим Стерлинг часто брал игру на себя, а Габриэль Жезус ошибался в оценке потенциально голевых ситуаций. Без Лероя Сане и Серхио Агуэро в старте у «Сити» не было возможности развернуть острую атаку. Отсутствие Де Брейне тоже стало проблемой.

Особенно бросалось в глаза большое количество неряшливых действий англичан с мячом. Стерлинг дважды терял контроль, находясь на острой позиции, а в одном из эпизодов Делф и Давид Сильва вовсе столкнулись в борьбе за мяч. Фернандиньо дважды допустил фатальную осечку.

Такая ужасная производительность в первом тайме означала необходимость серьезного разговора с командой Микеля Артеты, который временно заменял главного тренера. Кроме того, требовались тактические перестановки, но этого в полной мере не произошло.

Да, спустя десять минут второго тайма все изменилось. Сане заменил Гюндогана и отправился на левый фланг. Стерлинг сместился вправо, а Делф начал действовать рядом с Фернандиньо. Классические 4-3-3, с шириной на обоих флангах.

Серхио Агуэро заменил Жезуса на последние полчаса, но серьезных улучшений в игре не последовало. Фернандиньо и Делф продолжали пристреливаться издали и больше ничего. Польза была только от Сане. После его действий мяч отскачил к Бернардо Силве, а тот отправил мяч в дальний угол.

Сане продолжал показывать яркую игру и проходить по несколько защитников «Лиона». В одном из моментов после действий немца на ударной позиции оказался Агуэро, но вратарь уверенно забрал мяч. Последней попыткой Артеты стала замена Стерлинга на Махреза. Алжирец моментами был опасен, но получилось лишь однажды подать на голову Сане — удар у Лероя не получился.

У «Сити» не было запасного плана на этот поединок, чтобы спасти результат, а план «А» оказался провальным.

3. Фекир — главная звезда «Лиона»

«Лион» сенсационно взял три очка twitter.com/ol

Задумка «Лиона» была ясна с самого начала. Команда не пыталась тянуть одеяло на себя, а просто заняла выжидательную позицию с готовностью в любой момент бежать в контратаку.

Мемфис Депай был освистан местными болельщиками, так как раньше выступал за «Манчестер Юнайтед», но именно он держал в напряжении защиту «горожан» на острие, а чуть позади действовал Фекир, принимая передачи из глубины. Игроки французской команды постоянно перемещались и подключались к атакам.

Максвелл Корне — кошмар Фабиана Делфа, правый вингер постоянно не давал покоя хозяевам поля. Он мог оформлять дубль, но один из его мячей не был засчитан из-за офсайда.

Спустя пять минут Корне открыл счет. Фекир совершил подачу с правого фланга, Делф не сумел перехватить мяч и позволил Корне отправить его в нижний угол. Игроки «Сити» поплатились за невнимательность.

С контратакующей схемой и счетом 1:0 у «Лиона» не было необходимости что-то менять после перерыва. Фекир все более комфортно чувствовал себя на левом фланге атаки, но забил он из центральной зоны, когда принял мяч после осечки соперника, продвинулся вперед и расстрелял Эдерсона из-за пределов штрафной.

Набиль Фекир показал, почему именно его хотят видеть у себя многие топ-клубы Европы. Вингер с капитанской повязкой обладает техникой высочайшего уровня. При этом Фекир не боится грязновой работы, помогает партнерам в защите и правильно перемещается при контратаках.

У «Лиона» было еще несколько возможностей увеличить преимущество, но в этом не было особенной необходимости, учитывая неудачные действия «Сити». 0