Дело Роналду: пока только на словах

В последнее время Криштиану Роналду слишком часто имеет дело с представителями закона. Причем разного рода, уровня и сфер.

Сначала у КР7 были проблемы с налогами в Испании, потом он сам грозил непонятно какому телеканалу судом из-за материала о его девушке, теперь вот — дисциплинарное дело УЕФА.

Однако результативной была только первая «ходка» — португальцу дали два года условно и обязали уплатить 19 млн евро штрафа.

Во втором случае телекомпания испугалась влиятельности обладателя пяти Золотых мячей и грозного взгляда, потому быстро запретила своим журналистам проводить расследование в отношении девушки бомбардира «Ювентуса».

И, судя по всему, третий «заход к законникам» тоже быстро затухнет, так как «объективность» Феликса Брыха была неоднократно поставлена под сомнение и даже осмеяна. Впрочем, будем посмотреть.

Для тех, кто в танке, коротко опишем и покажем ситуацию. В 1-м туре Лиги чемпионов «Ювентус» гостил у «Валенсии». На 29-й минуте произошло небольшое столкновение, в результате которого защитник хозяев Джейсон Мурильо решил изобразить пострадавшего.

Это не понравилось противоположной стороне — Криштиану Роналду — и португалец с досадой взъерошил волосы центрбэку «летучих мышей». Ситуация быстро бы и потухла, но оборонец решил «поддать огня»: полез кричать и «пихаться».

Это заметил Феликс Брых, но так как не видел эпизода, обратился за помощью к ассистенту за лицевой. Заворотный рефери наподсказывал на удаление. Криштиану побрыкался, потом заплакал и покинул поле.

УЕФА отрапортовало, что открыло дисциплинарное дело против нападающего «Ювентуса». Туринский клуб сразу заявил, что подаст апелляцию.

Однако эксперты отмечают, что она наверняка будет отклонена ввиду правил: «решение арбитра, принятое во время игры — окончательное и не может быть рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА, если это не очевидная ошибка».

Поскольку «очевидной ошибкой» в организации называют только ситуации, когда реф дает карточку не тому футболисту, Роналду пропустит следующий поединок ЛЧ (против «Янг Бойз») и рискует пропустить и матч с «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на резонанс, в УЕФА пока не дают официальных комментариев, окромя открытия разбирательства. Феликс Брых также ничего не сказал по поводу своего поступка.

Напомним, этим летом ФИФА уже отстраняла от судейства немецкого рефери за грубые ошибки в матче чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии.

Дело в отношении Криштиану Роналду будет рассмотрено 27 сентября.

Пока официальные лица молчат, говорит народ. Резче остальных высказался полузащитник «Старой Синьоры» Эмре Джан: «И это удаление?! Мы что, женщины? Мы играем в футбол! Если показывать красную карточку за подобные эпизоды, можно вообще сразу всех убрать с поля».

«И это удаление?! Мы что, женщины?» Эмре Джан

Более сдержанным был тренер туринцев Массимилиано Аллегри: «Мы в который раз убедились, что нужно внедрять VAR. Она явно помогла бы арбитру в этом эпизоде».

Сестра Роналду Катя Авейру и вовсе увидела в этой ситуации заговор. Она запостила фото своего знаменитого родственника с подписью: «Это просто позор! Они хотят уничтожить моего брата. Но Бог видит все — правосудие свершится!»

И только Миралем Пьянич смотрел куда глубже и увидел неплохие перспективы для своей команды: «Это удаление напомнило мне нашу игру с "Лионом" в 2016-м. Тогда мы нашли в себе силы вытащить матч, а потом дошли до финала. Нужно повторить!»

Мы не можем залезть в головы футбольным чиновникам, однако что-то подсказывает, что Роналду ограничится одноматчевой отсидкой.

Своего решения Брых уже не изменит, а вот потерять добытый трудом авторитет может в один миг. А раз так, потеряет авторитет и организация, к которой относится немецкий судья.

Cristiano Ronaldo will be banned for 1 Champions League game (Vs Young boys). [Gazzetta, La Stampa]