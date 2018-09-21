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    Дело Роналду: пока только на словах

    Дисциплинарное дело УЕФА в отношении лучшего бомбардира ЛЧ: все, что нужно знать

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Формально Криштиану может получить трехматчевую дисквалификацию и новые обвинения в нетрадиционной ориентации, по факту — только второе. Хотя…
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    В последнее время Криштиану Роналду слишком часто имеет дело с представителями закона. Причем разного рода, уровня и сфер.

    Опасные связи

    Криштиану Роналду
    GoalBall

    Сначала у КР7 были проблемы с налогами в Испании, потом он сам грозил непонятно какому телеканалу судом из-за материала о его девушке, теперь вот — дисциплинарное дело УЕФА.

    Однако результативной была только первая «ходка» — португальцу дали два года условно и обязали уплатить 19 млн евро штрафа.

    Во втором случае телекомпания испугалась влиятельности обладателя пяти Золотых мячей и грозного взгляда, потому быстро запретила своим журналистам проводить расследование в отношении девушки бомбардира «Ювентуса».

    И, судя по всему, третий «заход к законникам» тоже быстро затухнет, так как «объективность» Феликса Брыха была неоднократно поставлена под сомнение и даже осмеяна. Впрочем, будем посмотреть.

    В чем вопрос

    Феликс Брых
    NewsBeezer

    Для тех, кто в танке, коротко опишем и покажем ситуацию. В 1-м туре Лиги чемпионов «Ювентус» гостил у «Валенсии». На 29-й минуте произошло небольшое столкновение, в результате которого защитник хозяев Джейсон Мурильо решил изобразить пострадавшего.

    Это не понравилось противоположной стороне — Криштиану Роналду — и португалец с досадой взъерошил волосы центрбэку «летучих мышей». Ситуация быстро бы и потухла, но оборонец решил «поддать огня»: полез кричать и «пихаться».

    Эпизод с другого угла

    Это заметил Феликс Брых, но так как не видел эпизода, обратился за помощью к ассистенту за лицевой. Заворотный рефери наподсказывал на удаление. Криштиану побрыкался, потом заплакал и покинул поле.

    Что теперь

    УЕФА отрапортовало, что открыло дисциплинарное дело против нападающего «Ювентуса». Туринский клуб сразу заявил, что подаст апелляцию.

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    • Однако эксперты отмечают, что она наверняка будет отклонена ввиду правил: «решение арбитра, принятое во время игры — окончательное и не может быть рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА, если это не очевидная ошибка».

    Поскольку «очевидной ошибкой» в организации называют только ситуации, когда реф дает карточку не тому футболисту, Роналду пропустит следующий поединок ЛЧ (против «Янг Бойз») и рискует пропустить и матч с «Манчестер Юнайтед».

    «Нарушения» Роналду

    Несмотря на резонанс, в УЕФА пока не дают официальных комментариев, окромя открытия разбирательства. Феликс Брых также ничего не сказал по поводу своего поступка.

    Напомним, этим летом ФИФА уже отстраняла от судейства немецкого рефери за грубые ошибки в матче чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии.

    Дело в отношении Криштиану Роналду будет рассмотрено 27 сентября.

    Что говорят

    Пока официальные лица молчат, говорит народ. Резче остальных высказался полузащитник «Старой Синьоры» Эмре Джан: «И это удаление?! Мы что, женщины? Мы играем в футбол! Если показывать красную карточку за подобные эпизоды, можно вообще сразу всех убрать с поля».

  • «И это удаление?! Мы что, женщины?»
  • Эмре Джан

    • Более сдержанным был тренер туринцев Массимилиано Аллегри: «Мы в который раз убедились, что нужно внедрять VAR. Она явно помогла бы арбитру в этом эпизоде».

    Сестра Роналду Катя Авейру и вовсе увидела в этой ситуации заговор. Она запостила фото своего знаменитого родственника с подписью: «Это просто позор! Они хотят уничтожить моего брата. Но Бог видит все — правосудие свершится!»

    И только Миралем Пьянич смотрел куда глубже и увидел неплохие перспективы для своей команды: «Это удаление напомнило мне нашу игру с "Лионом" в 2016-м. Тогда мы нашли в себе силы вытащить матч, а потом дошли до финала. Нужно повторить!»

    Что дальше

    Мы не можем залезть в головы футбольным чиновникам, однако что-то подсказывает, что Роналду ограничится одноматчевой отсидкой.

    Своего решения Брых уже не изменит, а вот потерять добытый трудом авторитет может в один миг. А раз так, потеряет авторитет и организация, к которой относится немецкий судья.

    Это единственная причина, по которой форвард может получить все три матча дисквалификации, ведь гордость — дело такое, пока не тронешь, не воняет…

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