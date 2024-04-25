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    Соболенко дожмет Линетт только в третьем сете?

    Линетт — Соболенко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:30 мск. Линетт — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Линетт

    Магда на старте турнира одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:4.

    Для польской теннисистки это был далеко не первый матч на грунте в этом сезоне.

    На прошлой неделе Линетт дошла до финала во французском Руане. В решающем матче она проиграла американке Слоан Стивенс.

    Кроме того, в начале апреля Линетт прошла два раунда в Чарльстоне, выиграв у Петры Мартич и Даяны Ястремской.

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    Примечательно, что до начала грунтовой серии турниров Магда выиграла в 2024-м лишь три матча.

    Соболенко

    Арина на прошлой неделе неудачно выступила в Штутгарте. В двух предыдущих сезонах она доходила здесь до финала, а на этот раз выиграла лишь один матч.

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    • Первой соперницей белоруски стала Паула Бадоса, которая снялась из-за травмы в третьем сете при счете 3:3.

    А ужев следующем матче Соболенко проиграла чешке Маркете Вондроушовой -3:6, 6:3, 7:5.

    Но недавние резульаты Соболенко совсем не удивляют на фоне сложных событий в ее личной жизни. Арине понадобится еще какое-то время, прежде чем она снова начнет демонстрировать свой лучший теннис.

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    Но также не будем забывать, что Арина дважды выигрывала «тыячник» в Мадриде — в 2021-м и 2023-м. То есть сейчас ей предстоит защищать 1000 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Линетт в этом матче можно поставить за 5.00, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: у Магды остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с Ариной.

    Белоруска трижды обыгрывала польскую теннисистку с разгромным счетом, в том числе в полуфинале Australian Open-2023. Скорее всего, Соболенко снова уверенно остановит Линетт.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Линетт — Соболенко с коэффициентом 1.88. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко дожмет Линетт только в третьем сете?
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