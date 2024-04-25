Линетт
Магда на старте турнира одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:4.
Для польской теннисистки это был далеко не первый матч на грунте в этом сезоне.
На прошлой неделе Линетт дошла до финала во французском Руане. В решающем матче она проиграла американке Слоан Стивенс.
Кроме того, в начале апреля Линетт прошла два раунда в Чарльстоне, выиграв у Петры Мартич и Даяны Ястремской.
Примечательно, что до начала грунтовой серии турниров Магда выиграла в 2024-м лишь три матча.
Соболенко
Арина на прошлой неделе неудачно выступила в Штутгарте. В двух предыдущих сезонах она доходила здесь до финала, а на этот раз выиграла лишь один матч.
Первой соперницей белоруски стала Паула Бадоса, которая снялась из-за травмы в третьем сете при счете 3:3.
А ужев следующем матче Соболенко проиграла чешке Маркете Вондроушовой -3:6, 6:3, 7:5.
Но недавние резульаты Соболенко совсем не удивляют на фоне сложных событий в ее личной жизни. Арине понадобится еще какое-то время, прежде чем она снова начнет демонстрировать свой лучший теннис.
Но также не будем забывать, что Арина дважды выигрывала «тыячник» в Мадриде — в 2021-м и 2023-м. То есть сейчас ей предстоит защищать 1000 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Линетт в этом матче можно поставить за 5.00, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: у Магды остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с Ариной.
- 1.98Карле — Кудерметова: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Белоруска трижды обыгрывала польскую теннисистку с разгромным счетом, в том числе в полуфинале Australian Open-2023. Скорее всего, Соболенко снова уверенно остановит Линетт.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.88.