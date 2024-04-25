«Марсель» и «Ницца» сыграли вничью, «Монако» был сильнее «Лилля»

Терем Моффи Фото: globallookpress.com
«Монако» на своем поле с минимальным счетом 1:0 одолел прямого конкурента «Лилль».
Единственный мяч на 61-й минуте забил опорный полузащитник Юссуф Фофана.
Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.
Футбол. Франция. Лига 1
Монако — Лилль 1:0
Гол: 1:0 Юссуф Фофана (62') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон, Тило Керер, Гильермо Марипан, Юссуф Фофана, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Мамаду Кулибали, 87'), Крепин Дьятта, Такуми Минамино, Фоларин Балогун (Брил Эмболо, 68'), Виссам Бен-Йеддер (Мохамед Камара, 83') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Габриэль Гудмундссон (Юсуф Язиджи, 66'), Хакон-Арнар Харальдссон (Эдон Жегрова, 66'), Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре (Айюб Буадди, 57'), Джонатан Дэвид (Реми Кабелла, 66'), Анхель Гомес, Исмаили Предупреждения: Магнес Аклиуше (38'), Джонатан Дэвид (54'), Айюб Буадди (67')
«Марсель» и «Ницца» сыграли результативную ничью — 2:2.
В составе хозяев мячи забивали Джонатан Клосс и Пьер-Эмерик Обамеянг.
За команду с Лазурного берега отличились Терем Моффи и Мелвин Бард.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Ницца 2:2
Голы: 1:0 Джеррэд Брэнтуэйт (27'), 2:0 Доминик Калверт-Льюин (58') Марсель: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко (Эшли Янг, 46'), Бен Годфри, Джек Харрисон, Идрисса Гейе (Амаду Онана, 75'), Джеймс Гарнер, Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин Ницца: Алисон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 84'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Джарелл Куанса, 64'), Луис Диас, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи (Ватару Эндо, 63'), Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 63'), Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 84'), Дарвин Нуньес Предупреждения: Вирджил ван Дейк (37'), Луис Диас (90 + 4')