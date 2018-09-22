Гарет больше не злится. «Реал» получил нового короля

Перед финалом ЛЧ Бейл был уверен в смене клуба

Все покинули раздевалку, кроме Гарета Бейла. «Все вместе, идем», — призвал Серхио Рамос. Задержался только валлиец, который в итоге все равно встал и отправился на поле — творить историю.

Когда Гарет вернулся обратно, у него на шее уже была медаль Лиги чемпионов, а на лице — улыбка. Четвертая победа на турнире в карьере.

Бейл забил дважды в финале ЛЧ, а второй мяч стал одним из лучших за всю историю, но нападающий все равно был доволен в итоге не полностью. На этой неделе он признался, что сердится, ведь его удар не был включен в шорт-лист УЕФА в борьбе за звание лучшего гола сезона. «Я просто хочу знать, кто принимает такие решения, потому что их надо уволить», — грустно шутил валлиец.

Позже Бейл признался, что в вечер финала ЛЧ думал об уходе из «Реала» больше, чем когда-либо. Он был практически уверен в необходимости сменить клуб. За две недели до решающего матча Гарет дважды забил «Сельте» и думал, что это его последняя игра. Ему было даже немного жаль, что все кончилось.

«Реал» неожиданно получил нового короля

Гарет Бейл marca.com

Но в итоге ситуация изменилась. Практически сразу после финального свистка в Киеве стало известно, что Криштиану Роналду уходит. Через пять дней уволился и Зинедин Зидан. Игроки «Реала» начали поголовно благодарить француза, но Бейл этого не сделал. И вот, незадолго до старта ЧМ-2018, команду принял Хулен Лопетеги.

Все сложилось таким образом, что у Бейла появились все условия, чтобы провести лучший сезон в карьере. «Твое время пришло», — говорили ему партнеры.

Два месяца спустя пришло понимание, что так оно и есть.

«Его персона в качестве нового короля — идеальна. Осталось сделать один шаг, Бейл уверен в себе и теперь сможет побороться за "Золотой мяч", — написал комментатор Cadena SER Антонио Ромеро. Он выходит в старте на каждый матч и регулярно вызывает овации трибун "Бернабеу". На его счету четыре гола и два ассиста в пяти поединках, в августе Гарет стал игроком месяца по версии болельщиков клуба.

Бейл и Зидан не разговаривали. Они дистанцировались, а валлиец отдалился даже от команды. Его характер только способствовал такому процессу — он всегда был довольно закрытым человеком, хотя его роль лидера в сборной Уэльса не позволяла вести себя таким образом. Зидан — тоже спокойная личность, поэтому оба не шли навстречу друг другу.

Гарет чувствовал себя все менее важным для "Реала", это отражалось на его игре. Порой Бейл понимал, что играет хорошо, но это игнорируется тренерским штабом. В чем тогда смысл? Разумеется, футболист злился, но не выносил это на всеобщее обозрение, а просто перестал бороться. Затем был финал Лиги чемпионов и шоу от валлийца. Победа, которая ясно дала понять — игрок и клуб должны создавать будущее вместе.

Лопетеги — фактор успеха Бейла

Лопетеги нашел общий язык с Бейлом marca.com

Лопетеги активно учит английский и постоянно находится в диалоге с Бейлом. Но все это — мелочи, ведь самое главное — то, что игрок нужен тренеру.

После победы "Реала" над "Ромой" наставник заявил, что "не собирается ввязываться в это", когда его спросили, лучше ли Бейлу без Роналду. Мадридский коуч ясно дал понять, что обсуждать подобное — дело журналистов.

"Очевидно, что ситуация изменилась, когда команду покинул такой великий футболист. Возможно, все немного расслабились. Теперь это коллектив, который действует как единый механизм, а не ассистенты одной звезды", — подчеркнул Бейл. Ничего сенсационного, но довольно откровенное заявление на публику.

У нынешних игроков "Реала" есть мотивация — доказать, что они тоже являются триумфаторами Лиги чемпионов, а дело не только в Роналду. Разумеется, все любят Криштиану и скучают по португальцу, но пора демонстрировать, на что команда способна без него.

Для Бейла это особенно важно. Нет, о войне между Гаретом и Роналду речи никогда не шло, но теперь валлиец стал центральной фигурой в клубе, что влечет за собой огромную ответственность.

Появились требования к Бейлу, которых раньше не было. Но такое давление может пойти на пользу, ведь заставит игрока все время демонстрировать свой максимум, забыть о мыслях об уходе и не закрываться в себе.

Когда травмы — скрытый враг

Рано делать конкретные выводы. В конце концов, у Бэйла были моменты в прошлом, когда он сиял и становился главной звездой. Самая большая проблема заключается в травмах, ведь валлиец пропустил 393 дня за последние пять лет.

Нет никаких гарантий, что эта беда обойдет вингера в будущем, но стоит обратить внимание, что прошло почти десять месяцев с момента его последней травмы. И даже с этими проблемами в первые пять лет он выиграл 13 титулов, забил 91 гол и отдал 60 результативных передач. Могло быть больше, но... Помните: Бейл начал киевский финал ЛЧ в запасе.

Перед стартом финала Лиги чемпионов Бейл рассердился. Он не хотел больше терпеть такого отношения к себе. Так начиналось лето его шестого сезона в Испании. Простой фразок Лопетеги подвел итог: "Гарет тренируется с энтузиазмом ребенка". 0