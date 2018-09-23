С небес на землю. «Вулверхэмптон» обозначил новую норму «Манчестер Юнайтед»

Можно спорить о том, что вызвало большее беспокойство по итогам субботнего матча на «Олд Траффорд» — ничья «Манчестер Юнайтед» против «Вулверхэмптона» (1:1) или рассуждения и объяснения этому результату, которые Жозе Моуринью дал после матча.

Моуринью неоднократно предупреждал всех о том, что это будет «тяжелый» сезон, в том числе и на предматчевой пресс-конференции в прошлую пятницу. И это после трех побед подряд («МЮ» впервые с апреля добился такого результата). Однако Моуринью чувствует, что команда не движется вперед.

«Манчестер Юнайтед» трясло из стороны в сторону в поединках против «Уотфорда» и «Бернли». А в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» команда некомфортно чувствовала себя на протяжении первых 30 минут. Во всех трех играх манкунианцы справились с проблемами и выиграли.

Но и матч против «Вулверхэмптона» «МЮ» начал неубедительно и должен сказать спасибо Давиду Де Хеа, который совершил два прекрасных сэйва перед тем, как Фред открыл счет в матче.

В матчах против «Бернли», «Уотфорда» и «Янг Бойз» «МЮ» удалось забить ключевой второй гол. В поединке с «Вулверхэмптоном» этого не произошло. Поль Погба на славу потрудился для дебютного гола Фреда в футболке «Манчестер Юнайтед». Однако затем он был ограблен в центре поля и наказан Жоао Моутинью.

Моутинью сравнял счет в матче twitter.com/wolves

У «МЮ» оставалось еще 37 минут, чтобы все исправить, однако зрители так и не увидели настоящий штурм ворот соперника, который так часто был отличительной чертой команды сэра Алекса Фергюсона, когда ей нужно было добиться результата. Фергюсон, кстати, наблюдал за этой игрой с трибун — впервые после инсульта, который экс-тренер перенес в мае.

К концу матча фанаты, которые еще оставались на трибунах «Олд Траффорд», еще и могли радоваться тому, что вышедший на замену Адама Траоре не реализовал ни одну из трех возможностей забить и сделать итоговый результат еще более плачевным для «МЮ».

Все ключевые игроки «Вулверхэмптона» — в частности, Жоао Моутинью — проявили себя. В то же время Алексис Санчес был заменен в третьем матче подряд. Только в одном поединке текущего сезона он провел на поле все 90 минут.

От Санчеса в этом сезоне ожидали большего. Официальный сайт «МЮ» летом выпустил статью, в которой подчеркивал, что чилийский футболист подойдет к сезону в прекрасной форме после своей первой полноценной подготовки к сезону за последние пять лет (сборная Чили впервые за пять лет летом не играла на крупных турнирах). Однако ожидания не стали реальностью. Санчес по-прежнему не открыл счет своим голам в сезоне, а за 23 матча в футболке «Ман Юнайтед» чилиец забил лишь 3 гола.

По ходу первого тайма матча с «Вулверхэмптоном» официальный Twitter «МЮ» запостил фото Санчеса с подписью: «Этот парень смотрится ярко». Это привело к ряду комментариев под постом с одинаковым смыслом — «а был ли он так хорош?».

Твит «МЮ» twitter.com/ManUtd

В Моуринью полетит много камней после этой неудачи. Но в конце концов он тот тип тренера, который сам навлекает на себя критику. Порой в этом сезоне он пытался сделать это, чтобы снять давление со своих игроков. Тот же Неманья Матич раскрыл все после победы над «Бернли», сказав, что Моуринью «знает, что делает». Но в субботу маска была сброшена.

Португалец может брать на себя всю ответственность, но его желание отвлечь все внимание от игроков быстро износится, если он не будет считать, что они стараются. Минимум, который он требует — это тяжелая работа и усилия. И он, похоже, не до конца уверен в том, что получает это от игроков. Это поразительная ситуация для главного тренера одного из крупнейших клубов мира.

Жоао Моуринью twitter.com/ManUtd

В этом сезоне «МЮ» уже продемонстрировал способность прийти в себя после двух кряду поражений от «Брайтона» и «Тоттенхэма». Сейчас в матчах Кубка английской лиги против «Дерби» и АПЛ против «Вест Хэма» перед ними будет стоять похожая задача. Пока все выглядит так, что третий сезон Моуринью на «Олд Траффорд» будет складываться следующим образом: два шага вперед и один шаг назад. В это же время «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» будут постепенно отдаляться, уходя вперед.

К концу своей тренерской карьеры Фергюсон стал мастером рутинных побед. Моуринью ранее тоже обладал этим навыком — преимущественно во время своего первого периода в «Челси», когда он дважды подряд привел команду к чемпионству. Но в эти два месяца нового сезона ничего не дается ему легко. Нет никаких рутинных побед и ни один положительный результат не был добыт хотя бы без мгновения паники.

«Вулверхэмптон» спустил «МЮ» с небес на землю после трех побед манкунианцев кряду. Возможно, именно такое положение дел, а не победные серии, является новой нормой для «Манчестер Юнайтед». 0