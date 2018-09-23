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    Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»

    Седья модряд победа мерсисайдского клуба — в нашем обзоре прессы

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    «Ливерпуль» нанес разгромное поражение «Саутгемптону» (3:0) в матче 6-го тура АПЛ. Для команды Юргена Клоппа эта победа стала седьмой в нынешнем сезоне. Она набрала максимум очков во всех встречах национального чемпионата, а также выиграла в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2).
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    Клопп переписал историю «Ливерпуля»

    Автор The Telegraph Крис Баскомб отмечает, что команда Юргена Клоппа установила новый рекорд, одержав семь побед в сезоне подряд.

    «В зависимости от того, насколько серьезно вы относитесь к Суперкубку Англии, Юрген Клопп переписал историю "Ливерпуля".

    Еще ни разу ливерпульцы не выигрывали подряд семь матчей в начале сезона — если, конечно, считать открывающий сезон Суперкубок официальным матчем. Может потребоваться вмешательство стюардов, чтобы отобрать эту честь у команды Кенни Далглиша, которая в 1990 году выиграла десять матчей подряд после ничьей на Уэмбли в матче за Суперкубок.

    Тем не менее, разгром "Саутгемптона", несомненно, обеспечил клубный рекорд в эпоху АПЛ, и уверенность, с которой была переиграна команда Марка Хьюза, показывает, что ливерпульцы хорошо готовы к тому, чтобы продлить победную серию.

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    • "Я однажды проиграл семь игр подряд. Это были совсем другие ощущения. Семь побед — это сюрприз, но мы показали достаточно хорошую игру, чтобы выиграть эти матчи", — сказал Клопп.

    Естественно, немецкий тренер больше заинтересован в ощутимых наградах в конце сезона.

    Это был еще один из тех необычайно обнадеживающих выступлений, когда команда побеждает на классе, не давя на газ. Второй тайм и вовсе превратился в упражнение "как победить с минимальным приложением усилий". Это было идеальное продолжение победы на ПСЖ в середине недели».

    Шакири успел себя проявить

    Корреспондент The Guardian Энди Хантер фиксирует тактические изыски Юргена Клоппы и хвалит новичка «Ливерпуля» Джержана Шакири.

    «А "Ливерпуль" закончил в этом матче все еще до перерыва, после того как автогол Уэсли Хоэдта, удар головой Матипа и выстрел в упор Мохамеда Салаха подарили ему комфортное преимущество. Если включить результат Суперкубка Англии, это теперь самый лучший старт сезона на всю историю "Ливерпуля". Побеждают в эконом-режиме, последние восемь домашних матчей в АПЛ отыграли "на ноль" и у них на два очка больше, чем у "Манчестер Сити" на соответствующем этапе прошлого сезона. Не то чтобы кто-нибудь на "Энфилде" заглядывал слишком далеко вперед, конечно.

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    • Схема "Ливерпуля" было еще более авантюрной, чем обычно, когда Джердан Шакири впервые в сезоне вышел в стартовом составе, в роли свободного художника под Салахом, который, вместе с Роберто Фирмино и Садио Мане, играл центрального нападающего. Шакири было дано всего 45 минут, чтобы произвести впечатление. Этого оказалось достаточно. Именно Шакири организовал первый мяч, приняв пас Мане после углового, обыграл Седрика Соареша и выстрелил по воротам. Шейн Лонг отразил мяч в бедро Хоэдта, от которого тот влетел в ворота».

    Салах прервал голевую засуху

    Автор Sky Sports Петер Смит убеждается, что с египетским бомбардиром «Ливерпуля» все в порядке.

    «Юрген Клопп рассмеялся от вопросов о "засухе" Мохамеда Салаха перед матчем с "Саутгемптоном", и расслабленное празднование египтянина после того, как в упор забил свой первый в трех играх гол еще раз подчеркнуло: в "Ливерпуле" нет беспокойства о форме Салаха на старте сезона.

    После того как форвард "красных" наколотил 32 мяча в премьер-лиге в 2017/18 году, ожидания относительно его игры в новом сезоне просто зашкаливают. Настолько, что все начали обсуждать ситуацию в которой он проведет 4 матча подряд без голов, что станет его худшей серией после возвращения в Англию.

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    • Но все признаки налицо: Салах настроен на еще одну впечатляющую кампанию в Ливерпуле.

    Статистика указывает на то, что игрок регулярно получает возможности забить и, учитывая креативный атакующиий футбол, который показывают его партнеры по команде, голы будут продолжать забиваться. Первый тайм матча с "Саутгемптоном" лишь подчеркнул это

    Играя впереди вместе с Фирмино и Мане и при поддержке Шакири, Салах имел три отличных момента забить, прежде чем все завершилось голом в упор после того, как удар Шакири со стандарта пришелся в перекладину и отскочил на линию ворот».

    Матип прибавляет не по дням, а по часам

    Автор Daily Mirror Марк Джонс нахваливает камерунского защитника Жоэля Матипа, забившего второй гол «Ливерпуля».

    «Он стал главным сюрпризом в стартовом составе команды Юргена Клоппа, но с самого начала казалось, что Жоэль Матип решил от души насладиться матчем и своей игрой.

    Камерунец по-прежнему оправдывает доверие своего менеджера — его часто выпускают со скамейки, когда "красные" пытаются удержать на результат, а после выхода на поле Джо Гомеса, Матип даже начал регулярно присоединяться к атаке на ранней стадии.

    Его самый впечатляющий момент наступил, когда он взлетел выше здоровенного Янник Вестергора, чтобы удвоить преимущество "Ливерпуля", и хотя он не будет так ярок каждую неделю, в этом матче он играл с такими уверенностью и качеством, что за этим было приятно наблюдать».

    «Саутгемптону» не хватает Ингса

    Автор ESPN Гленн Прайс оценивает игру «Саутгемптона», не сумевшего оказать достойного сопротивления «Ливерпулю».

    «Матчи на старте сезона показывают, что есть еще много команд, которым вылет в Чемпионшип грозит куда сильнее, чем "Саутгемптону". Пять набранных балов не слишком впечатляют, если не учитывать их улучшение игры под руководством Марка Хьюза.

    Дэнни Ингс вдохнул жизнь в безголевую игру Саутгемптона. И нападающего очень не хватало на его бывшей домашней арене в субботу.

    Причудливый характер перехода Ингса в "Саутгемптон" из "Ливерпуля" означал, что он не имел права встречаться со своим бывшим клубом, где он по-прежнему высоко ценится. Ингс в этом сезоне арендован "святыми", которые выкупят его за 20 миллионов фунтов стерлингов лишь 1 июля.

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    • Три мяча, забитых им в пяти матчах означали, что его отсутствие было огромным ударом для Хьюза. Маноло Габбьядини также не играл из-за травмы.

    Вместо того, чтобы играть с двумя форвардами, Хьюз опустил одного игрока в полузащиту, оставив Шейна Лонга впереди, пытающегося выцарапать мяч, пока его не успокоил Чарли Остин.

    Они не прибыли в Энфилд без особых надежд и не были сильно расстроены поражением, но те болельщики, кто совершил долгую поездку с южного побережья, по крайней мере хотели бы чуть больше одного удара в створь. К счастью, Ингс сможет вернуться уже к следующему матчу». 0

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