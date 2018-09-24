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    У «Челси» море проблем. Титул АПЛ — слишком поспешная мечта

    Итоги поединка, который показал моменты, над которыми еще предстоит работать Маурицио Сарри и его «Челси»

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    В матче шестого тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Челси» — встреча завершилась без голов. «Синие» впервые в сезоне потеряли очки и теперь идут на третьем месте в АПЛ, набрав 16 пунктов. Автор ESPN Лиам Туоми делает выводы об игре нынешнего «Челси» на примере не самого удачного матча.
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    Сарри ждал этого с самого начала сезона

    Безупречная игра «Челси» стала неожиданностью в первых матчах сезона. Особенно стоит учитывать, что Сарри еще в августе после своего назначения ждал серьезных проблем, которые могли появиться в первой половине сезона. Все это «вылезло» против «Вест Хэма». Ничья стала справедливым итогом противостояния двух команд, допускавших большое количество ошибок.

    Педро был единственной потерей «Челси» после травмы плеча, которую испанец получил в игре с ПАОКом. Но присутствие Эдена Азара и Виллиана не помогло — они бездействовали большую часть поединка, допуская серьезные ошибки при распоряжении с мячом.

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    • Виллиан, в частности, слабо взаимодействовал с Н'Голо Канте, а яркий старт встречи от «синих» перешел в стабильный контроль мяча перед лицами защитников «Вест Хэма».

    Более того, большая часть голевых моментов — в активе хозяев поля, а Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко выглядели очень активными на флангах. Было ощущение, что травмированный Марко Арнаутович не простил бы подопечных Сарри.

    Альваро Мората появился на поле во втором тайме и не реализовал лучший момент «Челси», когда Фабьянски совершил сэйв, а ответом «молотобойцев» стал удар головой от Ярмоленко рядом со штангой.

    Это был конец идеального начала сезона от «Челси», но «звоночки» о том, что впереди еще много работы, у этой команды появлялись и раньше.

    Азар не забьет 40 голов за сезон с такой игрой

    Эден Азар пока не может изменить свою игру
    twitter.com/chelseafc

    Сарри яснее других тренеров «Челси» объяснил, что требуется от Азара, чтобы он стал забивать чаще. Тратить меньше сил при движениях без мяча и действовать в зоне последних 25 метров от ворот. В первом тайме минувшей встречи было видно, что бельгийский вингер пытался выполнять указания наставника.

    Дважды Азар попытался совершить прорыв с мячом на скорости — сначала его остановил офсайд, а затем — защитник. Но пока такие действия Эдена — исключение, а не правило.

    Тяжело отказаться от старых привычек, но пришло время Азару стать ключевым игроком и бомбардиром лондонцев. Когда есть такой большой талант, то порой сложно правильно им распорядиться. Особенно когда твоя манера игры давно сформировалась.

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    • Большинство атакующих идей от Жоржиньо и Ковачича не были реализованы именно Азаром. Реальность такова, что о 40 голах не стоит и мечтать, бельгиец покинул поле с нулем. Несколько раз он зачем-то начинал обыгрываться с Моратой, когда должен был самостоятельно решать судьбу эпизода.

    «Челси» нужна суперзвезда, чтобы добиваться самых высоких целей и избегать подобных ситуаций, когда у форвардов не идет игра.

    «Челси» далеко до некоторых грандов АПЛ

    Из Н'Голо Канте не удается сделать плеймейкера
    twitter.com/chelseafc

    Результаты в первые недели нового сезона заставили болельщиков задуматься о шансах на титул в Премьер-лиге, на на самом деле лондонцы редко приближались по качеству игры к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Матч с «Вест Хэмом» — более реальное положение дел в команде.

    У Сарри все еще есть вопросы к игрокам каждой линии. Ни Жиру, ни Мората не являются надежными бомбардирами. Полузащита перегружена лишними передачами, а от Канте требуется выполнение функций Фрэнка Лэмпарда. Но самое важное сейчас — защита, ведь впереди «синих» ждет противостояние с «Ливерпулем» — финалистом Лиги чемпионов.

    Пробелы в оборонительной тактике «Челси» проявлялись каждый раз, когда мяч оказывался у «Вест Хэма». Банальные перехваты заканчивались острыми выпадами Андерсона и Ярмоленко.

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    • Сарри однозначно захватывает ужас, когда он представляет, как Салах разбирается с Маркосом Алонсо — прекрасными футболистом, но явно не чистыми фланговым защитником.

    Юрген Клопп научил игроков «Ливерпуля» создавать настоящий хаос во владениям соперника. «Сити» не удалось ничего сделать против них в трех из четырех поединков прошлого сезона, а «Челси» очень напоминает сейчас именно «горожан», но их начальную версию.

    Нетрудно представить, как линия защиты «Челси» будет разорвана в клочья. «Ливерпуль», несомненно, станет главной проверкой для «Челси» и чемпионских амбиций клуба. Но пока нет никаких оснований заявлять, что лондонцы эту проверку пройдут. 0

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