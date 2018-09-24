«Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выиграть

Московские ЦСКА и «Спартак» не выявили победителя в матче 8-го тура РПЛ. До перерыва гости вышли вперед благодаря точному удару со штрафного Лукаса Фернандо. После перерыва хозяева отыгрались усилиями Николы Влашича, который забил первый мяч в РПЛ.

Амнистированный Адриано

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко оценивает изменения в составах команд после еврокубковых матчей середины недели.

«Виктор Гончаренко после Пльзеня ограничился одной заменой: Ахметов вместо Ефремова. Интереснее другое: главный "армеец" отказался от базовой игровой модели с тройкой стопперов. Неважно сработавшей в первом "чешском" тайме схеме он предпочёл более агрессивную расстановку из тайма второго. С одной ЦСКА два пропустил, с другой столько же забил — так что всё логично.

У Массимо Карреры поводов для недовольства командой посреди недели, а стало быть, и оснований для ротации было больше. Он и поменял почти половину полевых игроков. Практически сохранив в целости оборонительный блок, он капитально модернизировал созидательный. Тимофеев, Роша, Ломовицкий и Зе Луиш присели на лавку. Соответственно Попов, Ханни, Самедов и Луис Адриано с неё поднялись.

Особенно любопытно было понаблюдать за Луисом Адриано. За последние три тура строптивый нападающий получил от тренера всего девять игровых минут. На "Песчанке" бразилец впервые за месяц вышел в старте. Воспитание лавкой не прошло для него бесследно: Адриано не только старательно цеплялся за мячи впереди, но и добросовестно отрабатывал "дома". Безрассудных выходок в противоборстве с земляком Бекао себе не позволял. Единственный спартаковский удар по воротам с игры до перерыва нанёс как раз таки он, Адриано».

Влашич проявил себя

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин особо отмечает новичка ЦСКА — полузащитника Никола Влашича.

«Ласицкене в итоге до "ВЭБ Арены" не добралась, но и в ее отсутствие упоминаний о полетах над высоко поднятой планкой (в том числе, командных и личных амбиций) хватало — благодаря знаменитой сестре недавнего новобранца ЦСКА Николы Влашича. Бланка ведь тоже знаменитая прыгунья в высоту, хотя уже из уходящего поколения. Тогда как 20-летнему Николе еще только предстоит проявить себя — и в своем новом клубе, и в сборной "клетчатых".

В опорной зоне у "Спартака" и с Глушаковым не хватало разрушительной мощи, а нынче — и подавно. Фернандо и Роман Зобнин при всем своем старании и объеме работы не могут обеспечить нейтрализацию плеймейкера соперника, и арендованный у английского "Эвертона" полузащитник пользовался этим сполна.

В стартовые десять минут при активном участии Влашича атаки армейцев чаще смещались на левый фланг, где очень неплохо смотрелся Иван Обляков, тогда как у красно-белых Александр Самедов далеко не всегда успевал помочь молодому Николаю Рассказову в обороне. В результате пару раз Федор Чалов выходил на весьма перспективные для гола позиции, а когда ему пришлось выступить в роли ассистента, точно навесил на голову все тому же Влашичу — завершающему удару чуть не хватило точности.

Здесь отдельно стоит отметить Сальваторе Боккетти, который несколько раз грамотно и своевременно блокировал убойные удары красно-синих, которые вполне могли стать результативными. Вдохновленные примером итальянца, и все остальные спартаковские защитники стали по-хоккейному пластаться под "выстрелы" армейской артиллерии».

«Спартак» снова забивает со стандартов

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает, что красно-белые все еще не могут поразить ворота соперника с игры, продолжая забивать со стандартных положений.

«Игра "Спартака" в атаке постепенно стала сводиться к формуле "принял — упал". Чаще других оказывался на газоне Луиз Адриану. Во время передачи верхом он старался занять позицию перед мячом, а когда чувствовал на спине руки соперника — падал. И не важно, 20 метров до ворот или 30. Сила "Спартака" — стандартные положения! И зачем искать добра от добра?

Самое интересное, что это сработало. Если в первом случае после дальнего штрафного Фернанду не поняли партнеры, и мяч просто улетел за лицевую линию, то второй момент завершился шедевром. Мельгарехо, один из лучших в составе "Спартака" на поле в этот вечер, завалился рядом с левым углом штрафной. Говорят, Фернанду "кладет" каждый третий. С "Ахматом" бразилец попал в крестовину, с "Рапидом" тоже промахнулся совсем чуть-чуть. С ЦСКА же был точен, закрутив мяч в самую "девятку" без каких-либо шансов для Игоря Акинфеева.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

К концу тайма Гончаренко просто разводил руки в стороны. Имея преимущество на всем поле, ЦСКА не мог ничего сделать перед воротами. Были у тренера красно-синих и претензии к арбитрам: почти каждое падение красно-белых заканчивалось остановкой игры. "Спартак" старался тянуть время как мог и явно ждал перерыва. Когда Родриго Бекао наступил на ногу Джикии, капитан "Спартака" долго-долго не поднимался и корчился от боли. Хотя уже в следующем моменте даже не хромал».

Влашич — новая звезда РФПЛ?

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский также отдает должное хорватскому игроку, который постепенно превращается в одного из лучших игроков лиги.

«Второй тайм начался с очередного перфоманса болельщиков ЦСКА. Они поздравили с 20-летием легендарную группировку K.I.D.S. (Kick. Insult. Destroy. Suppress), которая была основана 21 сентября 1998 года и сейчас особой активности в фанатской среде не проявляет. Под это дело сам футбольный бог велел забить.

Но после перерыва спартаковцы выключили из игры Влашича, тем самым оставив Чалова без важнейшего для его успеха компонента — подыгрыша. Тогда инициативу на себя взял Дзагоев. На 58-й минуте после неудачной позиционной атаки Алан подобрал мяч у штрафной Максименко, ушел от опеки и с разворота шмальнул в перекладину. Попади Дзагоев в рамку, вратарь бы не спас.

"Спартак" дал слабину в середине, гости оказались не способны сковывать полузащиту соперника дольше 15 минут. На 63-й минуте Набабкин просочился про левому флангу и прострелил на Влашича. Новый лидер нового ЦСКА обработал мяч, сделал из Фернандо посмешище, отодвинув того от себя на безопасное расстояние, и с подкруткой пробил в дальний угол. Красотища! А что если Влашич станет лучшим игроком чемпионата? Хорват с каждым матчем играет все круче».

К Каррере все больше вопросов

Корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец считает, что несмотря на ничейный счет, «Спартак» проиграл дерби.

«Гончаренко очень хотел выиграть дерби в концовке. Он чувствовал, что такой "Спартак" можно дожимать, поэтому снял опорника Бийола и выпустил форварда Нисимуру. Риск, но оправданный. "Спартак" толком не мог перейти центр поля, ЦСКА полностью доминировал во втором тайме. И это при том, что больше половины игроков ЦСКА в главном дерби страны никогда не играли.

Массимо спросили, был ли него другой план, кроме контратак во втором тайме? Он отрезал, что ЦСКА тоже играл на контратаках во втором тайме. Прямая речь:

— Думаю, во втором тайме и ЦСКА играл на контратаках. Мы же играли по результату, как мы умеем это делать. Мои ребята выложились на все сто, и я благодарю их, что они отдали душу в этом матче.

Массимо говорит эти слова почти после каждой игры. Игроки выложились, я доволен, все в порядке. После ПАОК, например, тоже было про самоотдачу и удовлетворенность игрой. Болельщики на его стороне, руководство вмешиваться тоже вроде не планирует. Максимально благоприятные условия, чтобы справиться с кризисом в игре. Он есть и очевиден всем, скоро может быть юбилей — 10 туров без голов с игры.

Календарь и таблица РПЛ

Собранный месяц назад ЦСКА, юный и неопытный, доминировал в матче со "Спартаком". Как так? Тренер "Спартака" доволен. Чем? Это главные вопросы, которые остались после главного дерби страны. В следующем туре на "Открытие Арену" едет "Ростов" Карпина»

Прогресс «Спартака» незаметен

Колумнист Sport24 Максим Алланазаров критикует игру красно-белых, которые бледно выглядели на фоне оппонента.

«Команда Гончаренко полностью доминировала в главном дерби осени и должна была побеждать. Хозяева имели полное преимущество, разнообразно и много атаковали, но так и не дожали красно-белых. Фернандо забил со штрафного после двух попаданий в каркас в прошлых матчах, а Боккетти выдал одну из лучших игр за все время в "Спартаке". Больше команда Карреры ничем не запомнилась.

Многострадальный левый фланг атаки "Спартака" никак не может обрести постоянства после ухода Промеса. В этот раз Каррера сделал ставку на Ханни, которая в очередной раз не оправдалась: алжирец шел в ненужную обводку на троих, не отдал ни одной обостряющей передачи, выглядел максимально потерянным. Короче, как всегда.

Странно слышать, что состав "Спартака" слабее. Единственная потеря Карреры — Промес, всех остальных итальянец прекрасно знает и тренирует очень давно. Почему Гончаренко может набрать состав практически с нуля и заставить команду играть, а у Карреры вдруг появились кадровые сложности?

Всего четыре футболиста ЦСКА играли вместе в прошлом сезоне: Акинфеев, Дзагоев, Набабкин и Фернандес. Гончаренко поменял больше половины состава, но его команда показывает зрелую игру уже сейчас. Работа тренера ЦСКА видна даже из космоса, а вот прогресс "Спартака" сложно разглядеть и с микроскопом».

Глушакова и Ещенко в ближайшее время можно не ждать

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что отсутствие опальных Дениса Глушакова и Андрея Ещенко пошло на пользу команде и можно не ждать их возвращения в основной состав.

«Об этом сказал сам Массимо Каррера. И хоть "осужденные" ветераны на этой неделе дерби выиграли, это все равно не изменило отношение к ним со стороны итальянца. Массимо понимает, что все проблемы "Спартака" заключаются в психологии. Такое уже команда проходила в начале прошлого сезона.

Когда все рассуждали об усталости красно-белых, оказалось, что капитан Глушаков выбивал у руководства новый контракт. И, кстати, об усталости. После победы над "Брайтоном" защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что "усталость — это миф". По словам англичанина, Маурисио Почеттино убеждает их, что все идет из головы.

Так и в нынешнем "Спартаке". Нет никаких проблем с "физикой", нет никаких проблем с "взаимопониманием" (некоторые атаки от красно-белых в дерби смотрелись вполне себе интересно). Все зависит от настроя. Не зря Каррера каждому отбивал "пять" после замены, не зря итальянец начал пресс-конференцию с благодарности в адрес команды, заявив, что "игроки в матче отдали душу".

Массимо прокачивает ту самую чемпионскую химию. Поэтому возвращение 2 обиженных игроков, обладающих каким-никаким авторитетом, можно испортить все потуги главного тренера. И если Глушаков с Ещенко останутся в "молодежке", основе будет только лучше».

Ничью можно назвать справедливой

Автор Soccer.ru Вадим Багров подводит итоги матча, считая, что армейцам не хватило класса до победы.

«Общей надеждой на героическую развязку жили обе команды, при этом ни одна из сторон на чистую победу не наработала. Если в первом большом матче дня "Зенит" воспользовался грубыми ошибками "Локомотива", то в Москве ошибаться часто не захотела ни одна из сторон.

Принимается аргумент, что ЦСКА больше старался сыграть в футбол, а "Спартак" ему активно мешал, ведь не в состоянии показать вразумительный атакующий комбинационный футбол. Но "армейцы" ведь не сломали оборону, которая до матча против "Ахмата" ошибалась только в Европе, и даже против "Зенита" сыграла без пропущенных мячей.

Пожалуй, сегодня каждая сторона показала, что умеет и на что способна в сентябре месяце. "Спартак" старался не проиграть и задачу выполнил, а ЦСКА не хватило зрелости, хотя не занимать желания. Группы на разогреве выступили веселее, но можно согласиться, что в двух центральных матчах дня и тура участникам не хватило класса. "Зениту" для уверенного погрома без приключений, а ЦСКА для победы над "Спартаком", который после восьми матчей (более 12 часов футбола) не забил в РПЛ ни одного мяча с игры».

Игры у «Спартака» не было

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что ничья в дерби снизила вероятность отставки Массимо Карреры.

«Массимо Каррера на поле "ВЭБ Арены" обошел всех футболистов своей команды и поблагодарил их. По его реакции на исход дерби несведущий человек мог бы предположить, что "Спартак" победил. Но о выигрыше красно-белых не шло и речи. Зато после ничьей разговоры об отставке итальянца, которых после поражения в Вене было больше, чем когда-либо, по всей видимости, поутихнут — как минимум на время. И Каррера не мог этого не понимать.

Не то чтобы "Спартак" отскочил — перевес хозяев по ударам и по воротам и в створ был незначителен. И все же молодой ЦСКА, комбинируя и играя в удовольствие, оставил впечатление более цельное и зрелое.

"Я доволен результатом и тем, как сыграли ребята", — в этой фразе Карреры первая часть справедлива, но вот вторая вызывает оторопь. Как главный тренер "Спартака" может быть доволен такой игрой?! Игрой, которой у красно-белых вообще не было? Гораздо честнее высказался Александр Самедов: "План на игру не сработал — в плане контроля мяча, атакующей игры".

И "Спартак" не может оправдываться даже потерями Жиго и Промеса — уж ЦСКА-то, потерявшему две трети состава, на это найдется что ответить. И если Каррера благодарит команду за то, что она "отдала душу сегодня", то хочется понять смысл — а как в дерби могло быть иначе? Не предполагал ли он, будто на фоне слухов, что главный тренер "повис", его начнут плавить?». 0