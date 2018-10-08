«МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разошелся миром с «Манчестер Сити» (0:0). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поединку.

Гвардиола на один матч отказался от своей философии

«В этот день "Ливерпуль" может считать себя счастливчиком за то, что избежал поражения в матче, который хотя сохранял интригу, но не отличался богатством моментов. Это прозвучит слегка жестко, но так, возможно, получилось из-за эпичной игры в прошлом сезоне, когда здесь же хозяева вели 4:1, но за шесть минут до конца матча счет стал 4:3, и гости едва не вырвали ничью в добавленное к основному время: Пепу Гвардиоле не понравилось быть вторым лучшим в триллере, где было забито семь мячей, и в этот раз его команда действовала осторожно, замедляла темп и не позволяла сопернику использовать свою любимую тактику домашних поединков в виде постоянного и агрессивного прессинга. Это заставило "Красных" столкнуться с новым типом вызова, и что должно быть самым грустным для Юргена Клоппа — это то, что его игрокам не хватило ума или креативности для того, чтобы создать хотя бы один явный момент», — пишет на страницах The Guardian Дэвиэл Тэйлор.

«Было совсем необычно наблюдать то количество времени, которое футболисты "Манчестер Сити", перепасовываясь, проводят у своих владений. При этом они делали это в чуть более быстром темпе, чем пешком, пока фанаты хозяев выражали свое недовольство свистом. Это не способствовало зрелищной игре, но Гвардиола определенно решил, что стоит попробовать нечто другое, и, как бы это ни противоречило его натуре, его можно за это извинить».

Салах ищет себя на новой позиции

«Для большинства других крайних нападающих спад формы Мохамеда Салаха было ничем не примечательно, ведь все просто ждали бы, когда вернется его бомбардирские умения, но "Египетский король" узнаёт отрицательную сторону лучшего игрока английской Премьер-лиги в команде, от которой ожидают дальнейшего прогресса. Планка, которую он поставил перед собой, казалось, уже становилась пугающей, когда он отошел своего несчастливого финала Лиги чемпионов прошлого сезона и форсировал подготовку к ЧМ-2018 в качестве иконы "Анфилда" и футболиста, который приносит победы. Те, кто рассуждал, сможет ли форвард снова обрести ту форму, были правы в том, что тепеон он находится в новом мире», — пишет в колонке The Telegraph Пол Хэйуорд.

«Его первый сезон был связан с целью доказать свою способность преуспеть в АПЛ после фальстарта в "Челси": его цена была высокой, но ожидания не обременяли, ведь фанаты "Ливерпуля" помнили о выступлениях нападающего за "Синих" и думали, что он может не заиграть. Салах играл в основном без давления, пока в финале главного еврокубка его не столкнули лицом к лицу с Криштиану Роналду, а Серхио Рамос не повалил его на землю. Форма бомбардира еще может вернуться, но наиболее вероятно то, что пока другие исполнители мерсисайдцев усилили свое влияние на команду, Салах приспосабливается к смене своей позиции и пытается снова вернуть в свою игру прежнюю интенсивность».

Агуэро снова не впечатляет

«Серхио Агуэро не был рад своей замене в середине второго тайма: аргентинец медленно покидал поле, нехотя принимая объятия и рукопожатие своего наставника, прежде чем обидчиво натянуть на голову капюшон. Это был неудачный вечер для нападающего, который уже 10 матчей не забивает на "Анфилде", где на нем не назначили пенальти после нарушения правил Деяном Ловреном, но при этом форвард получил предупреждение за фол на Джордане Хендерсоне. Что же случилось с лучшим бомбардиром в истории "Горожан"?», — задается вопросом ведущий автор ESPN Марк Огден.

«В этом не приходится сомневаться, потому что Агуэро — классический завершатель атак, но он становится все менее грозной силой на чужом поле, и Гвардиоле от него нужно больше: в 2018 году Серхио забил 14 мячей в АПЛ, но только один — в недавнем выезде к "Кардиффу" — в гостях. Перед этим он отмечался голом на чужом поле в декабрьском матче против "Суонси", поэтому аргентинец однозначно дает меньше коллективу на выезде. И в такой игре форвард должен больше помогать команде, иначе ему придется привыкнуть к заменам или даже попасть на скамейку запасных».

Усталость сказывается на «Ливерпуле»

«Во время игры были явные эпизоды, когда казалось, что недавние тяжелые поединки команды нанесли ей физический ущерб, хотя статистика их рывков (129) дает понять, что беговая работа коллектива была на высоком уровне (второй показатель в сезоне). Общее число километража (109) стало пока что вторым самым низким показателем в текущей кампании, однако мерсисайдцы совершили 129 спринтов высокой интенсивности — больше, чем в любом другом матче сезона, за исключением ничейного поединка против "Челси" (1:1). В том, что касается Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, их недавние выступления свидетельствуют, что они могли устать», — отмечает Sky Sports.

«Египтянин забил один мяч в восьми недавних поединках, тогда как бразилец и сенегалец не могут отличиться вот уже пять и семь игр соответственно. Стоит ли поэтому Клоппу прибегать к ротации? Только "Борнмут", "Челси", "Уотфорд" и "Вулверхэмптон" реже меняли стартовый состав, чем "Ливерпуль" в этой кампании АПЛ, где каждый из трех ведущих форвардов "Красных" начинал каждый матч в основе, вдобавок к участию в кубковых турнирах». 0