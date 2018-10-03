«МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы

Накануне в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл на выезде «Хоффенхайм» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

«Манчестер Сити» не хватает энергии

«Чемпион Англии со скрипом проводит старт Лиги чемпионов, ведь ему потребовался поздний гол от Давида Сильвы, чтобы одолеть немецкий клуб — это было бессвязное выступление, которое последовало вслед за поражением от "Лиона" в первом туре, и хотя Пеп Гвардиола отметил дух своих подопечных, а также добытые три очка, он обеспокоен. Менеджер выставил всех сильнейших, кто у него был, включая и Серхио Агуэро, несмотря на его проблемы с пяткой. Этот матч был первым из пяти финалов, как об этом заявил ранее каталонский тренер, но "Хоффенхайм" занимает 11-е место в Бундеслиге, поэтому "Манчестер Сити" был явным фаворитом», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Гости установили контроль за матчем на исходе получаса игры, когда они закрепились на чужой половине поля и создавали давление на чужие владения с помощью подач и угловых. Тем не менее, напряжение отлично проиллюстрировал эпизод, когда арбитр Дамир Скомина выразил недовольство тем, что Гвардиола выходит из технической зоны. В действиях манкунианцев проявлялся недостаток темпа».

Обескровленный «Хоффенхайм» едва не отобрал очки у «Сити»

«Юлиан Нагельсманн и Хосеп Гвардиола — это была встреча двух особенных футбольных умов, которые видят свою миссию в том, чтобы быть философами этой игры, не воспринимая успех без эстетики. И в этом матче хозяева проиграли скорее не из-за тактики своего наставника, сколько в силу индивидуальной ошибки незадолго до финального свистка. А также, вероятно, потому что все основные защитники "Крестьян" были травмированы — столько качественных игроков им на замену попросту нет», — объясняет Саския Алейте в статье Süddeutsche Zeitung о матче.

«После ничьей 1:1 против "Шахтера" и поражения "Сити" от "Лиона" в первом туре соперникам нужно было ощущение достижения для того, чтобы сохранять оправданные надежды на выход в плей-офф. И хотя "Горожане" уверенно держали мяч после перерыва, им неожиданно не удавалось пробиться в штрафную оппонента — оборона хозяев смягчала удары гостей. Чемпиону Англии удалось забить победный мяч на 87-й минуте из-за ошибки Стефана Поша, после чего уже немецкий коллектив контролировал владение мяча, но это стало бесполезным».

Гвардиола может быть доволен пройденным тестом

«Гвардиола заявил перед матчем, что он хотел этого, ведь чувствовал, что его подопечным нужна тяжелая битва, особенно на выезде. Это должен был быть настоящий тест на характер и умения команды для того, чтобы получить опыт подлинного сопротивления. И "Хоффенхайм" это сделал, выйдя вперед на 44-й секунде игры, дабы оппонент почувствовал давление в виде необходимости отыгрываться в гостях против действительно хорошей команды», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

«Мысль Пепа заключалась в том, что "Сити" придется сражаться за выход в плей-офф. По его мнению, это лучше подготовит их к тяжелым играм дома и на выезде, когда начнется плотный график после Рождества. Как бы кто ни оценил эти аргументы каталонца, проиграв "Лиону" в стартовом туре группы, манкунианцы не могли себе позволить еще одно поражение против предположительно слабейшей команды в группе.

Левый защитник — главная проблема "Сити"

"Позиция левого оборонца была проблемой для чемпиона Англии во время его обоих визитов на 'Анфилд' к 'Ливерпулю' в прошлом сезоне, и, похоже, это может стать уязвимым местом коллектива накануне воскресной дуэли этих клубов в борьбе за лидерство. Фабиан Делф, который пережил тяжелые 40 минут по ходу январского фиаско, не сыграет из-за травмы, тогда как Бенжамену Менди необходимо поспешно восстановиться после недавнего повреждения. Это оставляет Гвардиолу перед необходимостью выбираться между номинальным полузащитником Александром Зинченко, правым оборонцем Данило и центрбеком Эмериком Лапортом, и каталонец среди них делает ставку на последнего, однако матч в Зинсхайме может заставить его передумать", — отмечает в материале ESPN Джонатан Смит.

"Француз впечатляет своей игрой в этом сезоне на своей родной позиции в центре защиты, сыграв полностью все матчи в АПЛ и Лиге чемпионов, но видно, что ему очень некомфортно действовать слева на фланге. Его последние выступление на этой позиции случилось как раз против 'Ливерпуля' в первом матче четвертьфинале, проигранном 0:3, когда он не справился со скоростью и креативностью Мохамеда Салаха, особенно в случаях противодействия египтянину один в один. Связано ли решение выставить Лапорта против 'Хоффенхайма' с физической мощью Жоелинтона, либо с подготовкой к визиту в Ливерпуль, оно не оправдалось". 0