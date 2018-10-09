«Реал» переживает кризис: семь главных причин

«Реал» не сумел выиграть в четырех последних матчах при трех поражениях и ни разу не сумел забить. Разбираемся, в чем главные причины нынешних неудач команды, выигравшей Лигу чемпионов в трех предыдущих сезонах.

1. Уход Роналду

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы в качестве одной из главных причин, почему «Реал» терпит неудачи, назвать уход Криштиану Роналду. Португалец забивал 50 с гаком мячей за один сезон, поэтому заменить такого супербомбардира сразу очень тяжело, если вообще возможно. Не стоит забывать и о том, какую роль в целом нападающий играл во время построения атак, участвуя в комбинациях и просто стягивая на себя по два-три соперника, чем открывал свободное пространство для партнеров.

Важно помнить, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» был системообразующей фигурой в нападении королевского клуба в течение целых девяти лет. Потому после его ухода коллективу приходится перестраивать игру в атаке так, чтобы это приносило результат. Тогда как купить летом звездную замену Криштиану в Мадриде отказались.

2. Нестабильность Бейла и Бензема

«Реал» мог бы обойтись меньшими потерями в атаке без португальца, но его бывшие партнеры в передней линии поля Гарет Бейл и Карим Бензема отличаются нестабильностью. Оба хорошо начинали сезон, когда француз и валлиец забили четыре и три мячей соответственно в первых четырех турах, но с тех пор оба молчат в Примере. И лишь одним голом отметился британский форвард.

Во многом это объясняется тем, что Бейл и Бензема за пять лет совместных выступлений приучились к той структуре игры, когда они в основном лишь подыгрывают Роналду, и только периодически выходят на первый план. По сути сейчас они только вспоминают, каково это нести на своих плечах главную ношу ответственности за голы. С учетом других проблем, о которых идет речь ниже, это получается плохо.

3. Новый стиль

На игру «Реала» как в атаке, так и в обороне, не может не влиять и смена стиля команды. После Зинедина Зидана, который исповедовал более вертикальный футбол, где было немало длинных передач, под руководством нового наставника Хулена Лопетеги коллектив больше ориентирован на футбол с долгим контролем мяча. Теперь мадридцы больше перепасовываются, используя короткие передачи, и соответственно больше времени тратят на построение атак.

В этом контексте стоит напомнить, что такой игры у «Реала» не было по меньшей мере со времен Мануэля Пеллегрини, тренировавшего команду в 2009-2010 годах. С тех пор команда играла более вертикально, а при Жозе Моуринью мастерски овладела искусством контратак. Потому естественно, что эта трансформация происходит непросто и отражается на результатах.

4. Травмы

Даже с учетом вышесказанного, «Сливочные» могли быть более успешными, если бы не травмы ключевых исполнителей, которых стало больше в последнее время. Начало неудачной серии клуба совпало с травмой Иско, которого сейчас по сути стоит считать лидером команды — до этого она выиграла пять матчей из шести при одной ничьей. Испанский плеймейкер гармонично вписывается в игру с большим контролем мяча, качественно связывая полузащиту с атакой коллектива во время наступлений.

Также многое в атаках зависит от Марсело, который безудержно бороздит левый фланг и вносит существенный вклад в успех нападения, несмотря на заслуженную в этом сезоне критику его действий в обороне — он пропустил два предыдущих матча, завершившихся поражениями. Между тем, на другом фланге не хватает еще одного травмированного Дани Карвахаля, который не хуже Марсело участвует в наступлениях, но при этом более надежен в обороне.

5. Недостаток качества в резерве

На фоне всех этих проблем довольно неожиданно оказалось, что у «Реала» еть проблемы с качеством в резерве. В прошлых сезонах скамейка запасных была одной из главных козырей дружины Зидана, ведь за счет нее он успешно прибегал к ротации, в результате чего лидеры подходили в свежем состоянии к решающей части сезона весной, тогда как команда не терпела неудач — по крайней мере в Лиге чемпионов. Весьма красноречивой в этом плане получилась позапрошлая кампания, где Мадриду удалось выиграть не только главный еврокубок, но и Примеру.

Теперь такого качества в резерве коллектива нет, ведь клуб покинули не только Роналду, но и Матео Ковачич, не говоря уже о Борхе Майорале. Еще в прошлом сезоне португальца или Бензема подменял Бейл, а сейчас основным стал уже валлиец, тогда как подменять его или француза стало некем, хотя «Реал» и вернул Мариано Диаса, но тот пока не отличается таким же классом, что и Гарет. Тем временем, в центре поля у стареющего и проведшего насыщенный год Луки Модрича уже нет такого сменщика, как его соотечественник, перешедший в «Челси».

6. Послабления от Лопетеги

Если верить испанским медиа, повлияли на нынешние результаты королевского клуба и послабления, которые позволяет футболистам Лопетеги. Так, тренер разрешил подопечным отправиться в Виторию на последний матч против «Алавеса» в день самой игры в субботу, хотя клуб организовывал поездку с расчетом на вечер пятницы. Кроме того, в этом сезоне команда уже не собирается на вечерние встречи за день до домашних матчей Лиги чемпионов.

По данным СМИ, руководством Мадрида считает, что тем самым наставник потакает футболистам, которым в «Реале» и так слишком внимательное отношение. Именно по этой причине президент Флорентино Перес и его коллеги в совете правления пересмотрели свое мнение по поводу приглашения на пост рулевого Антонио Конте. Летом они же отвергли его кандидатуру из-за слишком строгого стиля работы, тогда как Лопетеги далеко не первой фигурой, которая рассматривалась на замену Зидану.

7. Конец эпохи

Наконец, философское объяснение нынешних неудач Мадрида, которое, пожалуй, выглядит самым главным, ведь все остальные причины так или иначе являются либо его продуктом, либо только дополняют в качестве второстепенных. Анализируя проблемы «Сливочных», нужно избегать поверхностного подхода, а необходимо смотреть на вещи шире. У «Реала» попросту заканчивается цикл нынешней команды, поэтому она по крайней мере в течение сезона-два обречена на такие выступления.

Именно поэтому, скорее всего, его и покинул Зидан, понимая, что теперь коллективу нужна перестройка, а сам он либо не хотел, либо не видел в себе способностей за нее взяться. После сумасшедших пяти лет, в течение которых были выиграны четыре Лиги чемпионов, один чемпионат Испании и один кубок страны, не говоря уже о других турнирах, мадридцы не могут демонстрировать тот же голод за трофеями и физическую готовность, особенно в год чемпионата мира, что сократил отпуск. Их все еще рано списывать со счетов, но что-то подсказывает, что лучшие годы в карьере 31-летнего Кейлора Наваса, 32-летнего Серхио Рамоса, 30-летнего Марсело, 33-летнего Модрича и 30-летнего Бензема уже позади. 0