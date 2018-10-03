Мощный ЦСКА, аншлаг на «Лужниках» и не самый великий «Реал»

В Москве ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 1:0. Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Никола Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. Испанцы создали ряд опасных моментов, но реализовать их не удалось.

Мощное начало — залог успеха

«Началось ведь все не с глубокой обороны, а с очень активного высокого прессинга и быстрых комбинационных атак. Благодаря давлению "армейцев" и случилась та самая ошибка Крооса, которая привела к голу Влашича. Не играющий в чемпионате Испании, но получающий игровую практику в Лиге Чемпионов Кейлор Навас вынимал мяч из сетки своих ворот уже на второй минуте. Да и в последующую четверть часа вполне мог повторить эту процедуру еще раз, но ЦСКА подвела реализация и точность в обостряющих передачах. Тем не менее, главным в этом стартовом периоде стало полученное преимущество, которое дало возможность в дальнейшем больше сосредоточиться на обороне.

Конечно, Гончаренко вряд ли заставлял своих подопечных садиться так глубоко, как они это делали в конце первого тайма и на протяжении большей части второго. Думается, Виктор Михайлович хотел бы видеть чуть более контратакующую игру, но надо понимать, что в защите участвовали абсолютно все игроки. Те же Чалов и Дзагоев много помогали своим партнерам на своей половине поля, а потому не стоит удивляться, что в атаке мы их видели не так часто. Возможно, кто-то даже скажет, что Федор и Алан растворились по ходу встречи, но, на мой взгляд, правильнее все-таки сделать акцент на их участие в оборонительных действиях. Ведь это тоже помогло ЦСКА удержать победный счет», — отметил обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин.

У «Реала» хватало проблем. И дело не только в отсутствии лидеров

На «Лужниках» был аншлаг twitter.com/pfc_cska

«Мадридский "Реал" не в порядке. И об этом стало известно не вчера. Испанская пресса все настойчивее и настойчивее перемывает кости Хулену Лопетеги, наращивая свое давление. С учетом встречи с ЦСКА "Реал" не забивает в трех матчах подряд. А теперь давайте рассказывайте, господин Лопетеги, о том, как голы, которые раньше забивал Криштиану Роналду, "будут размазываться" между другими исполнителями. Пока размазывается только ноль. Уже на три встречи размазался.

Конечно, в этом поединке "Реал" лишился некоторых креативных частей — Иско и Бэйла, не хватало и резкости Марсело, харизмы и мощи Серхио Рамоса. Однако давайте посмотрим, как ЦСКА забил гол. Ошибочный пас назад, грубую осечку допустил опытнейший Тони Кроос, не Себальос какой-нибудь, а ключевой центральный полузащитник. А кого Влашич убрал на входе в штрафную? Неужели заменившего Марсело Регилона? Нет — основного центрального защитника Рафаэля Варана», — констатировал автор блога «Оценочные суждения» на Soccer.ru.

Лука Модрич Полузащитник «Реала» Мы злимся, потому что не планировали терять очки в Москве. Атмосфера в раздевалке напряженная. Сейчас надо поднять головы и двигаться вперед. В последних трех матчах нам не удалось показать свой уровень. Когда голы не идут, то любой начнет нервничать. Тем не менее, мы найдем выход из этой ситуации.

По дисциплине вопросы только к Акинфееву

ЦСКА терпеливо оборонялся twitter.com/pfc_cska

«Дисциплинированность и самоотдача игроков ЦСКА продолжала творить чудеса. В осажденной штрафной площади хозяев остроты было ничуть не больше, чем до перерыва. А вышедший на замену уставшему Дзагоеву Дмитрий Ефремов помог укрепить пошатнувшиеся позиции армейцев на левом фланге.

Не забывали красно-синие и про контратаки, которые даже порой переходили в кратковременное, но все же позиционное нападение. Однажды Бийол в таком затянувшемся пребывании на чужой половине поля мощно "выстрелил" из-за пределов штрафной, заставив Наваса переводить мяч на угловой. И этот удар выглядел ничуть не менее опасным, чем аналогичная дальняя попытка поразить цель в исполнении Крооса несколькими минутами ранее.

На предпоследней минуте основного времени матча заполненные "Лужники" на мгновение замерли, когда после навеса Одриосолы Мариано Диас головой пробил, казалось, наверняка. Но удача не отвернулась от армейцев — мяч угодил в штангу. На четвертой добавленной минуте ситуация повторилась — только удар пришелся мимо ворот. Затем последовала горячая концовка — с двумя кряду желтыми карточками Акинфеева и вынужденным дебютом в Лиге чемпионов молодого голкипера Георгия Кырнаца. Но в итоге ЦСКА победу не упустил. Вы могли такое себе представить еще пару месяцев назад?», — спрашивает корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Никола Влашич Полузащитник ЦСКА Я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно. Наши молодые игроки сыграли смело, мы пытались контратаковать, жаль, что было мало моментов. Но мы старались и сыграли хорошо.

И все-таки чуда не произошло

ЦСКА обыграл не самый мощный «Реал» twitter.com/pfc_cska

«Восхищаясь триумфом российского клуба, нам нужно быть честными с самими собой, определяя других выдающихся футболистов "галактикос". Суперзвезд в этой команде еще четверо. И если Модрич вышел в "Лужниках" хотя бы на замену, то Рамос, Марсело и Бэйл отдыхали дома. Все остальные, от Бензема и Асенсио до Крооса и Варана, — крепкие, стержневые футболисты высокого класса, но собранную из них команду не назовешь великой.

Нет ничего чудесного и в том, что обновленный ЦСКА показывает настолько мощный футбол. А предсезонные сомнения — ну что ж, это только наши проблемы. Пора уже свыкнуться с тем, что Гончаренко — топ-тренер по соотношению вложений и результатов. Он обыгрывал "Баварию" с белорусским БАТЭ, создавал базу для "Уфы", выводил ЦСКА в Лигу чемпионов — и везде его возможности были ограничены. Да, мы пока не знаем, как бы он работал с неисчерпаемыми финансами, большими и сложными мастерами, под давлением огромных целей, но выжимать такие сенсации, как во вторник с "Реалом", — это, вообще-то, его европейская визитная карточка», — пишет журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров. 0