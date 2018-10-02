ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет матча 1:0, обзор голов

Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Никола Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.
На 28-й минуте «Реал» мог отыграться: Каземиро после флангового прохода попал в штангу. В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.
Весь второй тайм «Реал» методично проводил атаку за атакой на ворота ЦСКА, но ничего серьезного создать так и не смог.
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На пятой добавленной минуте главный арбитр удалил с поля Игоря Акинфеева за излишние споры. Голкипер получил две желтые карточки за 10 секунд. На поле вышел Георгий Кырнац — это его дебют за основную команду ЦСКА.
На матче ЦСКА — «Реал», проходившем в «Лужниках», было 71 811 зрителей.
В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.
В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0