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    ЦСКА удержал победу над «Реалом» при 70 тысячах зрителей

    ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В Москве ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 1:0.

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Никола Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.

    На 28-й минуте «Реал» мог отыграться: Каземиро после флангового прохода попал в штангу. В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.

    Весь второй тайм «Реал» методично проводил атаку за атакой на ворота ЦСКА, но ничего серьезного создать так и не смог.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На пятой добавленной минуте главный арбитр удалил с поля Игоря Акинфеева за излишние споры. Голкипер получил две желтые карточки за 10 секунд. На поле вышел Георгий Кырнац — это его дебют за основную команду ЦСКА.

    На матче ЦСКА — «Реал», проходившем в «Лужниках», было 71 811 зрителей.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    ЦСКА (Россия) — «Реал Мадрид» (Испания) 1:0 (1:0, 0:0)
    ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Ефремов, 65), Ахметов, Обляков (Кырнац, 90), Бийол, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78)«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Регилон, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Кроос, Каземиро (Модрич, 58), Васкес (Диас, 58), Себальос, Асенсио, БенземаГол: 1:0 — 2 ВлашичПредыпреждения: Бийол (66), Обляков (90), Акинфеев (90)Удаление: Акинфеев (90)

    В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.

    В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0

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