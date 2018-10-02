ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет матча 1:0, обзор голов

В Москвеобыграл мадридскийв матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Никола Влашич UEFA 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Никола Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.

На 28-й минуте «Реал» мог отыграться: Каземиро после флангового прохода попал в штангу. В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.

Весь второй тайм «Реал» методично проводил атаку за атакой на ворота ЦСКА, но ничего серьезного создать так и не смог.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На пятой добавленной минуте главный арбитр удалил с поля Игоря Акинфеева за излишние споры. Голкипер получил две желтые карточки за 10 секунд. На поле вышел Георгий Кырнац — это его дебют за основную команду ЦСКА.

На матче ЦСКА — «Реал», проходившем в «Лужниках», было 71 811 зрителей.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G ЦСКА (Россия) — «Реал Мадрид» (Испания) 1:0 (1:0, 0:0) ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев (Ефремов, 65), Ахметов, Обляков (Кырнац, 90), Бийол, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78)«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Регилон, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Кроос, Каземиро (Модрич, 58), Васкес (Диас, 58), Себальос, Асенсио, БенземаГол: 1:0 — 2 ВлашичПредыпреждения: Бийол (66), Обляков (90), Акинфеев (90)Удаление: Акинфеев (90)

В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.

В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0