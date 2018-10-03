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    Акинфеев получил две желтые карточки за одну минуту

    За что удалили Акинфеева в матче с «Реалом»

    ЦСКА Футбол России Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов
    В матче 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» (1:0) в компенсированное время с поля был удален капитан москвичей Игорь Акинфеев.

    Игорь Акинфеев покидает поля «Лужников» после удаления в матче с «Реалом»
    Игорь Акинфеев покидает поля «Лужников» после удаления в матче с «Реалом»
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    На 94-й минуте Акинфеев эмоционально высказал арбитру свое недовольство действиями игрока «Реала» Рафаэля Варана. Овидиу Хацеган из Румынии показал за это голкиперу желтую карточку.

    Однако это еще больше раззадорило Акинфеева, который тут же получил от рефери и вторую желтую. Акинфеев был удален с поля.

    У ЦСКА оставалась одна замена, на поле вместо Ивана Облякова вышел 20-летний Георгий Кырнац. Он отыграл около минуты, это его дебют за основную команду «красно-синих».

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    В следующем туре ЛЧ ЦСКА предстоит ехать в Рим к «Роме». Этот матч Акинфеев точно пропустит. Будет ли дисквалификация только на один матч или больше — решит дисциплинарный комитет УЕФА в ближайшие дни. 1

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