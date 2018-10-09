Уик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны»

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: проигравших нет

Мы много ждали от матча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», но получили крайне мало. Впрочем, не нужно сильно напрягаться, чтобы объяснить нулевую ничью как положительный исход и для Юргена Клоппа, и для Пепа Гвардиолы.

Клопп может сказать, что после слабого выступления в Неаполе этот результат демонстрирует сильную ментальную сторону его подопечных — они способны отходить от неудач. Да и к тому же 20 очков после восьми матчей — при том, что уже сыграны матчи против «Челси», «Тоттенхэма» на выезде, а также против «Ман Сити» дома — это далеко не плохой показатель. Особенно если учитывать, что «красные» еще и выступают в сложнейшей группе в Лиге чемпионов.

Пеп в то же время может сказать, что его подопечные избежали поражения (в отличие от прошлого года), а если бы Рияд Марез не пробил с пенальти выше ворот, они бы и вовсе взяли три очка. К слову, при всей критике касательно выбора именно Мареза для исполнения пенальти, стоит отметить, что его процент забитых пенальти был лучше (3 из 7), чем у Габриэля Жезуса (1 из 3). А Давид Сильва брал на себя исполнение пенальти шесть лет назад и также не забил его).

Оба тренера окажутся правы. Единственные проигравшие в этой ситуации — нейтральные болельщики, которые хотели больше веселья. Тем не менее, мы бы предположили, что Гвардиола прямо сейчас немного лучше, чем Клопп.

«Ливерпуль» — «Ман Сити» twitter.com/lfc

У Роберто Фирмино был сложный матч. А когда такое происходит, то, как правило, вся атакующая тройка выглядит неубедительно. И учитывая отсутствие креатива в центре поля, для «Ливерпуля» это все становится проблемой в матчах против команд, которые садятся глубоко.

Может быть, «Ливерпулю» еще предстоит выжать все лучшее из Наби Кейта, или необходимо использовать в определенных моментах Джердана Шакири, или, может, команде поможет прибавить возвращение Адама Лалланы. В любом случае Клопп наверняка захочет придумать план Б, с которым у команды сможет появиться больше изобретательности.

Что касается «Ман Сити», то в первом тайме возникало ощущение, что что Бернарду Силва и Давид Сильва играли почти на одной линии с Фернандиньо, который располагался лишь в нескольких метрах перед центральными защитниками. Плотность в центре поля работала, сдерживая Фирмино и серьезно ограничивая атакующую мощь «Ливерпуля».

Если вам удается сделать это, не упаковывая свой состав «головорезами» в центре поля — это очень ценное качество. Подобное мы нечасто видели в прошлом сезоне, особенно в Европе. Это говорит об умении обороняться, быть терпеливыми, а также о способности варьировать стиль игры команды, не прибегая к перестановкам в составе. За подобным не очень весело наблюдать, но в сезоне у команды будут такие матчи, когда это качество будет бесценным.

Ковачу нужно быстро исправлять ситуацию

Субботний кошмар — 0:3 на своем поле от «Боруссии» из Менхенгладбаха — привел к тому, что под руководством Нико Ковача «Бавария» не может выиграть уже в четырех матчах подряд. И здесь нужно отметить то, что после семи матчей «Бавария» идет в Бундеслиге лишь на шестом месте, на 4 очка отставая от лидера. У мюнхенцев — 13 очков, 12 забитых голов и 8 пропущенных.

Год назад Карло Анчелотти был уволен после шести матчей Бундеслиги. Тогда команда также набрала 13 очков (но сыграв на матч меньше), забила 14 голов и пропустила 5 мячей. И да, тогда «Бавария» шла на третьем месте, отставая от лидера на 3 очка.

Ждет ли Ковача та же участь? Есть ощущение, что нет. По крайней мере, не прямо сейчас. Увольнение тренера спустя 11 матчей будет серьезным унижением для тех парней, которые его наняли на работу. Но что-то определенно должно измениться.

Нико Ковач twitter.com/FCBayern

Схема Ковача 4-1-4-1 с Тьяго Алькантарой в роли единственного (!) оборонительного полузащитника работает только в том случае, если четверка атакующих хавбеков пашет на полную и грызет землю. Это непростое требование, когда речь идет об Арьере Роббене, Томасе Мюллере, Леоне Горецке и Хамесе Родригесе. Если «Бавария» действует не энергично и не согласованно, то четверка ее защитников тут же подвергается серьезному воздействию. Что и происходило в эти выходные.

Ковачу стоит задуматься над этим, или «Баварии» придется задуматься о Коваче и подыскать нового тренера.

Моуринью не обезопасил себя

Моуринью не спас свою работу из-за камбэка «МЮ» в матче против «Ньюкасла» в субботу (3:2). В любой уважающей себя организации решения не должны приниматься на основе лишь последнего результата. Если вы верите в то, что «МЮ» прогрессирует под руководством Моуринью — или хотя бы просто хотите выкроить время, чтобы подыскать другую кандидатуру на замену — тогда вы держите его в команде, независимо от одного результата. Если же вы считаете, что ничего уже нельзя исправить, тогда вы избавляетесь от тренера.

Хаотическое выступление, по ходу которого команда сперва проигрывает 0:2 уже на старте матча, опытный правый защитник совершает две критические ошибки, а уже на 19-й минуте центрального защитника меняет полузащитник, затем бросает все на кон и побеждает только потому, что обладает необходимой огневой мощью. Игра «Манчестер Юнайтед» — это не то, что внушает уверенность.

Никто не купится на послематчевые слова Моуринью об испуге и расстроенных чувствах его игроков, а также жалобы на «злобность» в футболе. Ты — главный тренер «МЮ», ты уже руководил топ-клубами до этого, ты прекрасно знаешь, что одна из причин, по которой тебе платят 25 миллионов в год — это то, что игроки считают, что ты хорош в разделении ответственности, когда команда, с которой ты работаешь каждый день и которой объясняешь все, не дотягивает.

Худшее, что люди говорили о Моуринью в «МЮ» — это то, что он совершает ошибки, играет в невзрачный футбол и добивается слабых результатов. Можно соглашаться или нет, ссылаясь на смягчающие факторы, которые Моуринью озвучит, когда его уволят («плохие игроки», «плохие судьи», «плохой Вудворд», «плохие Глейзеры», «плохие СМИ»), но суть в том, что это не равняется злобности.

Странное судейство

Есть одна деталь из матча «МЮ», о которой могли забыть. За пять минут до конца первого тайма, когда «Ман Юнайтед» уступал со счетом 0:2, мяч после штрафного от Джонджо Шелви попал в руку Эшли Янгу, который стоял в стенке. Это мог быть пенальти, а мог не быть пенальти (классическая ситуация из ряда «Я видел, что такие ставили»), но что удивительно, так это то, что рефери Энтони Тэйлор даже не назначил угловой.

Может быть, он считает, что Шелви настолько плох в исполнении штрафных, что просто отправил мяч куда-то в сторону — примерно на расстояние девяти метров от штанги. Единственное этому логичное объяснение — Тэйлор смотрел куда-то в другую сторону, скорее всего, следил за тем, чтобы никто не фолил в штрафной.

Но ведь рефери должны быть готовы к таким ситуациям и должны знать, где расположится так, чтобы иметь лучший обзор ситуации? И, конечно же, у них есть три ассистента (два лайнсмена и четвертый арбитр), которые уделяют достаточное внимание игре и могут увидеть, что мяч попадает в стенку и летит на угловой, ведь так? Чем же занимались все эти парни?

У «Реала» все наладится с возвращением Иско

Мы уже ставили под сомнение то, что у «Реала» не было повода для паники после поражения от ЦСКА на неделе. Мнение автора не изменится и после субботнего поражения от «Алавеса», даже несмотря на четырехматчевую серию команды без голов — такая за 116-летнюю историю была у «Реала» лишь дважды.

«Алавес» — «Реал» twitter.com/realmadrid

«Реал» не был великолепен, но и «Алавес» непростой соперник — у них теперь столько же очков, сколько и у мадридцев. Травмы защитников «Реала» все еще дают о себе знать, как и отсутствие Иско. Он является ключевым элементом в задумках Лопетеги.

Хэдлайнер Мбаппе и командный ПСЖ

ПСЖ разгромил «Лион» — 5:0, а Килиан Мбаппе стал главным хедлайнером. И это справедливо, когда игрок забивает четыре гола за 13 минут, доводит количество мячей за сезон до десяти, а ведь ему еще нет и двадцати. По правде говоря, Мбаппе мог забить шесть или даже семь — настолько он доминировал в этом матче.

Килиан Мбаппе twitter.com/psg_inside

Но в то же время стоит сказать, что ПСЖ выглядел как единое целое. Не просто команда, а команда Томаса Тухеля. И они играли так против «Лиона» — возможно, самого серьезного оппонента наряду с «Ливерпулем» к этому моменту. Да еще и оставшись вдесятером в первом тайме.

ПСЖ уже оторвался от преследователей на 8 очков. Два матча против «Наполи» и ответная игра с «Ливерпулем» дадут ответ на вопрос, чего они по-настоящему стоят.

У «Барсы» свои проблемы

У «Барселоны» свои проблемы — четыре матча без побед, которые разбавила только победа на «Уэмбли» над обескровленным травмами «Тоттенхэмом». Не хочется преувеличивать значимость ничьей на «Месталье», хотя одна победа в восьми матчах Ла Лиги является серьезной статистикой. Но у Эрнесто Вальверде определенно много работы.

Луис Суарес не забивал уже больше 500 минут, и, что более важно — он в плохой форме. Но также нужно сказать и о защите — с сентября «Барса» лишь раз сохранила свои ворота сухими в восьми матчах. Жерар Пике не был хорош, ну а Томас Вермален остается Томасом Вермаленом — четвертым по силе центральным защитником команды.

«Юве» доминирует

Идеальный старт «Ювентуса» продолжается — они выиграли десять матчей из десяти, легко обыграв «Удинезе» (2:0). Их оппонент сосредоточился на обороне, но этот «Ювентус» может превзойти вас физически — с мускулами Криштиану Роналду и Родриго Бентанкура. Бентанкур продемонстрировал, что может быть элементом ротации в полузащите, Дибала был эффекттивен, а Жоау Канселу продолжает бороздить всю правую бровку.

Игроки «Ювентуса» twitter.com/juventusfc

Другие: победная серия «Арсенала» и великолепный Алькасер

«Арсенал» обыграл «Фулхэм» (5:1) и довел свою победную серию до девяти матчей. Дортмундская «Боруссия» в драматичном стиле сохранила лидерство в Бундеслиге — в невероятном матче против «Аугсбурга» они выиграли со счетом 4:3, забив победный гол на шестой добавленной минуте. Пако Алькасер оформил хет-трик, забив свой седьмой гол за 174 минуты на поле в этом сезоне. Немногие ожидали, но после победы над «Сельтой» со счетом 2:1 «Севилья» вышла в лидеры Ла Лиги, а «Атлетико» понемногу возвращается в колею — подопечные Диего Симеоне минимально обыграли «Бетис» благодаря голу Анхеля Корреа. 0