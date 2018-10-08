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    Единственная надежда «Барселоны» — Месси

    Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»

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    Накануне в рамках восьмого тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» на выезде со счетом 1:1. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.
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    «Барселона» должна быть довольна ничьей

    «После того, как "Барселона" выиграла в первых четырех турах Примеры, было похоже на то, что она двигается по пути защиты чемпионского титула, но серия из четырех матчей без победы — самой длинной с апреля 2016 года — уплотнило борьбу наверху турнирной таблицы. К счастью для "блауграна", "Реал" потерял форму в это же время, тогда как "Атлетико" отошел от медленного старта, заняв третье место. После восьми туров только два очка разделяют топ-шестерку, и пока каталонский и мадридский клубы ожидают возвращения на былые позиции, "Севилья" взобралась на вершину», — констатирует Джейми Смит в отчете Goal.com об игре.

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    • «Подопечные Эрнесто Вальверде могли легко проиграть этот поединок, и будь "Валенсия" точнее в завершающей фазе атак, в первую четверть часа она могла повести с разницей в два или три мяча, но Лионель Месси повел партнеров за собой к ничьей благодаря привычно блестящему для себя голу. Между тем, левантийцы выиграли в этом сезоне только один раз, и это во многом объяснимо, если учесть, как коллектив реализовывает свои моменты. Так, Миши Батшуаи, который отметился лишь одним голом в Примере после перехода из "Челси", мог оформить хет-трик».

    «Барселона» сильно зависит от Месси

    «Это большая мечта президента Ла Лиги Хавьера Тебаса: большая конкуренция в борьбе за титул, в которой участвуют "Барселона" и "Реал", но не только они. Новый телевизионный контракт выровнял класс команды, и теперь середняки стали более конкурентоспособными. Жизненный путь же наставника "Реала" Хулена Лопетеги теперь лежит через Барселону», — рассуждает в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

    «Каталонцы набрали только три очка из 12-ти. Но по крайней мере рулевой "блауграна" Эрнесто Вальверде может указать на превосходный матч против "Тоттенхэма" в качестве противовеса форме команды в Примере. Воскресным вечером на "Месталье" было снова очевидно, что эта "Барселона" — это Лионель Месси и больше ничего».

    «Барселону» подводят проблемы в обороне

    «Хотя гостям не хватало остроты в завершающей стадии, и временами они выглядели предсказуемо во втором тайме, им удалось избежать угрозы поражения и установить контроль над игрой, тогда как Артур снова проявил себя хозяином центра поля, в то время, как Нелсон Семеду продолжает прогрессировать на позиции правого защитника. Тем не менее, критики каталонцев теперь будут говорить, что впечатляющая победа над "Тоттенхэмом" была случайностью. Больше очков — против "Жироны", "Леганеса", "Атлетика" и "Валенсии" — было потеряно в Примере», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

    «Из-за этого команду обошла "Севилья", а общая нехватка качества в игре "Барселоны" теперь делает эти осечки еще более неприятными, ведь главная проблема заключается в слишком большом количестве пропущенных мячей. Смущает и отказ Вальверде использовать во втором тайме свой резерв. Он даже не шелохнулся до 80-й минуты, когда наконец выпустил Усмана Дембеле и Рафинью, но по сути те так и не получили шанс себя проявить».

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    • Вальверде не доверяет резерву «Барселоны»

    «Самое худшее для каталонцев — это то, что они, похоже, считают ничью хорошим результатом. Несмотря на преимущество в контроле мяча во второй половине, они не рисковали как на поле, так и за его пределами, если говорить о заменах. Вальверде снова не прибегал к заменам, пока не стало слишком поздно», — убежден на страницах Marca Луис Рохо.

    «Он не доверяет своей скамейке, и это может нанести ущерб команде во второй части сезона. Так, Артуро Видаль подписывался как раз для таких матчей, когда нужно засучить рукава и выгрызть победу. Против "Валенсии" чилиец не получил даже минуты на поле — возможно, из-за его критики в соцсети». 0

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