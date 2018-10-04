«Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разобралась на выезде с «Тоттенхэмом» со счетом 4:2. Приводим самые интересные мнения из СМИ по этому поводу.

Месси затмил всех вокруг

«Тяжело винить "Тоттенхэм" за такое выступление, ведь как можно оценивать этом поединок, если один игрок в лице Лионеля Месси имеет столь значительный эффект на игру, заставляя сверкать своих партнеров этими божественными маленькими вспышками? "Шпоры" подошли к матчу сильно обескровленными, без своего плеймейкера Кристиана Эриксена, мотора команды Мусы Дембеле, лучшего опорника Эрика Дайера и лучшего защитника Яна Вертонгена. Столкнувшись с соперником, который может позволить себе оставить футболистов на 130 млн фунтов в запасе, тогда как весь основной состав хозяев стоит только 15 млн фунтов, лондонцы хорошо играли во втором тайме, и, возможно, в меньшинстве отчетов об этом поединке они даже стали моральными победителями этой игры, если бы не Месси», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Но аргентинец, кажется, мало что оставил оппонентам для своего спасения (это были его 21-й и 22-й гол против представителей английской Премьер-лиги) — это был вечер, во время которого его передачи и касания мяча у чужих владений были лучшими, которые когда-либо видели в этой стране. Теперь у "Тоттенхэма" сложное положение в группе B, пока сезон будет ускоряться, и "Барселона", возможно, еще будет терять очки, но нам следует ценить эти драгоценные моменты, когда искры блестящего выступления одного исполнителя затмили все вокруг».

Обескровленный «Тоттенхэм» заслужил уважение

«Весьма примечательно то, что при всем своем упорстве и твердости, "Шпоры" не сдавались до 90-й минуты, хотя судьба матча уже была ясна. Настолько его превзошла "блауграна", или же скорее Месси, что меньшие коллективы терпят крах. И то, что подопечные Маурисио Почеттино сумели создать проблемы сопернику во втором тайме, несмотря на то, что у них не было половины команды, достойно восхищения», — утверждает в отчете The Telegraph о поединке Джейсон Бёрт.

«Это значит, что хотя в двух стартовых турах группового раунда у них нет очков, и они уступают шесть очков каталонцам и миланскому "Интеру", надежда все еще есть. У представителя АПЛ еще два спаренных матча против ПСВ, которые нужно выиграть, чтобы все еще бороться за место в плей-офф, но для ошибки места уже нет. Действуя без Эриксена, Деле Алли, Вертонгена, Дембеле и Сержа Орье, которые травмированы, силы "Шпор" были слишком напряжены, из-за чего так рано они попросту иссякли».

Вальверде успешно пересмотрел тактику «Барселоны»

«После потери очков в Примере против "Жироны", "Леганеса" и "Атлетика" по поводу "Барселоны" появились вопросы, но накануне на них были даны ответы, а местами "блауграна" выдала свою лучшую игру в сезоне. С четырьмя полузащитниками гости контролировали игру, где Артур впечатлил особенно, а голод Месси за победой в Лиге чемпионов получил свое подтверждение. Теперь в его активе пять голов в двух матчах», — отмечает в материале ESPN Сэмюэл Марсден.

«Тем не менее, хотя каталонцы вернулись к своим корням, что было видно на протяжении большей части матча, ее оборона все еще медлительна. Тем самым они позволили лондонцам дважды вернуться в игру, а значит чемпион Испании пропускает уже четыре поединка кряду. Но нужно отдать должное наставнику гостей Эрнесто Вальверде: после трех матчей без побед и давление со стороны медиа, он сделал выводы и усадил в запас Усмана Дембеле в пользу Артура, а также большему контролю мяча».

Артур заслужил играть в основе «Барселоны»

«Появление бразильца в основе "Барселоны" вместе с Иваном Ракитичем, Серхио Бускетсом и Филипе Коутиньо в средней линии было неожиданным, но это усилило центр поля и сделало этот план на игру успешным, несмотря на проблемы в обороне после перерыва. Рулевой "блауграна" использовал схему 4-3-3, которая перестраивалась на 4-4-2, когда нужно было укрепить защиту, что имело место быть во второй половине матча. Право на то, что действовать впереди между линиями и атаковать, получил Коутиньо», — пишет на страницах Marca М. Кармен Торрес.

«Бразилец забил свой первый мяч за каталонцев в Лиге чемпионов, тогда как раньше именно присутствие на поле Дембеле мешало ему отыскать путь к взятию чужих ворот. Вальверде предоставил шанс Артуру, который уже провел пять поединков клуба из девяти, но из них сыграл в старте только в двух — против "Севильи" в Суперкубке Испании и "Жироны" в Примере. Центрхав показал, что у него есть то, что нужно, чтобы выходить в основе благодаря своей твердости и умению обострить развитие наступления». 0