Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе

Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь попали в передрягу, притом в более серьезную, чем та, которая случилась летом 2016 года — после чемпионата Европы во Франции футболисты засветились в Монте-Карло, где под гимн России употребляли дорогие спиртные напитки, курили кальян и танцевали на столах.

В этот раз ситуация куда более неприятная: футболисты поучаствовали в избиении человека. Мы решили собрать всю известную на данный момент информацию.

Десятилетие дружбы

На минувших выходных, 7 октября, «Зенит» на своем поле принимал «Краснодар» в рамках десятого тура чемпионата России. Победу со счетом 2:1 одержали «сине-бело-голубые», за которых весь второй тайм отыграл Александр Кокорин.

Павел Мамаев и вовсе провел на поле все 90 минут, да еще и забил гол с пенальти, возродив на некоторое время интригу в центральном матче тура.

По завершению встречи многие представители «Зенита» и «Краснодара» отправились в расположение своих национальных команд, но только не Кокорин и Мамаев, которых Станислав Черчесов на сбор не позвал.

Впрочем, футболисты вряд ли сильно расстроились по этому поводу, ведь у них уже были планы на ближайшие дни. Они решили отметить десятилетие дружбы, поэтому отправились в Москву.

Избитый чиновник

На следующий день, 8 октября, телеграм-канал Mash опубликовал сенсационную новость: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве. По информации источника, футболисты в компании друзей прибыли в одно из кафе, чтобы позавтракать, но вели себя слишком шумно.

Персонал пытался успокоить друзей, но им это не удалось. Потом им сделал замечание постоянный клиент кофейни — московский чиновник, которого в итоге избили, в том числе стульями.

Чиновником оказался Денис Пак, руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Кокорин и Мамаев его не только избили, но и оскорбляли, называли его китайцем и советовали уехать к себе на родину.

Как сообщил адвокат Дениса Пака, у его клиента сотрясение мозга и ушиб левой руки. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.

Геннадий Удунян Адвокат Дениса Пака Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные — их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «хулиганство».

Более того, в драке с футболистами пострадал гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. «НАМИ» — ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения.

Андрей Гармай Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.

По информации того же телеграм-канал Mash, Кокорин и Мамаев предлагали пять миллионов рублей за видео с дракой из кофейни. С соответствующим предложением якобы выступили их друзья, приехавшие в заведение спустя два часа после инцидента. Однако на тот момент Пак уже завладел видеозаписью, которая вскоре появилась в интернете.

Кокорин и Мамаев избивают чиновника

Среди близкого круга игроков первой на инцидент отреагировала жена Павла Мамаева, которая извинилась, заявив, что Александр и Павел были пьяны.

Алана Мамаева Жена Павла Мамаева Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.

Пострадавший водитель

На этом, как выяснилось, приключения футболистов не закончились. Точнее, они начались значительно раньше — еще в вагоне поезда «Сапсан». В одном поезде с ними ехал блогер Данила Поперечный, который заявил, что игроки «люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло».

По приезде в Москву Кокорин и Мамаев напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он рассказал, что его били так, что «кровь хлестала из ушей».

Ольга Ушакова Ведущая Первого канала Я пострадала только материально. Ущерб сложно оценить, еще не отмыли машину — тогда станет понятно. В машине и снаружи, и в салоне кровь. Шофер, получив тяжелую травму головы, пытался затереть кровь, везде разводы кровавые. А еще на боку сильная вмятина — видимо, шофера ударили о корпус авто.

Позже мать избитого водителя рассказала, что у сына закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

Раиса Соловчук Мать Виталия Соловчука Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо. Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел. Все случилось с 8 до 9 утра, не знаю, кто вызывал полицию и скорую. Они начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть: поцарапана машина или нет. Она стоит 30 тысяч долларов или больше. И это было даже не замечание, если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то — машину.

Кокорин и Мамаев избили водителя известной телеведущей

Реакция общественности

Очевидно, что абсолютное большинство людей, связанных с футболом, осудили поведение Кокорина и Мамаева.

Так, министр спорта Павел Колобков заявил, что зачинщики драки, вероятно, больше никогда не сыграют за сборную России.

Павел Колобков Министр спорта РФ В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что случившееся вызывает у него боль, ведь Кокорин подавал большие надежды.

Сергей Силкин Бывший главный тренер «Динамо» Раньше за ним подобного не замечалось, он был обычным скромным парнем. Но за последние несколько лет с ним было много негативных эпизодов. Сейчас его обвиняют в нападении на людей. Не знаю, сколько нужно «звонков», чтобы понять, что ты обычный человек и должен спокойно вести себя в обществе, в каком бы состоянии ни находился. Тем более он восстановился от тяжелой травмы, только начал играть и приносить пользу «Зениту». Теперь ему будет явно не до игры — избежать бы реального наказания. Вывод тут напрашивается один: человек не умеет отдыхать. Правоохранительные органы должны детально разобраться в этом деле. Если заслужил наказание, то должен быть наказан. Он подавал большие надежды, и то, что с ним произошло, вызывает у меня боль.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и вовсе сказал, что Кокорин и Мамаев предали свою профессию.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Российский футбол — это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию.

А что же клубы? Первым отреагировал «Краснодар», который практически мгновенно осудил насильственные действия.

Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка. Заявление «Краснодара»

Позже председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, что «Краснодар» начал процесс расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Виктор Березов Председатель палаты по разрешению споров РФС В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше. От «Зенита» подобных заявлений не поступало.

Действительно, «Зенит» в этом вопросе решил не делать быстрых и резких заявлений, но все же пообещал наказать виновника.

То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно. Заявление «Зенита»

Если оба клуба расторгнут контракты с футболистами без компенсаций, что вполне вероятно, то Кокорин и Мамаев в сумме недополучат почти 5,5 миллиона евро, которые должны им выплатить по текущим договорам.

Глава РПЛ Сергей Прядкин, к слову, выразил уверенность в том, что теперь ни один российский клуб не захочет видеть в своем составе провинившихся игроков.

Сергей Прядкин Глава РПЛ Безобразное поведение, которое не красит игроков. Обсуждал ситуацию с руководителями футбольного сообщества, клубов. Реакция одна — это удар по репутации не только самих игроков, их клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола. После чемпионата мира мы видим, что появилось много новых болельщиков, дети пошли в секции. Сейчас сборная в Калининграде, к игрокам очень позитивное отношение, которое можно поколебать такими историями. Действия Мамаева и Кокорина не должны оставаться безнаказанными. Мы свою позицию обозначили в заявлении лиги. Это, конечно, произошло не на базе, не на поле, а в городе. Но футболисты обязаны следить за собой, показывать примеры поведения. А здесь мы видим вопиющие факты, за которые надо очень сурово наказывать. На 99 процентов уверен, что российские клубы не будут предлагать им контракты.

Наказание по закону

Не будем забывать, что Кокорину и Мамаеву грозят не только футбольные санкции, ведь они нарушили закон. Это значит, что им грозит даже уголовное наказание.

После нападения на Дениса Пака полиция возбудила дело по статье 116 («Побои», от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет). По факту нападения на водителя также возбуждено уголовное дело по той же статье 116.

Впрочем, полиция ведет следственные действия, так что статья может быть переквалифицирована на более суровую. Например, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет лишения свободы).

В ближайшее время ожидается допрос футболистов со стороны правоохранительных органов. Также представитель Кокорина и Мамаева заявил, что игроки выступят с заявлением по поводу случившегося. Очень интересно, как они объяснят свое поведение. 0