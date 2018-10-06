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    Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании

    Рассказываем все подробности скандала вокруг звездного португальца

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Спонсоры португальца насторожились, стоимость акций «Ювентуса» падает, а самому футболисту могут грозить не только финансовые и репутационные убытки, но даже и тюремный срок.
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    Что случилось?

    На прошлой неделе 34-летняя американка Кэтрин Майорга выступила с обвинениями в адрес Криштиану Роналду. Девушка заявила, что в 2009 году Криштиану изнасиловал ее в Лас-Вегасе, пригласив к себе в номер после одной из вечеринок.

    Информацию опубликовал немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, в январе 2010 года Роналду заплатил Майорге, которая в 2009 году подавала заявление в полицию, но не раскрывала имя насильника, 375 тысяч долларов за молчание.

    «У нас были сотни документов из разных источников: электронные письма, медицинские заключения и полицейские протоколы. Мы восстановили ход событий», — отметили в Der Spiegel.

    Получив деньги, Майорга обязалась не разглашать любую информацию по данному делу, молчала почти десять лет, однако теперь нарушила договор с юристами Роналду. Ее вдохновила на откровения волна #MeToo (хэштег, под которым женщины рассказывают свои истории о пережитом сексуальном насилии).

    Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга

    За нарушение соглашения Майорга должна была бы вернуть полученные деньги обратно, что также стало известно СМИ — в руках журналистов появилась соответствующая переписка Роналду с адвокатом.

    Теперь полиция Лас-Вегаса возобновила расследование, так как девушка предоставила новую информацию. По законам штата Невада, за изнасилование можно получить пожизненный срок.

    Адвокаты Майорги, которые подали иск в окружной суд Невады, сейчас требуют от Роналду возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов. У португальца есть 20 дней, чтобы дать ответ. Известно, что он нанял звездного юриста — Дєвида Чесноффа, который отстаивал интересы Леонардо Ди Каприо, Майка Тайсона, Андре Агасси и многих других.

    Также адвокаты уверяют, что в их распоряжении есть доказательства того, как Роналду признавался своим адвокатам в том, что Майорга отказывалась от полового акта, произнося слова «нет» и «стоп».

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    • Что сказал Роналду?

    Сам футболист все отрицает. Точнее — не все, а то, что вступал в интимную связь с девушкой против ее согласия. В остальном же португалец называет рассказанное Майргой ложью.

    «Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени», — сказал португалец.

    «Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование — отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю и кем я являюсь. Как бы сильно мне не хотелось очистить свое имя, я не собираюсь кормить СМИ скандалами, которые создали люди, желающие пропиарить себя за мой счет. Я с чистой совестью жду результатов расследования», — также написал португалец в соцсетях.

    Однако, что бы ни говорил сейчас Роналду, очевидно, что из-за этой истории ему придется понести как финансовые, так и репутационные убытки.

    Роналду не вызван в сборную из-за этого?

    В СМИ появилась информация о том, что Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца года из-за обвинений в изнасиловании. Однако здесь, похоже, закралась ошибка. Во всяком случае серьезные иностранные источники не называют обвинения причиной невызова.

    Так, по данным O Jogo, решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем. Роналду хочет сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе» и попросил не вызывать его в сборную в этом году.

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    • Сантуш, комментируя невызов Роналду, как бы подтвердил это, не касаясь темы изнасилования.

    «Мы провели трехстороннюю беседу, в которой приняли участие президент федерации, игрок и тренер. Мы пришли к выводу, что Роналду не будет вызван сейчас и в ноябре. Но он всегда выражал готовность играть за Португалию», — сказал тренер.

    Фернанду Сантуш
    sefutbol.com

    Как отреагировали спонсоры?

    Очевидно, что обвинения в изнасиловании серьезно встревожили крупные компании, с которыми сотрудничает Роналду.

    Так, Nike, лицом которого португалец является с 2013 года, выступил с заявлением. «Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», — отметили в компании.

    Криштиану Роналду
    instagram.com/cristiano

    ЕА Sports (португалец является лицом FIFA 19) и вовсе решил убрать изображение Роналду из социальных сетей. В частности, в Twitter EA Sports FIFA заменили баннер с изображением Роналду на логотип FIFA 19 и отзывы о ней. Кроме того, фото с Роналду исчезли с сайта EA Sports.

    «Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», — сказали в компании.

    Страница FIFA 19 в Twitter

    Как это повлияет на «Ювентус»?

    Обвинения Майорги значительно повлияли на стоимость акций «Ювентуса». Так, в минувшую пятницу стоимость ценных бумаг стала ниже предыдущего показателя почти на 10%, снизившись до 1,19 евро. Эксперты говорят, что это еще не предел.

    Стоит отметить, что такого падения акций на бирже (- 9.92%) у «Ювентуса» не было со времен ссылки в Серию B.

    Интересно, что сам Роналду ранее спровоцировал рекордный рост стоимости акций — когда перешел в «Юве» из «Реала».

    Как португальца поддержали в клубе и сборной?

    В «Ювентусе» и сборной Португалии выступили со словами поддержки в адрес Роналду.

    Криштиану Роналду
    twitter.com/juventusfc

    «В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в "Ювентусе". События, предположительно произошедшие почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Его разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», — отметил официальный Twitter «Ювентуса».

    «Я всегда поддерживаю своих игроков, но тут дело не только в солидарности. Роналду публично заявил, что расценивает это преступление как отвратительный акт, он подтверждает, что невиновен в том, в чем его обвиняют. Я хорошо знаю Криштиану и абсолютно уверен, что он не совершил бы такого преступления», — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. 0

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