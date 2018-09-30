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    Пока что лучший матч Роналду в «Ювентусе»

    Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Наполи»

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    В рамках седьмого тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл на своем поле «Наполи» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поединку.
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    Беспощадность Манджукича оказалась решающей

    «Несмотря на итоговый результат, против главного конкурента "Ювентус" играл несколько хуже своего лучшего выступления. Разницей между соперниками стала беспощадность, которую мастерски продемонстрировал Марио Манджукич. "Наполи" отлично провел старт сезона, выиграв пять из шести матчей перед этим поражением, но все еще должен прибавить во многих аспектах, чтобы соответствовать чемпиону», — убежден Гай Аткинсон в отчете Goal.com о поединке.

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    • «Тем временем, любые мысли по поводу того, что 32-летний хорват может быть не настолько эффективным, как когда-то, были опровергнуты в этом сезоне. Два мяча, которые он забил, стали его третьим и четвертым в текущем розыгрыше Серии А, что на один больше, нежели у его более титулованного партнера по атаке Криштиану Роналду. "Адзурри" же погубило удаление Мариу Руи, до которого неаполитанцы еще были в игре».

    «Ювентус» слишком силен даже для «Наполи»

    «На самом деле "Ювентус" сильнее "Наполи", а "Наполи" сильнее остальных команд Серии А. У хозяев поля были проблемы, пока гости действовали выше всяких похвал за счет интеллекта, порядка и эффективности. Однако техническое превосходство туринцев, включая и скамейку запасных, закончили игру в пользу подопечных Массимилиано Аллегри, несмотря на неудачное начало матча», — пишет на страницах Tuttosport Гвидо Вакьяджи.

    «Криштиану Роналду, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Жоау Канселу, Миралем Пьянич и Федерико Бернардески сыграли большую роль в волевой победе команды. В такой ситуации остается только надеяться на то, что у всего коллектива "Старой Синьоры" будет плохой день, но даже если двое из них решат что-то выдумать на поле, их тяжело остановить. Поэтому теперь "бьянконери" оторвались на шесть очков от "Наполи", что уже составляет большое расстояние на столь раннем отрезке чемпионата, которое само по себе не столь велико, как велико ощущение разницы между первой и второй силы кальчо».

    Роналду выдал пока что лучший матч за «Ювентус»

    «Это был лучший поединок в исполнении Роналду за то время, что он находится в Турине, и то, что ему удалось так сыграть в первом по-настоящему сложном матче команды, не совпадение. Как и все чемпионы, у португальца есть способность делать разницу в важных играх, ведь хотя он не забил, именно Криштиану переиграл оборону неаполитанцев: в сложным момент, когда в счете вели "адзурри", он оставил не у дел Элсеида Хюсая и сделал голевую передачу на Манджукича. Во втором тайме был тот же сценарий, только теперь на его пас отозвался Леонардо Бонуччи, который сделал результат 3:1», — оценивает игру топ-форварда «Юве» в статье Gazzetta dello Sport Джакопо Джерна.

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    • «Между тем, Манджукич вернулся к основам своей игры: при очевидном улучшении качества атаки коллектива — смене Гонсало Игуаина на Роналду — никто не оспаривает роль хорвата. Последний покидает рамки полузащитника, обмениваясь позициями с Криштиану, и работает на полную. Продажа аргентинца позволила ему чаще оказываться на своей любимой позиции центрфорварда, что в итоге выразилось в реальной возможности превзойти свой лучший результат в 2016 году в виде 13 голов за сезон, а также — в уже готовом статусе ключевой фигуры неудержимого нападения своей команды».

    «Ювентус» показал прогресс в игре с начала сезона

    «Туринцы нелегко выигрывали матчи в этом сезоне, но против "Наполи" они показали повышенный уровень футбола. "Старая Синьора" доминировала на поле и демонстрировала интеллект, а также единство, действуя самоотверженно и креативно, тогда как их опыт и техническое мастерство обеспечили итоговый перевес. Хотя в первые 20 минут игры "бьянконери" часто допускали брак, принимали плохие решения и пытались выбраться в атаке», — анализирует матч в материале ESPN Мина Рзуки.

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    • «Но "Ювентусу" не стоит так втягиваться в игру в больших поединках, а нужно быть готовыми бороться с первых минут. Нужно отдать должное Аллегри: он не стал читать весь послужной список визави Карло Анчелотти, потому триумфа добились его подопечные. Несмотря на то, что его команда начала игру плохо, она перевернула ее в свою пользу, показав тактическое и техническое преимущество, а самому тренеру даже необязательно было проводить замены». 0

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