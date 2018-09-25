Модрич сместил с трона Месси и Роналду. Хорват — лучший футболист мира 2018 года

Накануне в Лондоне прошла церемония награждения The Best, на которой ФИФА раздала свои престижные награды. Лучшим футболистом года стал Лука Модрич, вратарем — Тибо Куртуа, тренером — Дидье Дешам, автором лучшего гола — Мохамед Салах. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Прогнозируемая победа Модрича

Журналист «Спорт-Экспресса» Илья Андреев назвал победу хорвата Луки Модрича в номинации «лучший футболист года» вполне ожидаемой.

«Впервые с 2007 года лучшим игроком мира был признан не Криштиану Роналду, и не Лионель Месси, который получали приз по пять раз. Аргентинец даже в тройку не попал — впервые с 2006 года.

Список номинантов на награду-2018 ФИФА объявила в июле. В него, помимо Модрича, вошли еще девять человек. Десятка была определена экспертным жюри, в котором, в частности, состоял бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Победа хорватского полузащитника "Реала" прогнозировалась. В сезоне-2017/18 с "Реалом" он выиграл Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов, со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. Кроме того, он был признан лучшим игроком мирового первенства, а также лучшим полузащитником еврокубков-2017/18», — напоминает Андреев.

Лука Модрич Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Это огромная честь и прекрасное чувство стоять здесь с этим невероятным трофеем. В первую очередь я хотел бы поздравить Мохамеда и Криштиану за сезон, который они провели. Уверен, у вас еще будет возможность побороться за этот трофей. Это не только моя награда. Она также принадлежит моим партнерам по «Реалу» и сборной Хорватии. Я бы не получил ее без своих тренеров. Без своей семьи я не был бы тем игроком, которым являюсь. Спасибо моим болельщикам за потрясающую поддержку и любовь. Это много значит для меня. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Хочу еще выделить моего кумира и бывшего капитана сборной Хорватии Звонимира Бобана. Он очень вдохновлял меня, а та команда вселила в нас уверенность, что мы можем чего-то добиться на ЧМ-2018 в России. Эта награда говорит о том, что все мы можем стать лучшими благодаря кропотливой работе и стремлению. Все мечты сбываются.

Месси и Роналду отошли на второй план

Автор «Советского спорта» Константин Кринский выразил удовлетворение тем, что Лионель Месси и Криштиану Роналду в этот раз остались без главной награды.

«Хватит уже гундосить. Где бы вы ни были. Ну не заслужил Криштиану приз Лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Ну не был он так ярок, как прежде. Глоры, сентиментальные поклонники португальца и роналдуфилы, пожалуйста смиритесь. Месси? С ним тоже все понятно. Когда это в современную пору для столь престижных наград было достаточно напомните в комментариях какого уже по счету звания чемпиона Испании? И пока вы, адепты Месси и Роналду, литрами заливаете в себя успокоительное, мы — остальной мир — наконец-то выдохнем. Даже голос Лео за Криша (впервые в истории!) не помог.

Это случилось! ФИФА не присвоила главную индивидуальную награду кому-то из инопланетян. Организация снизошла до смертных и удостоила бомбезного звания лидера сборной Хорватии и мадридского "Реала" Луку Модрича. Что уж тут сказать? Чемпионат мира в России стал практически полностью его (Лука — лучший игрок турнира, не хватило только победы), а ушастый кубок Лиги чемпионов — кстати третья подряд — остался ему без остатка.

Никто кроме Бенджамина Баттона не молодеет, поэтому время пришельцев подходит к концу. Роналду в возрасте Христа, Месси летом стукнул 32-й год. В своих клубах они по-прежнему играют невероятно важные, но, как показывает практика, далеко не определяющие роли. Кстати, Модричу, как и Криштиану, 33 года. И это еще раз доказывает, что тягаться с величайшими можно пройдя пик формы.

Теперь Луке нужно взять "Золотой мяч". Ждем зимы. Тогда и поднимем бокал за Модрича. Его всю жизнь вдохновлял Звонимир Бобан. Теперь настало время стать вдохновителем самому», — считает Кринский.

Отсутствие суперзвезд

Корреспондент портала Soccer Laduma Давид Каппель заострил внимание на том, что ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду церемонию в Лондоне не посетили.

«Две суперзвезды мирового футбола завоевали по пять наград лучшему футболисту года в течение последних десяти лет, однако в этот раз проиграли Луке Модричу.

Роналду занял второе место, тогда как Месси — лишь пятое, впервые с 2006 года выпав из тройки финалистов.

Модрич впервые с 2007 года прервал гегемонию Месси и Роналду, но ни один из предыдущих победителей не присутствовал на торжественном мероприятии, где мог бы выразить свое уважение хорватскому футболисту. Так где же были Роналду и Месси?

Форвард "Барселоны" планировал прилететь в Лондон, но в последний момент отказался по "личным причинам". По данным AS, Месси в понедельник утром, поделился планами с клубом, который и передал эту информацию в ФИФА.

Роналду не отправился в Лондон из-за напряженного графика "Ювентуса", хотя был в тройке претендентов на главную награду. Радует, что в этот раз он хотя бы предупредил организаторов, не допустив ситуации, когда он без предупреждения не явился на церемонию наград УЕФА», — подчеркивает Каппель.

Фабио Капелло Итальянский тренер Не приехав, они проявили неуважение. Когда вручают «Оскар», номинанты всегда присутствуют. Возможно, Месси и Роналду выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать. Но нужно вести себя достойно не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь.

Коллекционер

Журналисты газеты L’Equipe отметили очередной успех Дидье Дешама, собравшего великолепную коллекцию трофеев и наград.

«Два месяца назад он поднял над головой Кубок мира в качестве наставника сборной Франции, а сейчас признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Дидье Дешам собрал огромную коллекцию наград — на поле и на скамейке.

Действительно, его комната с трофеями переполнена. 15 июля в свою коллекцию он добавил Кубок мира — 24-й титул в карьере.

В Лондоне он завершил свою триумфальную победную серию 2018 года», — отмечается в статье.

Награда вратарю-предателю

Обозреватель издания Express Уче Амако заметил, что «Челси» поздравил своего бывшего вратаря Тибо Куртуа с получением награды лучшему голкиперу, тогда как многие фанаты лондонского клуба по-прежнему называют испанца предателем.

«Куртуа оказался среди номинантов в качестве игрока "Челси" и сборной Бельгии, игравшей на чемпионате мира. Его прямыми конкурентами были Каспер Шмейхель и Уго Льорис.

Когда бельгийца огласили победителем, он обратился к публике: "Я очень счастлив и горжусь этой наградой. Хотел бы поблагодарить партнеров по команде и тренеров — они всегда дают правильные советы".

Летом Куртуа покинул "Челси" и перешел в "Реал" при довольно неприятных обстоятельствах. Впрочем, бывший клуб в Twitter поздравил бельгийца: "Наши поздравления также Тибо Куртуа, получившему награду лучшему голкиперу 2018 года ФИФА".

Однако самые разъяренные фанаты "Челси" мгновенно обозвали Куртуа "предателем". Один из них написал: "Зачем вы поздравляете этого предателя?" Другой добавил: "ПРЕДАТЕЛЬ! УДАЛИТЕ ЭТУ ЗАПИСЬ!"

Лучшим игроком года стал Лука Модрич, набравший 29,05 процента голосов», — подчеркнул Амако.

Спорный триумф Салаха

Редакция Soccer.ru пришла к выводу, что Мохамед Салах забил не уникальный мяч, но все равно получил награду за лучший гол.

«Безусловно, самая спорная награда. Было столько невероятных голов забито, которые попали в номинацию. Оказался там, кстати, и мяч Дениса Черышева. Но даже не за россиянина обидно, поскольку, повторюсь, в списке номинаций были просто шикарные голы.

Мяч Салаха, да, красив, но не уникален совершенно. И не такой запоминающийся. Кто-то увидел в этом компенсацию для Салаха за то, что он не стал лучшим игроком мира, а также заигрывание с арабским футбольным сообществом и Ближним Востоком со стороны ФИФА.

Однако стоит отметить, что в этой номинации победителя определяли болельщики. И тут с одной стороны не придерешься, а с другой — становится ясна причина победы Салаха — его популярность в многолюдном арабском мире безусловна и практически безальтернативна, тогда как пристрастия фанатов в других регионах мира более размыты.

И за счет своего напора сторонники Салаха взяли верх. То есть это голосование получилось не выбором лучшего гола, а состязанием по интернет-активности фанатов того или иного игрока», — говорится в материале. 0