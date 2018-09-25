Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у Моуринью

Моуринью — мастер избегать ответственности

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», а этот поединок стал еще одним примером характера Жозе Моуринью. В целом можно охарактеризовать это так: когда его команда побеждает, то за это отвечает португальский коуч, но он не при делах, если коллектив теряет очки.

После поединка Моуринью сравнил «Вулверхэмптон» по уровню настроя с финалистами Кубка мира, в то время как его подопечным не хватало агрессии и желания.

«Особенный» оригинально ответил на вопрос, кто виноват в таком настрое его подопечных:

«Я не могу объяснить разницу в их отношении к делу, потому что у меня никогда не было такого отношения к своей работе».

Виноват кто-то, но точно не главный тренер.

Разочарование тура

Погба «привез» голевую атаку соперника ESPN

Обычно сложно критиковать Поля Погба. У этого парня не бывает откровенно провальных игр. На этот раз он вновь был не худшим и не лучшим.

С одной стороны, француз помог Фреду забить гол, совершив умный пас вблизи штрафной соперника. Элегантные действия Погба помогли избежать поражения.

С другой стороны, именно Погба упустил мяч, когда «Вулверхэмптон» сравнивал счет. Хавбек пытался развернуться с мячом в центре поля, но в итоге случилась обрезка.

Действительно ли Погба настолько хорош, чтобы мириться с его промахами? Вероятно. Но он все равно очень разочаровал.

Эмери создал связку Ляказетт-Обамеянг

Унаи Эмери Daily Mail

Унаи Эмери решал большое количество проблем, когда возглавил «Арсенал», но главное — ему удалось найти место на поле для Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга одновременно.

Тренер делает все возможное, чтобы заигрывать двух бомбардиров сразу при схеме 4-2-3-1. Результат — голы обоих в поединке с «Эвертоном» (2:0).

Несколько раз форварды менялись местами — кто-то оказывался на острие, а кто-то уходил на фланг. Для защиты соперника такие перемещения только усложняют задачу.

Конечно, есть опасность таких действий, ведь Эмери пытается «впихнуть» сильнейших игроков в свою схему, а не создает новую схему, отталкиваясь от подбора футболистов. Но пока все работает идеально.

«Тоттенхэм» — команда с характером

«Тоттенхэм» не имел права на осечку twitter.com/spursofficial

Мало кто может сказать, что победа «шпор» в поединке с «Брайтоном» (2:1) является убедительной.

Но эти три очка были нужны лондонцам любой ценой. А в игре команды хватало вспышек, по которым видно, что хорошие времена еще не прошли окончательно.

Кейн реализовал пенальти, а Ламела забил с игры — команда добыла победу впервые с 27 августа. Проблем у подопечных Почеттино хватает, но их можно решать.

«Кардифф» остается на дне и света не видно

Возможно, слишком жестоко оценивать команду после матча с «Манчестер Сити» (0:5), но «Кардифф» провел уже шесть игр в новом сезоне, набрав всего два очка.

Два пункта — это нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда». При этом дружина Нила Уорнока по полчаса в каждом из матчей действовала в большинстве, но и это не помогло победить.

Конечно, никто не ждал, что «Кардифф» сразу после повышения из Чемпионшипа окажется на вершине АПЛ. Но этот старт — все равно очень плохо.

Сарри вернули в реальность

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

В последние пару месяцев Маурицио Сарри не уставал повторять, что его «Челси» пока далеко до лучших команд АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Но с каждой победой «синих» слова их нового менеджера казались скорее чрезмерной осторожностью, чем фактом.

Но ничья с «Вест Хэмом» (0:0) стала настоящим ведром ледяной воды. Футболисты «Челси» спустились с небес на землю и в ближайшее время вряд ли забудут о своих недостатках, которых на самом деле хватает.

У «Вест Хэма» было даже больше шансов для взятия ворот, тогда как у Жиру и Мораты ничего не получалось в завершающей стадии, а Эден Азар не справился с обязанностями лидера. Сарри есть о чем подумать. 0