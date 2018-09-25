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    Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у Моуринью

    Главные итоги шестого тура английской Премьер-лиги

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Состоялся шестой тур АПЛ, в рамках которого традиционно было сыграно десять поединков. Автор ESPN Ник Миллер выделил самые интересные моменты минувших игр.
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    Моуринью — мастер избегать ответственности

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», а этот поединок стал еще одним примером характера Жозе Моуринью. В целом можно охарактеризовать это так: когда его команда побеждает, то за это отвечает португальский коуч, но он не при делах, если коллектив теряет очки.

    После поединка Моуринью сравнил «Вулверхэмптон» по уровню настроя с финалистами Кубка мира, в то время как его подопечным не хватало агрессии и желания.

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    • «Особенный» оригинально ответил на вопрос, кто виноват в таком настрое его подопечных:

    «Я не могу объяснить разницу в их отношении к делу, потому что у меня никогда не было такого отношения к своей работе».

    Виноват кто-то, но точно не главный тренер.

    Разочарование тура

    Погба «привез» голевую атаку соперника
    ESPN

    Обычно сложно критиковать Поля Погба. У этого парня не бывает откровенно провальных игр. На этот раз он вновь был не худшим и не лучшим.

    С одной стороны, француз помог Фреду забить гол, совершив умный пас вблизи штрафной соперника. Элегантные действия Погба помогли избежать поражения.

    С другой стороны, именно Погба упустил мяч, когда «Вулверхэмптон» сравнивал счет. Хавбек пытался развернуться с мячом в центре поля, но в итоге случилась обрезка.

    Действительно ли Погба настолько хорош, чтобы мириться с его промахами? Вероятно. Но он все равно очень разочаровал.

    Эмери создал связку Ляказетт-Обамеянг

    Унаи Эмери
    Daily Mail

    Унаи Эмери решал большое количество проблем, когда возглавил «Арсенал», но главное — ему удалось найти место на поле для Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга одновременно.

    Тренер делает все возможное, чтобы заигрывать двух бомбардиров сразу при схеме 4-2-3-1. Результат — голы обоих в поединке с «Эвертоном» (2:0).

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    • Несколько раз форварды менялись местами — кто-то оказывался на острие, а кто-то уходил на фланг. Для защиты соперника такие перемещения только усложняют задачу.

    Конечно, есть опасность таких действий, ведь Эмери пытается «впихнуть» сильнейших игроков в свою схему, а не создает новую схему, отталкиваясь от подбора футболистов. Но пока все работает идеально.

    «Тоттенхэм» — команда с характером

    «Тоттенхэм» не имел права на осечку
    twitter.com/spursofficial

    Мало кто может сказать, что победа «шпор» в поединке с «Брайтоном» (2:1) является убедительной.

    Но эти три очка были нужны лондонцам любой ценой. А в игре команды хватало вспышек, по которым видно, что хорошие времена еще не прошли окончательно.

    Кейн реализовал пенальти, а Ламела забил с игры — команда добыла победу впервые с 27 августа. Проблем у подопечных Почеттино хватает, но их можно решать.

    «Кардифф» остается на дне и света не видно

    Возможно, слишком жестоко оценивать команду после матча с «Манчестер Сити» (0:5), но «Кардифф» провел уже шесть игр в новом сезоне, набрав всего два очка.

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    • Два пункта — это нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда». При этом дружина Нила Уорнока по полчаса в каждом из матчей действовала в большинстве, но и это не помогло победить.

    Конечно, никто не ждал, что «Кардифф» сразу после повышения из Чемпионшипа окажется на вершине АПЛ. Но этот старт — все равно очень плохо.

    Сарри вернули в реальность

    Маурицио Сарри
    twitter.com/chelseafc

    В последние пару месяцев Маурицио Сарри не уставал повторять, что его «Челси» пока далеко до лучших команд АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Но с каждой победой «синих» слова их нового менеджера казались скорее чрезмерной осторожностью, чем фактом.

    Но ничья с «Вест Хэмом» (0:0) стала настоящим ведром ледяной воды. Футболисты «Челси» спустились с небес на землю и в ближайшее время вряд ли забудут о своих недостатках, которых на самом деле хватает.

    У «Вест Хэма» было даже больше шансов для взятия ворот, тогда как у Жиру и Мораты ничего не получалось в завершающей стадии, а Эден Азар не справился с обязанностями лидера. Сарри есть о чем подумать. 0

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