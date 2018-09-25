Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у Моуринью

Моуринью — мастер избегать ответственности
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», а этот поединок стал еще одним примером характера Жозе Моуринью. В целом можно охарактеризовать это так: когда его команда побеждает, то за это отвечает португальский коуч, но он не при делах, если коллектив теряет очки.
После поединка Моуринью сравнил «Вулверхэмптон» по уровню настроя с финалистами Кубка мира, в то время как его подопечным не хватало агрессии и желания.
«Особенный» оригинально ответил на вопрос, кто виноват в таком настрое его подопечных:
«Я не могу объяснить разницу в их отношении к делу, потому что у меня никогда не было такого отношения к своей работе».
Виноват кто-то, но точно не главный тренер.
Разочарование тура
Обычно сложно критиковать Поля Погба. У этого парня не бывает откровенно провальных игр. На этот раз он вновь был не худшим и не лучшим.
С одной стороны, француз помог Фреду забить гол, совершив умный пас вблизи штрафной соперника. Элегантные действия Погба помогли избежать поражения.
С другой стороны, именно Погба упустил мяч, когда «Вулверхэмптон» сравнивал счет. Хавбек пытался развернуться с мячом в центре поля, но в итоге случилась обрезка.
Действительно ли Погба настолько хорош, чтобы мириться с его промахами? Вероятно. Но он все равно очень разочаровал.
Эмери создал связку Ляказетт-Обамеянг
Унаи Эмери решал большое количество проблем, когда возглавил «Арсенал», но главное — ему удалось найти место на поле для Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга одновременно.
Тренер делает все возможное, чтобы заигрывать двух бомбардиров сразу при схеме 4-2-3-1. Результат — голы обоих в поединке с «Эвертоном» (2:0).
Несколько раз форварды менялись местами — кто-то оказывался на острие, а кто-то уходил на фланг. Для защиты соперника такие перемещения только усложняют задачу.
Конечно, есть опасность таких действий, ведь Эмери пытается «впихнуть» сильнейших игроков в свою схему, а не создает новую схему, отталкиваясь от подбора футболистов. Но пока все работает идеально.
«Тоттенхэм» — команда с характером
Мало кто может сказать, что победа «шпор» в поединке с «Брайтоном» (2:1) является убедительной.
Но эти три очка были нужны лондонцам любой ценой. А в игре команды хватало вспышек, по которым видно, что хорошие времена еще не прошли окончательно.
Кейн реализовал пенальти, а Ламела забил с игры — команда добыла победу впервые с 27 августа. Проблем у подопечных Почеттино хватает, но их можно решать.
«Кардифф» остается на дне и света не видно
Возможно, слишком жестоко оценивать команду после матча с «Манчестер Сити» (0:5), но «Кардифф» провел уже шесть игр в новом сезоне, набрав всего два очка.
Два пункта — это нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда». При этом дружина Нила Уорнока по полчаса в каждом из матчей действовала в большинстве, но и это не помогло победить.
Конечно, никто не ждал, что «Кардифф» сразу после повышения из Чемпионшипа окажется на вершине АПЛ. Но этот старт — все равно очень плохо.
Сарри вернули в реальность
В последние пару месяцев Маурицио Сарри не уставал повторять, что его «Челси» пока далеко до лучших команд АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Но с каждой победой «синих» слова их нового менеджера казались скорее чрезмерной осторожностью, чем фактом.
Но ничья с «Вест Хэмом» (0:0) стала настоящим ведром ледяной воды. Футболисты «Челси» спустились с небес на землю и в ближайшее время вряд ли забудут о своих недостатках, которых на самом деле хватает.
У «Вест Хэма» было даже больше шансов для взятия ворот, тогда как у Жиру и Мораты ничего не получалось в завершающей стадии, а Эден Азар не справился с обязанностями лидера. Сарри есть о чем подумать. 0