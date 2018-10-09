Пришло время менять Лигу чемпионов или открывать европейскую Суперлигу

Ты не разберешься

Начинается все с простой идеи. Например, давайте определим лучший клуб Европы. Для этого берем международный турнир, но появляется множество вопросов. Надо учитывать, сколько пропусков в соревнования получает каждая страна согласно коэффициентам УЕФА, кто будет бороться в квалификации, на каком этапе окажется каждая команда и так далее. Пока человек пытается разобраться с этими тонкостями в Google, он случайно посмотрит три рекламы пива и успеет засомневаться в том, что его интересует этот вопрос.

Все уже успели в подробностях запомнить рекламу пива на сайте УЕФА и других порталах, ведь впереди старт очередного тура группового этапа ЛЧ. При этом Лига чемпионов не является худшим образцом «раздувания», о котором идет речь. С точки зрения формата все относительно просто, если сравнивать с Лигой Европы — ужасно запутанным турниром. Проще предсказать конец света, чем понять что-то в его регламенте.

Но и Лига чемпионов в своем собственном стиле, предлагая развлечение для зрителя, завлекает его в тему денег, политики и рекламы — то, от чего человек хочет уйти при просмотре футбола.

Получается так, что важность результата поединков, которые мы смотрим, не так высока, как могла бы быть. Групповой этап гарантирует маленьким клубам телевизионное время, но у больших команд всегда очень много шансов пробиться в плей-офф, им не о чем переживать с такими соперниками. Раунды плей-офф из двух игр работают на рекламный доход и в этом нет ничего плохого. Но в итоге Лига чемпионов становится гибридом — чем-то средним между лучшим соревнованием европейского футбола и проектом с бессовестной максимализацией прибыли.

Организаторы оставили нам только финал

Матч «Ливерпуль» — «Пари Сен-Жермен» подарил болельщикам незабываемое шоу uefa.com

Интересна ли Лига чемпионов? В каком-то смысле да. Это единственное место, где топ-клубы Европы из разных стран встречаются между собой. Такие моменты волнительны для многих, отсюда рождаются драма и интрига, которые сопровождаются довольно странным гимном.

И иногда матчи получаются потрясающими. «Ливерпуль» против ПСЖ (3:2) — яркая битва бунтарей от свистка до свистка. Команда с историей и влиянием против команды, за которой стоят огромные деньги. Но даже волнение от этого факта смягчается нашим пониманием сути группового этапа, на котором результат важен, но не смертелен. Все понимают, что у этих клубов впереди еще долгий путь на турнире, а любые ошибки можно исправить на пути к финалу. Задумайтесь на секунду. Что является самым захватывающим в любом виде спорта? Правильно, финал. А еще есть поздние стадии плей-офф Кубка мира, которые состоят из одной встречи. Вот где ставки максимально высоки, ведь победитель идет дальше, а проигравший едет домой.

Таким образом, формат Лиги чемпионов работает на максимальное уменьшение напряжение. Вторая команда группы проходит дальше, а в плей-офф ей достается кто-то из «монстров», у которого появляется возможность еще в двух играх поработать над своими недостатками. И даже в поздних раундах у участников есть по два матча в паре, чтобы определить сильнейшего.

Если система с одним матчем на каждой стадии плей-офф максимально повышает градус, так почему бы не внедрить ее в ЛЧ? А здесь уже интереснее, потому что у организаторов есть масса причин не делать этого. Интересы болельщиков здесь уходят на второй план.

Сенсации? Ни к чему

Самая оправданная причина — справедливость. Один матч в каждом раунде плей-офф — безумное развлечение, которое может преподнести массу сюрпризов. Проще говоря, чем дольше две команды противостоят друг другу, тем больше шансов, что дальше пройдет именно сильнейший. Сенсации — забава для болельщиков, но ведь итоговая цель — определить лучшего, а не самого везучего. Нынешняя схема позволит «Реалу» стать чемпионом еще сто раз подряд, что будет наиболее правильным результатом с точки зрения науки.

Конечно, есть и другие причины. по которым организаторы хотят уменьшить вероятность входа в поздние раунды клубов-сенсаций. У топ-команд гораздо больше болельщиков, которые готовы поддерживать телевизионные рейтинги и привлекательность соревнований для рекламодателей.

Самое главное то, что Лига чемпионов — отчаянный компромисс во взаимоотношениях между самыми популярными лигами континента и менее крупными чемпионатами. Топ-клубы Европы давно угрожают УЕФА созданием собственной Суперлиги. Реакция уже последовала — первые четыре клуба в Англии, Германии, Испании и Италии имеют гарантированные места на групповом этапе ЛЧ. Маленькие клубы тоже постоянно выражают недовольство в СМИ, хотя четкого плана у них нет.

В итоге Лига чемпионов напоминает битву гладиаторов, которую разработали обычные работники бухгалтерии. На первом месте остаются стабильность и осторожность. В футболе есть два вида забавы. Старый вид, когда игра стоит на первом месте, а клубы с их историей — это символ культуры болельщиков. При этом на карту всегда поставлено что-то большее, чем рекламный доход. Вторая забава — все теперь делается для телевидения и его зрителей, которые получают шоу на экране, а организаторы — прибыль от рекламы.

Пора создавать Суперлигу?

Лига чемпионов — турнир в пользу богачей uefa.com

Лига чемпионов пытается двигаться в двух направлениях одновременно, но получается лишь видимость заботы о маленьких клубах и максимальная лояльность для богатых.

Если бы я развивал футбол, то в Лигу чемпионов могли бы попасть тысячи команд. Каждая стадия состояла бы из одного матча, а болельщики получали бы красивое и захватывающее зрелище, как клуб из третьей лиги Бельгии выбивает «Манчестер Юнайтед».

Если все так плохо, почему бы не создать европейскую Суперлигу? Руководство УЕФА было бы в ярости, но турнир от этого стал бы только популярнее. Представьте турнир, в котором весь сезон «Манчестер Сити» играет с «Барселоной». Если говорить серьезно, то многое в нынешней ситуации можно было бы исправить, если обратить внимание на простых людей и их предпочтения. 0