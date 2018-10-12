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    Вундеркинды из Германии. О них нужно знать

    Скоро они пополнят команду Йоахима Лева

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    Кай Хаверц
    Кай Хаверц
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    2018 год вышел не самым успешным для немецкого футбола. Провальное выступление на чемпионате мира породило больше вопросов, чем ответов, а также могло привести к увольнению Йоахима Лева. В конце концов специалист, чей контракт истекает в 2022 году, удержался на посту и теперь вынужден доказывать, что неудача в России была лишь стечением обстоятельств.
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    Команду должна ждать эволюция, а не революция. Пока сборной Германии, играющей в Лиге наций, не хватает новых лиц, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше.

    Когда сборная Германии провалилась на Евро-2000, местная федерация взяла курс на омоложение состава и это принесло результат. Обозреватель Squawka Мохамед Моалим решил выделить пятерку немецких вундеркиндов, за которыми нужно следить уже сейчас.

    1. Кристиан Фрюхтль

    Кристиан Фрюхтль
    squawka.com

    Возраст: 18
    Клуб: «Бавария»
    Позиция: голкипер

    Мануэль Нойер, который в марте следующего года отпразднует свой 33-й день рождения, вероятно, является лучшим вратарем в современном футболе. Учитывая то, что голкиперов часто сравнивают с выдержанным вином, можно предположить, что его лучшие игровые дни остаются впереди.

    Впрочем, руководство «Баварии» и сборной Германии не должно сильно беспокоиться по поводу формы Нойера, поскольку его преемник в долгосрочной перспективе уже найден, и он тренируется с ним бок о бок.

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    • Фрюхтль на 14 лет младше Нойера, он пока не дебютировал за «Баварию», но это, наверняка, произойдет совсем скоро. Будет интересно посмотреть, сможет ли он достичь уровня того человека, у которого сейчас учится.

    2. Ян-Фьете Арп

    Ян-Фьете Арп
    squawka.com

    Возраст: 18
    Клуб: «Гамбург»
    Позиция: нападающий

    В немецком футболе случился поразительный кризис, связанный с браком нападающих. В нынешнем составе Лева можно выделить Тимо Вернера и Марка Ута, способных сыграть на острие атаки, а также Томаса Мюллера, позиция которого еще более гибкая.

    К счастью, совсем скоро в эту компанию может влиться и представитель «Гамбурга» Арп. Учитывая его потенциал (18 голов в 19 матчах за сборную Германии U17) и текущую ситуацию с форвардами, рано или поздно мы увидим его в матчах на самом высоком уровне.

    3. Кай Хаверц

    Кай Хаверц
    squawka.com

    Возраст: 19
    Клуб: «Байер»
    Позиция: атакующий полузащитник

    Когда говорят о тех немцах, которые должны выстрелить в самое ближайшее время, то чаще всего вспоминают именно его. Хаверц, отыгравший 73 матча за свой родной «Байер», в чем-то похож на нашего предыдущего героя.

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    • Под руководством Лева он уже успел дебютировать за сборную Германии, выйдя на поле на пару минут в матче с Перу в сентябре 2018 года.

    4. Джанлука Иттер

    Джанлука Иттер
    squawka.com

    Возраст: 19
    Клуб: «Вольфсбург»
    Позиция: Левый защитник

    Иттер в текущем сезоне Бундеслиги не сыграл ни минуты, но с ним по-прежнему связывают большие надежды. Если он сможет вернуться в основу «Вольфсбурга» Бруно Лаббадии, то вряд ли пройдет много времени до того, как его позовут в сборную Германии.

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    • Главным конкурентом Иттера можно назвать Йонаса Гектора, поэтому именно на фоне него нужно играть более ярко.

    5. Феликс Удуохай

    Феликс Удуохай
    squawka.com

    Возраст: 21
    Клуб: «Вольфсбург»
    Позиция: Центральный защитник

    Удуохай – талантливый центральный защитник, способный грамотно читать игру. Летом его отправляли в «Арсенал», но краткосрочное будущее футболиста связано с «Вольфсбургом» и командой Лева.

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    • Конечно, говорить об этом легко, но важно помнить, что Удуохай сыграл всего шесть минут в Бундеслиге в этом сезоне. Ситуация изменится быстро лишь после того, как он осознает свой потенциал. 0

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