Вундеркинды из Германии. О них нужно знать

2018 год вышел не самым успешным для немецкого футбола. Провальное выступление на чемпионате мира породило больше вопросов, чем ответов, а также могло привести к увольнению Йоахима Лева. В конце концов специалист, чей контракт истекает в 2022 году, удержался на посту и теперь вынужден доказывать, что неудача в России была лишь стечением обстоятельств.

Команду должна ждать эволюция, а не революция. Пока сборной Германии, играющей в Лиге наций, не хватает новых лиц, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше.

Когда сборная Германии провалилась на Евро-2000, местная федерация взяла курс на омоложение состава и это принесло результат. Обозреватель Squawka Мохамед Моалим решил выделить пятерку немецких вундеркиндов, за которыми нужно следить уже сейчас.

1. Кристиан Фрюхтль

Кристиан Фрюхтль squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Бавария»

Позиция: голкипер

Мануэль Нойер, который в марте следующего года отпразднует свой 33-й день рождения, вероятно, является лучшим вратарем в современном футболе. Учитывая то, что голкиперов часто сравнивают с выдержанным вином, можно предположить, что его лучшие игровые дни остаются впереди.

Впрочем, руководство «Баварии» и сборной Германии не должно сильно беспокоиться по поводу формы Нойера, поскольку его преемник в долгосрочной перспективе уже найден, и он тренируется с ним бок о бок.

Фрюхтль на 14 лет младше Нойера, он пока не дебютировал за «Баварию», но это, наверняка, произойдет совсем скоро. Будет интересно посмотреть, сможет ли он достичь уровня того человека, у которого сейчас учится.

2. Ян-Фьете Арп

Ян-Фьете Арп squawka.com

Возраст: 18

Клуб: «Гамбург»

Позиция: нападающий

В немецком футболе случился поразительный кризис, связанный с браком нападающих. В нынешнем составе Лева можно выделить Тимо Вернера и Марка Ута, способных сыграть на острие атаки, а также Томаса Мюллера, позиция которого еще более гибкая.

К счастью, совсем скоро в эту компанию может влиться и представитель «Гамбурга» Арп. Учитывая его потенциал (18 голов в 19 матчах за сборную Германии U17) и текущую ситуацию с форвардами, рано или поздно мы увидим его в матчах на самом высоком уровне.

3. Кай Хаверц

Кай Хаверц squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Байер»

Позиция: атакующий полузащитник

Когда говорят о тех немцах, которые должны выстрелить в самое ближайшее время, то чаще всего вспоминают именно его. Хаверц, отыгравший 73 матча за свой родной «Байер», в чем-то похож на нашего предыдущего героя.

Под руководством Лева он уже успел дебютировать за сборную Германии, выйдя на поле на пару минут в матче с Перу в сентябре 2018 года.

4. Джанлука Иттер

Джанлука Иттер squawka.com

Возраст: 19

Клуб: «Вольфсбург»

Позиция: Левый защитник

Иттер в текущем сезоне Бундеслиги не сыграл ни минуты, но с ним по-прежнему связывают большие надежды. Если он сможет вернуться в основу «Вольфсбурга» Бруно Лаббадии, то вряд ли пройдет много времени до того, как его позовут в сборную Германии.

Главным конкурентом Иттера можно назвать Йонаса Гектора, поэтому именно на фоне него нужно играть более ярко.

5. Феликс Удуохай

Феликс Удуохай squawka.com

Возраст: 21

Клуб: «Вольфсбург»

Позиция: Центральный защитник

Удуохай – талантливый центральный защитник, способный грамотно читать игру. Летом его отправляли в «Арсенал», но краткосрочное будущее футболиста связано с «Вольфсбургом» и командой Лева.

Конечно, говорить об этом легко, но важно помнить, что Удуохай сыграл всего шесть минут в Бундеслиге в этом сезоне. Ситуация изменится быстро лишь после того, как он осознает свой потенциал. 0