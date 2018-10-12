Вундеркинды из Германии. О них нужно знать

Когда сборная Германии провалилась на Евро-2000, местная федерация взяла курс на омоложение состава и это принесло результат. Обозреватель Squawka Мохамед Моалим решил выделить пятерку немецких вундеркиндов, за которыми нужно следить уже сейчас.
1. Кристиан Фрюхтль
Возраст: 18
Клуб: «Бавария»
Позиция: голкипер
Мануэль Нойер, который в марте следующего года отпразднует свой 33-й день рождения, вероятно, является лучшим вратарем в современном футболе. Учитывая то, что голкиперов часто сравнивают с выдержанным вином, можно предположить, что его лучшие игровые дни остаются впереди.
Впрочем, руководство «Баварии» и сборной Германии не должно сильно беспокоиться по поводу формы Нойера, поскольку его преемник в долгосрочной перспективе уже найден, и он тренируется с ним бок о бок.
Фрюхтль на 14 лет младше Нойера, он пока не дебютировал за «Баварию», но это, наверняка, произойдет совсем скоро. Будет интересно посмотреть, сможет ли он достичь уровня того человека, у которого сейчас учится.
2. Ян-Фьете Арп
Возраст: 18
Клуб: «Гамбург»
Позиция: нападающий
В немецком футболе случился поразительный кризис, связанный с браком нападающих. В нынешнем составе Лева можно выделить Тимо Вернера и Марка Ута, способных сыграть на острие атаки, а также Томаса Мюллера, позиция которого еще более гибкая.
К счастью, совсем скоро в эту компанию может влиться и представитель «Гамбурга» Арп. Учитывая его потенциал (18 голов в 19 матчах за сборную Германии U17) и текущую ситуацию с форвардами, рано или поздно мы увидим его в матчах на самом высоком уровне.
3. Кай Хаверц
Возраст: 19
Клуб: «Байер»
Позиция: атакующий полузащитник
Когда говорят о тех немцах, которые должны выстрелить в самое ближайшее время, то чаще всего вспоминают именно его. Хаверц, отыгравший 73 матча за свой родной «Байер», в чем-то похож на нашего предыдущего героя.
Под руководством Лева он уже успел дебютировать за сборную Германии, выйдя на поле на пару минут в матче с Перу в сентябре 2018 года.
4. Джанлука Иттер
Возраст: 19
Клуб: «Вольфсбург»
Позиция: Левый защитник
Иттер в текущем сезоне Бундеслиги не сыграл ни минуты, но с ним по-прежнему связывают большие надежды. Если он сможет вернуться в основу «Вольфсбурга» Бруно Лаббадии, то вряд ли пройдет много времени до того, как его позовут в сборную Германии.
Главным конкурентом Иттера можно назвать Йонаса Гектора, поэтому именно на фоне него нужно играть более ярко.
5. Феликс Удуохай
Возраст: 21
Клуб: «Вольфсбург»
Позиция: Центральный защитник
Удуохай – талантливый центральный защитник, способный грамотно читать игру. Летом его отправляли в «Арсенал», но краткосрочное будущее футболиста связано с «Вольфсбургом» и командой Лева.
Конечно, говорить об этом легко, но важно помнить, что Удуохай сыграл всего шесть минут в Бундеслиге в этом сезоне. Ситуация изменится быстро лишь после того, как он осознает свой потенциал. 0